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Турчин заявил о росте интереса к рынку ЕАЭС со стороны третьих стран

Турчин заявил о росте интереса к рынку ЕАЭС со стороны третьих стран - 02.10.2026, ПРАЙМ

Турчин заявил о росте интереса к рынку ЕАЭС со стороны третьих стран

Интерес к рынку ЕАЭС со стороны третьих стран устойчиво растет последние несколько лет, оказывая ощутимое давление на отечественных производителей в ряде... | 02.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-02T14:46+0300

2026-10-02T14:46+0300

2026-10-02T14:51+0300

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МИНСК, 2 окт - ПРАЙМ. Интерес к рынку ЕАЭС со стороны третьих стран устойчиво растет последние несколько лет, оказывая ощутимое давление на отечественных производителей в ряде отраслей, заявил премьер-министр Белоруссии Александр Турчин. "На протяжении последних нескольких лет наблюдается устойчивый рост интереса к рынку ЕАЭС со стороны третьих стран. Это выражается в постепенном наращивании объемов поставок, что оказывает ощутимое конкурентное давление на отечественных производителей в ряде отраслей", - сказал Турчин в ходе заседания Евразийского межправительственного совета в расширенном составе. По словам премьера Белоруссии, в ЕАЭС предусмотрены механизмы ограничения импорта иностранных товаров, если они несут риски для субъектов хозяйствования стран-членов, но зачастую страны вводят односторонние нетарифные меры. "Введение защиты на пятерку это, как правило, более длительная, сложная процедура. Так может нам стоит быстрее разворачиваться на пятерку, а не продолжать сегментироваться в национальном формате?", - добавил он.

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россия, мировая экономика, белоруссия, еаэс