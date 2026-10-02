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Турчин заявил о росте интереса к рынку ЕАЭС со стороны третьих стран
Турчин заявил о росте интереса к рынку ЕАЭС со стороны третьих стран - 02.10.2026, ПРАЙМ
Турчин заявил о росте интереса к рынку ЕАЭС со стороны третьих стран
Интерес к рынку ЕАЭС со стороны третьих стран устойчиво растет последние несколько лет, оказывая ощутимое давление на отечественных производителей в ряде... | 02.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-02T14:46+0300
2026-10-02T14:46+0300
2026-10-02T14:51+0300
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МИНСК, 2 окт - ПРАЙМ. Интерес к рынку ЕАЭС со стороны третьих стран устойчиво растет последние несколько лет, оказывая ощутимое давление на отечественных производителей в ряде отраслей, заявил премьер-министр Белоруссии Александр Турчин. "На протяжении последних нескольких лет наблюдается устойчивый рост интереса к рынку ЕАЭС со стороны третьих стран. Это выражается в постепенном наращивании объемов поставок, что оказывает ощутимое конкурентное давление на отечественных производителей в ряде отраслей", - сказал Турчин в ходе заседания Евразийского межправительственного совета в расширенном составе. По словам премьера Белоруссии, в ЕАЭС предусмотрены механизмы ограничения импорта иностранных товаров, если они несут риски для субъектов хозяйствования стран-членов, но зачастую страны вводят односторонние нетарифные меры. "Введение защиты на пятерку это, как правило, более длительная, сложная процедура. Так может нам стоит быстрее разворачиваться на пятерку, а не продолжать сегментироваться в национальном формате?", - добавил он.
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РОССИЯ, Мировая экономика, БЕЛОРУССИЯ, ЕАЭС
Турчин заявил о росте интереса к рынку ЕАЭС со стороны третьих стран
Турчин: интерес к рынку ЕАЭС со стороны третьих стран растет
МИНСК, 2 окт - ПРАЙМ. Интерес к рынку ЕАЭС со стороны третьих стран устойчиво растет последние несколько лет, оказывая ощутимое давление на отечественных производителей в ряде отраслей, заявил премьер-министр Белоруссии Александр Турчин.
"На протяжении последних нескольких лет наблюдается устойчивый рост интереса к рынку ЕАЭС со стороны третьих стран. Это выражается в постепенном наращивании объемов поставок, что оказывает ощутимое конкурентное давление на отечественных производителей в ряде отраслей", - сказал Турчин в ходе заседания Евразийского межправительственного совета в расширенном составе.
По словам премьера Белоруссии, в ЕАЭС предусмотрены механизмы ограничения импорта иностранных товаров, если они несут риски для субъектов хозяйствования стран-членов, но зачастую страны вводят односторонние нетарифные меры.
"Введение защиты на пятерку это, как правило, более длительная, сложная процедура. Так может нам стоит быстрее разворачиваться на пятерку, а не продолжать сегментироваться в национальном формате?", - добавил он.