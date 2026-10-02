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ЕЭК рассказала о развитии связей между производственными комплексами в ЕАЭС - 02.10.2026, ПРАЙМ
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ЕЭК рассказала о развитии связей между производственными комплексами в ЕАЭС
ЕЭК рассказала о развитии связей между производственными комплексами в ЕАЭС - 02.10.2026, ПРАЙМ
ЕЭК рассказала о развитии связей между производственными комплексами в ЕАЭС
Страны ЕАЭС развивают связи между производственными комплексами, заявил журналистам председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев... | 02.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-02T15:45+0300
2026-10-02T15:49+0300
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еаэс
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МИНСК, 2 окт - ПРАЙМ. Страны ЕАЭС развивают связи между производственными комплексами, заявил журналистам председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев по итогам заседания глав правительств союза в Минске. По его словам, в ходе заседания был рассмотрен ряд значимых вопросов, касающихся торговли, таможенного администрирования, транспортной инфраструктуры, промышленного сотрудничества, формирования общих энергетических рынков, развития агропромышленного комплекса. "Главам правительств доложено о состоянии взаимной торговли в рамках ЕАЭС. В 2025 году этот показатель составил около 96 миллиардов долларов. Рост в сравнении с 2020 годом - 74%, в два раза к уровню 2015 года", - заявил Сагинтаев. Он добавил, что взаимные поставки продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья увеличились на 23%. "Одновременно в ЕАЭС продолжена работа по развитию кооперационных связей между производственными комплексами. Это является одним из ключевых факторов полномерного использования потенциала интеграции. По итогам прошлого года объем взаимной торговли кооперационными товарами приблизился к 36 миллиардам долларов. При этом выросла доля расчетов в национальных валютах. Этот показатель уже достиг 95%", - отметил глава коллегии ЕЭК. Кроме того, по его словам, союз последовательно укрепляет технологический суверенитет. В частности, экспорт высокотехнологичной продукции увеличился за год на 10%, а за последние пять лет - в 2,3 раза. "Основной вклад обеспечили электронная и фармацевтическая отрасли", - уточнил Сагинтаев.
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мировая экономика, россия, минск, еаэс, евразийская экономическая комиссия, еэк
Мировая экономика, РОССИЯ, МИНСК, ЕАЭС, Евразийская экономическая комиссия, ЕЭК
15:45 02.10.2026 (обновлено: 15:49 02.10.2026)
 
ЕЭК рассказала о развитии связей между производственными комплексами в ЕАЭС

Сагинтаев: страны ЕАЭС развивают связи между производственными комплексами

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МИНСК, 2 окт - ПРАЙМ. Страны ЕАЭС развивают связи между производственными комплексами, заявил журналистам председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев по итогам заседания глав правительств союза в Минске.
По его словам, в ходе заседания был рассмотрен ряд значимых вопросов, касающихся торговли, таможенного администрирования, транспортной инфраструктуры, промышленного сотрудничества, формирования общих энергетических рынков, развития агропромышленного комплекса.
"Главам правительств доложено о состоянии взаимной торговли в рамках ЕАЭС. В 2025 году этот показатель составил около 96 миллиардов долларов. Рост в сравнении с 2020 годом - 74%, в два раза к уровню 2015 года", - заявил Сагинтаев.
Он добавил, что взаимные поставки продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья увеличились на 23%.
"Одновременно в ЕАЭС продолжена работа по развитию кооперационных связей между производственными комплексами. Это является одним из ключевых факторов полномерного использования потенциала интеграции. По итогам прошлого года объем взаимной торговли кооперационными товарами приблизился к 36 миллиардам долларов. При этом выросла доля расчетов в национальных валютах. Этот показатель уже достиг 95%", - отметил глава коллегии ЕЭК.
Кроме того, по его словам, союз последовательно укрепляет технологический суверенитет. В частности, экспорт высокотехнологичной продукции увеличился за год на 10%, а за последние пять лет - в 2,3 раза.
"Основной вклад обеспечили электронная и фармацевтическая отрасли", - уточнил Сагинтаев.
 
Мировая экономикаРОССИЯМИНСКЕАЭСЕвразийская экономическая комиссияЕЭК
 
 
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