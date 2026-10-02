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Трамп объявил о совместном с Южной Кореей проекте по добыче нефти

Трамп объявил о совместном с Южной Кореей проекте по добыче нефти - 02.10.2026, ПРАЙМ

Трамп объявил о совместном с Южной Кореей проекте по добыче нефти

Президент США Дональд Трамп объявил о совместном с Южной Кореей проекте стоимостью 8,4 миллиарда долларов по увеличению добычи нефти, который будет... | 02.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-02T16:22+0300

2026-10-02T16:22+0300

2026-10-02T16:22+0300

нефть

сша

южная корея

аляска

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 2 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп объявил о совместном с Южной Кореей проекте стоимостью 8,4 миллиарда долларов по увеличению добычи нефти, который будет осуществляться в рамках сделки между Вашингтоном и Сеулом. В среду Трамп заявил, что Южная Корея инвестирует до 200 миллиардов долларов в энергетические проекты в США, в том числе 54 миллиарда - в СПГ-проект на Аляске. Позднее в минпромторге республики сообщили, что страны еще не достигли четких договоренностей по реализации проекта на Аляске. "Я рад сообщить, что сделка с Республикой Корея продолжает улучшаться! 8,4 миллиарда долларов пойдут на проект по увеличению выработки нефти. Увеличение добычи нефти и газа означает ведущую роль Америки в энергетике и обеспечение энергетической безопасности мира в будущем!", - написал Трамп в Truth Social. Деталей американский президент не привел. В 2025 году США и Южная Корея договорились о южнокорейских инвестициях в американскую экономику на 350 миллиардов долларов в обмен на снижение американских пошлин на товары из республики до 15%. Из этой суммы 150 миллиардов предназначены для сотрудничества в судостроении, еще 200 миллиардов - для стратегических инвестиций, конкретные проекты по которым стороны согласовывают отдельно.

сша

южная корея

аляска

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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нефть, сша, южная корея, аляска, дональд трамп