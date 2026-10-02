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Экономика ЕАЭС в первом полугодии выросла более чем на 1%, заявил Мишустин

Экономика ЕАЭС в первом полугодии выросла более чем на 1%, заявил Мишустин - 02.10.2026, ПРАЙМ

Экономика ЕАЭС в первом полугодии выросла более чем на 1%, заявил Мишустин

ВВП Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в первом полугодии 2026 года вырос более чем на 1%, это произошло за счет роста объемов промышленного производства, | 02.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-02T14:15+0300

2026-10-02T14:15+0300

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МИНСК, 2 окт - ПРАЙМ. ВВП Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в первом полугодии 2026 года вырос более чем на 1%, это произошло за счет роста объемов промышленного производства, розничной торговли и выпуска сельхозпродукции, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Председатель правительства РФ принимает участие в заседании Евразийского межправительственного совета (ЕМПС) в Минске. "По итогам первого полугодия валовой внутренний продукт вырос более чем на 1% - за счет увеличения объемов промышленного производства, розничной торговли и выпуска сельскохозяйственной продукции", - привел Мишустин динамику по странам ЕАЭС. Он подчеркнул, что ключевые макроэкономические показатели ЕАЭС демонстрируют хорошую динамику, несмотря на внешние вызовы.

минск

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россия, минск, михаил мишустин, еаэс