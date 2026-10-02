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Биржевая цена алюминия в мире опустилась ниже 3100 долларов за тонну
Биржевая цена алюминия в мире опустилась ниже 3100 долларов за тонну - 02.10.2026, ПРАЙМ
Биржевая цена алюминия в мире опустилась ниже 3100 долларов за тонну
Биржевая цена на алюминий снижается в пятницу вечером, показатель впервые с начала июля опустился ниже 3100 долларов за тонну, следует из данных торгов. | 02.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-02T18:51+0300
2026-10-02T18:51+0300
2026-10-02T18:51+0300
рынок
нефть
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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Биржевая цена на алюминий снижается в пятницу вечером, показатель впервые с начала июля опустился ниже 3100 долларов за тонну, следует из данных торгов. По состоянию на 18.33 мск фьючерс на алюминий дешевел на 0,52% относительно предыдущего закрытия - до 3104 долларов за тонну. Минутами ранее значение впервые с 6 июля опускалось ниже отметки 3100 долларов. Стоимость алюминия снижается пятую торговую сессию подряд, с начала недели металл подешевел более чем на 5%.
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рынок, нефть
Биржевая цена алюминия в мире опустилась ниже 3100 долларов за тонну
Биржевая цена алюминия в мире впервые с 6 июля опустилась ниже 3100 долларов за тонну
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Биржевая цена на алюминий снижается в пятницу вечером, показатель впервые с начала июля опустился ниже 3100 долларов за тонну, следует из данных торгов.
По состоянию на 18.33 мск фьючерс на алюминий дешевел на 0,52% относительно предыдущего закрытия - до 3104 долларов за тонну. Минутами ранее значение впервые с 6 июля опускалось ниже отметки 3100 долларов.
Стоимость алюминия снижается пятую торговую сессию подряд, с начала недели металл подешевел более чем на 5%.