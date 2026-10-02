Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Выпуск на мировой рынок 100 млн баррелей топлива сдержит рост цен - эксперт - 02.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261002/yushkov-873927145.html
Выпуск на мировой рынок 100 млн баррелей топлива сдержит рост цен - эксперт
Выпуск на мировой рынок 100 млн баррелей топлива сдержит рост цен - эксперт - 02.10.2026, ПРАЙМ
Выпуск на мировой рынок 100 млн баррелей топлива сдержит рост цен - эксперт
Решение стран G7 о выводе на глобальный рынок до 100 миллионов баррелей топлива из стратегических резервов не приведёт к падению цен на дизель, но позволит... | 02.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-02T22:19+0300
2026-10-02T22:22+0300
нефть
европа
ормузский пролив
игорь юшков
александр новак
мэа
фонд национальной энергетической безопасности
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873927145.jpg?1790968961
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Решение стран G7 о выводе на глобальный рынок до 100 миллионов баррелей топлива из стратегических резервов не приведёт к падению цен на дизель, но позволит остановить их рост. Об этом РИА Новости заявил Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.В пятницу "Большая семёрка" договорилась о высвобождении этих объёмов для нормализации ситуации с дизтопливом."Это сдержит рост цен, но не позволит решить всех проблем и опустить цены", — сказал Юшков.По его мнению, Европа и остальной мир таким образом замещают нефтепродукты, которые ранее брались из коммерческих запасов — хранилищ, танкеров и других. Истощение этих резервов и спровоцировало резкий рост цен на нефтепродукты в последний месяц. Теперь на смену коммерческим запасам, которые уже "проели", придут стратегические, пояснил эксперт.Юшков отметил, что 100 миллионов баррелей — довольно внушительный объём по сравнению с примерно 172 миллионами баррелей, которые с апреля высвободили все участники Международного энергетического агентства (МЭА). При этом он уточнил, что насыщение рынка будет идти через согласование и координацию действий в рамках МЭА."Вряд ли мы увидим новые рекорды (цен на дизельное топливо — ред.) в Соединенных Штатах и в Европе и в других странах. Потому что рынок топлива все равно глобален. Если кто-то один извлекает из стратегических резервов и дополнительный объем дает рынку, то цены везде это на себе почувствуют", — резюмировал он.Ранее вице-премьер РФ Александр Новак сообщал, что мировой рынок дизтоплива дефицитен, а цены рекордно высоки. Среди причин он называл запрет России на экспорт дизтоплива, санкции, атаки на НПЗ и перекрытие логистических маршрутов, включая Ормузский пролив.
европа
ормузский пролив
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, европа, ормузский пролив, игорь юшков, александр новак, мэа, фонд национальной энергетической безопасности
Нефть, ЕВРОПА, Ормузский пролив, Игорь Юшков, Александр Новак, МЭА, Фонд национальной энергетической безопасности
22:19 02.10.2026 (обновлено: 22:22 02.10.2026)
 
Выпуск на мировой рынок 100 млн баррелей топлива сдержит рост цен - эксперт

Эксперт Юшков: выпуск на мировой рынок сто миллионов баррелей топлива сдержит рост цен

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Решение стран G7 о выводе на глобальный рынок до 100 миллионов баррелей топлива из стратегических резервов не приведёт к падению цен на дизель, но позволит остановить их рост. Об этом РИА Новости заявил Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.
В пятницу "Большая семёрка" договорилась о высвобождении этих объёмов для нормализации ситуации с дизтопливом.
"Это сдержит рост цен, но не позволит решить всех проблем и опустить цены", — сказал Юшков.
По его мнению, Европа и остальной мир таким образом замещают нефтепродукты, которые ранее брались из коммерческих запасов — хранилищ, танкеров и других. Истощение этих резервов и спровоцировало резкий рост цен на нефтепродукты в последний месяц. Теперь на смену коммерческим запасам, которые уже "проели", придут стратегические, пояснил эксперт.
Юшков отметил, что 100 миллионов баррелей — довольно внушительный объём по сравнению с примерно 172 миллионами баррелей, которые с апреля высвободили все участники Международного энергетического агентства (МЭА). При этом он уточнил, что насыщение рынка будет идти через согласование и координацию действий в рамках МЭА.
"Вряд ли мы увидим новые рекорды (цен на дизельное топливо — ред.) в Соединенных Штатах и в Европе и в других странах. Потому что рынок топлива все равно глобален. Если кто-то один извлекает из стратегических резервов и дополнительный объем дает рынку, то цены везде это на себе почувствуют", — резюмировал он.
Ранее вице-премьер РФ Александр Новак сообщал, что мировой рынок дизтоплива дефицитен, а цены рекордно высоки. Среди причин он называл запрет России на экспорт дизтоплива, санкции, атаки на НПЗ и перекрытие логистических маршрутов, включая Ормузский пролив.
 
НефтьЕВРОПАОрмузский проливИгорь ЮшковАлександр НовакМЭАФонд национальной энергетической безопасности
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала