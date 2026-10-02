https://1prime.ru/20261002/tramp-873915870.html
Трамп объявил о совместном с Южной Кореей проекте по добыче нефти
Трамп объявил о совместном с Южной Кореей проекте по добыче нефти - 02.10.2026, ПРАЙМ
Трамп объявил о совместном с Южной Кореей проекте по добыче нефти
Президент США Дональд Трамп объявил о совместном с Южной Кореей проекте стоимостью 8,4 миллиарда долларов по увеличению добычи нефти, который будет... | 02.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-02T16:22+0300
2026-10-02T16:22+0300
2026-10-02T16:22+0300
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сша
южная корея
аляска
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ВАШИНГТОН, 2 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп объявил о совместном с Южной Кореей проекте стоимостью 8,4 миллиарда долларов по увеличению добычи нефти, который будет осуществляться в рамках сделки между Вашингтоном и Сеулом.
В среду Трамп заявил, что Южная Корея инвестирует до 200 миллиардов долларов в энергетические проекты в США, в том числе 54 миллиарда - в СПГ-проект на Аляске. Позднее в минпромторге республики сообщили, что страны еще не достигли четких договоренностей по реализации проекта на Аляске.
"Я рад сообщить, что сделка с Республикой Корея продолжает улучшаться! 8,4 миллиарда долларов пойдут на проект по увеличению выработки нефти. Увеличение добычи нефти и газа означает ведущую роль Америки в энергетике и обеспечение энергетической безопасности мира в будущем!", - написал Трамп в Truth Social.
Деталей американский президент не привел.
В 2025 году США и Южная Корея договорились о южнокорейских инвестициях в американскую экономику на 350 миллиардов долларов в обмен на снижение американских пошлин на товары из республики до 15%. Из этой суммы 150 миллиардов предназначены для сотрудничества в судостроении, еще 200 миллиардов - для стратегических инвестиций, конкретные проекты по которым стороны согласовывают отдельно.
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нефть, сша, южная корея, аляска, дональд трамп
Нефть, США, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, Аляска, Дональд Трамп
Трамп объявил о совместном с Южной Кореей проекте по добыче нефти
Трамп объявил о совместном с Южной Кореей проекте по увеличению добычи нефти
ВАШИНГТОН, 2 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп объявил о совместном с Южной Кореей проекте стоимостью 8,4 миллиарда долларов по увеличению добычи нефти, который будет осуществляться в рамках сделки между Вашингтоном и Сеулом.
В среду Трамп заявил, что Южная Корея инвестирует до 200 миллиардов долларов в энергетические проекты в США, в том числе 54 миллиарда - в СПГ-проект на Аляске. Позднее в минпромторге республики сообщили, что страны еще не достигли четких договоренностей по реализации проекта на Аляске.
"Я рад сообщить, что сделка с Республикой Корея продолжает улучшаться! 8,4 миллиарда долларов пойдут на проект по увеличению выработки нефти. Увеличение добычи нефти и газа означает ведущую роль Америки в энергетике и обеспечение энергетической безопасности мира в будущем!", - написал Трамп в Truth Social.
Деталей американский президент не привел.
В 2025 году США и Южная Корея договорились о южнокорейских инвестициях в американскую экономику на 350 миллиардов долларов в обмен на снижение американских пошлин на товары из республики до 15%. Из этой суммы 150 миллиардов предназначены для сотрудничества в судостроении, еще 200 миллиардов - для стратегических инвестиций, конкретные проекты по которым стороны согласовывают отдельно.