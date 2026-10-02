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Трамп вылил на сцену стакан воды - 02.10.2026, ПРАЙМ
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Трамп вылил на сцену стакан воды
Трамп вылил на сцену стакан воды - 02.10.2026, ПРАЙМ
Трамп вылил на сцену стакан воды
Президент США Дональд Трамп вылил в ходе выступления стакан воды, чтобы продемонстрировать механизмы экономии топлива. | 02.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-02T01:50+0300
2026-10-02T01:50+0300
мировая экономика
сша
техас
дональд трамп
джо байден
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873886000.jpg?1790895058
ВАШИНГТОН, 2 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп вылил в ходе выступления стакан воды, чтобы продемонстрировать механизмы экономии топлива. Трамп на митинге сторонников в Техасе рассказывал о том, как отменил стандарты для автомобилей, установленные при прошлой администрации США во главе с Джо Байденом. "У меня есть стакан воды, я не очень большой любитель воды. Чтобы сэкономить такое количество топлива, нужно встроить в двигатель три компьютера", - сказал Трамп. По его словам, у США большие запасы нефти, а приходится заниматься экономией такого незначительного количества через установление нормативов. Для наглядности президент пролил стакан на сцену.
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мировая экономика, сша, техас, дональд трамп, джо байден
Мировая экономика, США, ТЕХАС, Дональд Трамп, Джо Байден
01:50 02.10.2026
 
Трамп вылил на сцену стакан воды

Трамп вылил на сцену стакан воды, чтобы показать механизмы экономии топлива

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ВАШИНГТОН, 2 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп вылил в ходе выступления стакан воды, чтобы продемонстрировать механизмы экономии топлива.
Трамп на митинге сторонников в Техасе рассказывал о том, как отменил стандарты для автомобилей, установленные при прошлой администрации США во главе с Джо Байденом.
"У меня есть стакан воды, я не очень большой любитель воды. Чтобы сэкономить такое количество топлива, нужно встроить в двигатель три компьютера", - сказал Трамп.
По его словам, у США большие запасы нефти, а приходится заниматься экономией такого незначительного количества через установление нормативов.
Для наглядности президент пролил стакан на сцену.
 
Мировая экономикаСШАТЕХАСДональд ТрампДжо Байден
 
 
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