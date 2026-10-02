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Турпоток из России в Анталью в сентябре вырос на 2,4% - 02.10.2026, ПРАЙМ
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Турпоток из России в Анталью в сентябре вырос на 2,4%
Турпоток из России в Анталью в сентябре вырос на 2,4% - 02.10.2026, ПРАЙМ
Турпоток из России в Анталью в сентябре вырос на 2,4%
Туристический поток из России в Анталью в сентябре 2026 года вырос на 2,4% по сравнению с таким же периодом прошлого года и составил 647,1 тысячи человек,... | 02.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-02T15:39+0300
2026-10-02T15:39+0300
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бизнес
россия
анталья
германия
польша
атор
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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Туристический поток из России в Анталью в сентябре 2026 года вырос на 2,4% по сравнению с таким же периодом прошлого года и составил 647,1 тысячи человек, рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР). "Российский турпоток на Анталийское побережье Турции в сентябре вырос на 2,4%. Россия - 647,1 тысячи визитов", - сказали в АТОР. По данным ассоциации, в топ массовых въездных рынков, обеспечивших Анталье более 100 тысяч визитов в месяц в сентябре 2026 года попали только четыре страны. Помимо России, это Германия, Польша и Великобритания. Отмечается, что среди всех массовых рынков наилучшая динамика у России: рост количества российских прибытий в Анталью начался в июле. "В то же самое время турпоток из Германии и Великобритании на анталийские курорты сокращается все лето, у Польши – прошлогодние показатели", - добавили в ассоциации. Там подчеркнули, что в сентябре россияне составили почти треть - 30,1% - от всех иностранных туристов в провинции Анталья, что можно считать рекордом. Как выяснили в компании "Слетать.ру", средний чек тура с перелетом в Анталью в сентябре - 227,9 тысячи рублей, а средняя длительность тура с перелетом в сентябре – семь ночей. При этом средний состав туристов в заявке почти не изменился за год - больше двух человек.
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туризм, бизнес, россия, анталья, германия, польша, атор, "слетать.ру"
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, Анталья, ГЕРМАНИЯ, ПОЛЬША, АТОР, "Слетать.ру"
15:39 02.10.2026
 
Турпоток из России в Анталью в сентябре вырос на 2,4%

АТОР: турпоток из России в Анталью в сентябре вырос на 2,4%

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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Туристический поток из России в Анталью в сентябре 2026 года вырос на 2,4% по сравнению с таким же периодом прошлого года и составил 647,1 тысячи человек, рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
"Российский турпоток на Анталийское побережье Турции в сентябре вырос на 2,4%. Россия - 647,1 тысячи визитов", - сказали в АТОР.
По данным ассоциации, в топ массовых въездных рынков, обеспечивших Анталье более 100 тысяч визитов в месяц в сентябре 2026 года попали только четыре страны. Помимо России, это Германия, Польша и Великобритания.
Отмечается, что среди всех массовых рынков наилучшая динамика у России: рост количества российских прибытий в Анталью начался в июле. "В то же самое время турпоток из Германии и Великобритании на анталийские курорты сокращается все лето, у Польши – прошлогодние показатели", - добавили в ассоциации.
Там подчеркнули, что в сентябре россияне составили почти треть - 30,1% - от всех иностранных туристов в провинции Анталья, что можно считать рекордом.
Как выяснили в компании "Слетать.ру", средний чек тура с перелетом в Анталью в сентябре - 227,9 тысячи рублей, а средняя длительность тура с перелетом в сентябре – семь ночей. При этом средний состав туристов в заявке почти не изменился за год - больше двух человек.
 
ТуризмБизнесРОССИЯАнтальяГЕРМАНИЯПОЛЬШААТОР"Слетать.ру"
 
 
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