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Турпоток из России в Анталью в сентябре вырос на 2,4%

Турпоток из России в Анталью в сентябре вырос на 2,4% - 02.10.2026, ПРАЙМ

Турпоток из России в Анталью в сентябре вырос на 2,4%

Туристический поток из России в Анталью в сентябре 2026 года вырос на 2,4% по сравнению с таким же периодом прошлого года и составил 647,1 тысячи человек,... | 02.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-02T15:39+0300

2026-10-02T15:39+0300

2026-10-02T15:39+0300

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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Туристический поток из России в Анталью в сентябре 2026 года вырос на 2,4% по сравнению с таким же периодом прошлого года и составил 647,1 тысячи человек, рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР). "Российский турпоток на Анталийское побережье Турции в сентябре вырос на 2,4%. Россия - 647,1 тысячи визитов", - сказали в АТОР. По данным ассоциации, в топ массовых въездных рынков, обеспечивших Анталье более 100 тысяч визитов в месяц в сентябре 2026 года попали только четыре страны. Помимо России, это Германия, Польша и Великобритания. Отмечается, что среди всех массовых рынков наилучшая динамика у России: рост количества российских прибытий в Анталью начался в июле. "В то же самое время турпоток из Германии и Великобритании на анталийские курорты сокращается все лето, у Польши – прошлогодние показатели", - добавили в ассоциации. Там подчеркнули, что в сентябре россияне составили почти треть - 30,1% - от всех иностранных туристов в провинции Анталья, что можно считать рекордом. Как выяснили в компании "Слетать.ру", средний чек тура с перелетом в Анталью в сентябре - 227,9 тысячи рублей, а средняя длительность тура с перелетом в сентябре – семь ночей. При этом средний состав туристов в заявке почти не изменился за год - больше двух человек.

анталья

германия

польша

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туризм, бизнес, россия, анталья, германия, польша, атор, "слетать.ру"