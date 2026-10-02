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Власти Южной Кореи отрицают наличие договоренностей с США по нефти
Власти Южной Кореи отрицают наличие договоренностей с США по нефти - 02.10.2026, ПРАЙМ
Власти Южной Кореи отрицают наличие договоренностей с США по нефти
Власти Южной Кореи отрицают наличие договоренностей с США о проекте по увеличению добычи нефти, о которых ранее заявил президент США Дональд Трамп, передает... | 02.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-02T19:30+0300
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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Власти Южной Кореи отрицают наличие договоренностей с США о проекте по увеличению добычи нефти, о которых ранее заявил президент США Дональд Трамп, передает агентство Ренхап.
Трамп в пятницу объявил в соцсети Truth Social о совместном с Южной Кореей проекте стоимостью 8,4 миллиарда долларов по увеличению добычи нефти, который будет осуществляться в рамках сделки между Вашингтоном и Сеулом.
Тем не менее, по данным агентства Ренхап, в совместном факт-листе по договоренностям об инвестициях, опубликованном в четверг, информации о данном проекте не содержится. В частности, там упоминаются три направления инвестиций — энергокомплекс в Техасе, восемь атомных электростанций и СПГ-проект на Аляске.
"Все, что было согласовано между нашими государствами в связи со стратегическими инвестициями (Южной Кореи - ред.), изложено в совместном факт-листе… В настоящее время мы по торговым каналам направили американской стороне запрос (по поводу заявления Трампа - ред.)", — приводит Ренхап слова представителя министерства промышленности и торговли Южной Кореи, сказанные агентству в ходе телефонного разговора.
Как поясняет Ренхап, власти Республики Корея выясняют, каким образом была обнародована информация о проекте, по которому стороны еще не достигли соглашения.
При этом агентство также высказало предположение, что Трамп мог объявить о проекте без предварительного согласования с южнокорейской стороной, также как в случае с СПГ-проектом на Аляске.
В среду американский президент заявил, что Республика Корея инвестирует 54 миллиарда долларов в СПГ-проект на Аляске. Однако позднее министр промышленности и торговли Южной Кореи Ким Чон Кван сообщил, что стороны не договорились ни о каких конкретных цифрах и деталях реализации проекта.
В 2025 году США и Южная Корея договорились о южнокорейских инвестициях в американскую экономику на 350 миллиардов долларов в обмен на снижение американских пошлин на товары из республики до 15%. Из этой суммы 150 миллиардов предназначены для сотрудничества в судостроении, еще 200 миллиардов - для стратегических инвестиций, конкретные проекты по которым стороны согласовывают отдельно.
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нефть, мировая экономика, южная корея, сша, аляска, дональд трамп
Нефть, Мировая экономика, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, США, Аляска, Дональд Трамп
Власти Южной Кореи отрицают наличие договоренностей с США по нефти
Ренхап: Южная Корея отрицает наличие договоренностей с США по увеличению добычи нефти
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Власти Южной Кореи отрицают наличие договоренностей с США о проекте по увеличению добычи нефти, о которых ранее заявил президент США Дональд Трамп, передает агентство Ренхап.
Трамп в пятницу объявил в соцсети Truth Social о совместном с Южной Кореей проекте стоимостью 8,4 миллиарда долларов по увеличению добычи нефти, который будет осуществляться в рамках сделки между Вашингтоном и Сеулом.
Тем не менее, по данным агентства Ренхап, в совместном факт-листе по договоренностям об инвестициях, опубликованном в четверг, информации о данном проекте не содержится. В частности, там упоминаются три направления инвестиций — энергокомплекс в Техасе, восемь атомных электростанций и СПГ-проект на Аляске.
"Все, что было согласовано между нашими государствами в связи со стратегическими инвестициями (Южной Кореи - ред.), изложено в совместном факт-листе… В настоящее время мы по торговым каналам направили американской стороне запрос (по поводу заявления Трампа - ред.)", — приводит Ренхап слова представителя министерства промышленности и торговли Южной Кореи, сказанные агентству в ходе телефонного разговора.
Как поясняет Ренхап, власти Республики Корея выясняют, каким образом была обнародована информация о проекте, по которому стороны еще не достигли соглашения.
При этом агентство также высказало предположение, что Трамп мог объявить о проекте без предварительного согласования с южнокорейской стороной, также как в случае с СПГ-проектом на Аляске.
В среду американский президент заявил, что Республика Корея инвестирует 54 миллиарда долларов в СПГ-проект на Аляске. Однако позднее министр промышленности и торговли Южной Кореи Ким Чон Кван сообщил, что стороны не договорились ни о каких конкретных цифрах и деталях реализации проекта.
В 2025 году США и Южная Корея договорились о южнокорейских инвестициях в американскую экономику на 350 миллиардов долларов в обмен на снижение американских пошлин на товары из республики до 15%. Из этой суммы 150 миллиардов предназначены для сотрудничества в судостроении, еще 200 миллиардов - для стратегических инвестиций, конкретные проекты по которым стороны согласовывают отдельно.