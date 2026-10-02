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Трамп вылил на сцену стакан воды
Трамп вылил на сцену стакан воды - 02.10.2026, ПРАЙМ
Трамп вылил на сцену стакан воды
Президент США Дональд Трамп вылил в ходе выступления стакан воды, чтобы продемонстрировать механизмы экономии топлива. | 02.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-02T01:50+0300
2026-10-02T01:50+0300
2026-10-02T01:50+0300
мировая экономика
сша
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дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 2 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп вылил в ходе выступления стакан воды, чтобы продемонстрировать механизмы экономии топлива.
Трамп на митинге сторонников в Техасе рассказывал о том, как отменил стандарты для автомобилей, установленные при прошлой администрации США во главе с Джо Байденом.
"У меня есть стакан воды, я не очень большой любитель воды. Чтобы сэкономить такое количество топлива, нужно встроить в двигатель три компьютера", - сказал Трамп.
По его словам, у США большие запасы нефти, а приходится заниматься экономией такого незначительного количества через установление нормативов.
Для наглядности президент пролил стакан на сцену.
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мировая экономика, сша, техас, дональд трамп, джо байден
Мировая экономика, США, ТЕХАС, Дональд Трамп, Джо Байден
Трамп вылил на сцену стакан воды
Трамп вылил на сцену стакан воды, чтобы показать механизмы экономии топлива
ВАШИНГТОН, 2 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп вылил в ходе выступления стакан воды, чтобы продемонстрировать механизмы экономии топлива.
Трамп на митинге сторонников в Техасе рассказывал о том, как отменил стандарты для автомобилей, установленные при прошлой администрации США во главе с Джо Байденом.
"У меня есть стакан воды, я не очень большой любитель воды. Чтобы сэкономить такое количество топлива, нужно встроить в двигатель три компьютера", - сказал Трамп.
По его словам, у США большие запасы нефти, а приходится заниматься экономией такого незначительного количества через установление нормативов.
Для наглядности президент пролил стакан на сцену.