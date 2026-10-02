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Трамп вылил на сцену стакан воды

Трамп вылил на сцену стакан воды - 02.10.2026, ПРАЙМ

Трамп вылил на сцену стакан воды

Президент США Дональд Трамп вылил в ходе выступления стакан воды, чтобы продемонстрировать механизмы экономии топлива. | 02.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-02T01:50+0300

2026-10-02T01:50+0300

2026-10-02T01:50+0300

мировая экономика

сша

техас

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 2 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп вылил в ходе выступления стакан воды, чтобы продемонстрировать механизмы экономии топлива. Трамп на митинге сторонников в Техасе рассказывал о том, как отменил стандарты для автомобилей, установленные при прошлой администрации США во главе с Джо Байденом. "У меня есть стакан воды, я не очень большой любитель воды. Чтобы сэкономить такое количество топлива, нужно встроить в двигатель три компьютера", - сказал Трамп. По его словам, у США большие запасы нефти, а приходится заниматься экономией такого незначительного количества через установление нормативов. Для наглядности президент пролил стакан на сцену.

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мировая экономика, сша, техас, дональд трамп, джо байден