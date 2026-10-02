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Власти Сербии продлили снижение акцизов на топливо до 11 октября - 02.10.2026, ПРАЙМ
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Власти Сербии продлили снижение акцизов на топливо до 11 октября
Власти Сербии продлили снижение акцизов на топливо до 11 октября - 02.10.2026, ПРАЙМ
Власти Сербии продлили снижение акцизов на топливо до 11 октября
Правительство Сербии продлило снижение акцизов на топливо до 11 октября на фоне глобального энергетического кризиса, передает агентство Танюг со ссылкой на... | 02.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-02T15:42+0300
2026-10-02T15:42+0300
нефть
сербия
чехия
польша
александр вучич
дональд туск
nis
mol
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БЕЛГРАД, 2 окт – ПРАЙМ. Правительство Сербии продлило снижение акцизов на топливо до 11 октября на фоне глобального энергетического кризиса, передает агентство Танюг со ссылкой на источник в минфине. Кабмин Сербии 24 сентября принял решение предоставить компаниям 5 тысяч тонн дизельного топлива из госрезервов для снабжения рынка. "Правительство в техническом мандате продлило до 11 октября решение о снижении акцизов на нефтепродукты, которое составляет 25%. Предыдущее решение действовало до 4 октября", - передает агентство. Президент Сербии Александр Вучич заявил ранее, что премьеры Чехии и Польши Андрей Бабиш и Дональд Туск недалеки от истины, когда говорят, что Европу ждет "ад" из-за цен на нефть и газ. Министр горного дела и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович сообщила в августе, что российско-сербская компания "Нефтяная индустрия Сербии" (NIS) предоставит 23 тысячи тонн нефтепродуктов из своих резервов другим нефтяным компаниям для снабжения рынка. А в конце июля Минэнерго Сербии разрешило доступ нефтяным компаниям к 19 тысячам тонн дизтоплива из оперативных резервов. Глава минэнерго подчеркивала, что сейчас особенно важна работа единственного в стране нефтеперерабатывающего завода в Панчево, который принадлежит NIS и находится под санкциями США. Американский минфин ранее продлил до 31 октября лицензию на операционную деятельность NIS и срок для ведения переговоров о продаже российской доли с венгерской нефтегазовой компанией MOL.
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нефть, сербия, чехия, польша, александр вучич, дональд туск, nis, mol
Нефть, СЕРБИЯ, ЧЕХИЯ, ПОЛЬША, Александр Вучич, Дональд Туск, NIS, MOL
15:42 02.10.2026
 
Власти Сербии продлили снижение акцизов на топливо до 11 октября

Танюг: правительство Сербии продлило снижение акцизов на топливо до 11 октября

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БЕЛГРАД, 2 окт – ПРАЙМ. Правительство Сербии продлило снижение акцизов на топливо до 11 октября на фоне глобального энергетического кризиса, передает агентство Танюг со ссылкой на источник в минфине.
Кабмин Сербии 24 сентября принял решение предоставить компаниям 5 тысяч тонн дизельного топлива из госрезервов для снабжения рынка.
"Правительство в техническом мандате продлило до 11 октября решение о снижении акцизов на нефтепродукты, которое составляет 25%. Предыдущее решение действовало до 4 октября", - передает агентство.
Президент Сербии Александр Вучич заявил ранее, что премьеры Чехии и Польши Андрей Бабиш и Дональд Туск недалеки от истины, когда говорят, что Европу ждет "ад" из-за цен на нефть и газ.
Министр горного дела и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович сообщила в августе, что российско-сербская компания "Нефтяная индустрия Сербии" (NIS) предоставит 23 тысячи тонн нефтепродуктов из своих резервов другим нефтяным компаниям для снабжения рынка. А в конце июля Минэнерго Сербии разрешило доступ нефтяным компаниям к 19 тысячам тонн дизтоплива из оперативных резервов.
Глава минэнерго подчеркивала, что сейчас особенно важна работа единственного в стране нефтеперерабатывающего завода в Панчево, который принадлежит NIS и находится под санкциями США.
Американский минфин ранее продлил до 31 октября лицензию на операционную деятельность NIS и срок для ведения переговоров о продаже российской доли с венгерской нефтегазовой компанией MOL.
 
НефтьСЕРБИЯЧЕХИЯПОЛЬШААлександр ВучичДональд ТускNISMOL
 
 
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