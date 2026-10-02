Выпуск на мировой рынок 100 млн баррелей топлива сдержит рост цен - эксперт
Эксперт Юшков: выпуск на мировой рынок сто миллионов баррелей топлива сдержит рост цен
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Решение стран G7 о выводе на глобальный рынок до 100 миллионов баррелей топлива из стратегических резервов не приведёт к падению цен на дизель, но позволит остановить их рост. Об этом РИА Новости заявил Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.
В пятницу "Большая семёрка" договорилась о высвобождении этих объёмов для нормализации ситуации с дизтопливом.
"Это сдержит рост цен, но не позволит решить всех проблем и опустить цены", — сказал Юшков.
По его мнению, Европа и остальной мир таким образом замещают нефтепродукты, которые ранее брались из коммерческих запасов — хранилищ, танкеров и других. Истощение этих резервов и спровоцировало резкий рост цен на нефтепродукты в последний месяц. Теперь на смену коммерческим запасам, которые уже "проели", придут стратегические, пояснил эксперт.
Юшков отметил, что 100 миллионов баррелей — довольно внушительный объём по сравнению с примерно 172 миллионами баррелей, которые с апреля высвободили все участники Международного энергетического агентства (МЭА). При этом он уточнил, что насыщение рынка будет идти через согласование и координацию действий в рамках МЭА.
"Вряд ли мы увидим новые рекорды (цен на дизельное топливо — ред.) в Соединенных Штатах и в Европе и в других странах. Потому что рынок топлива все равно глобален. Если кто-то один извлекает из стратегических резервов и дополнительный объем дает рынку, то цены везде это на себе почувствуют", — резюмировал он.
Ранее вице-премьер РФ Александр Новак сообщал, что мировой рынок дизтоплива дефицитен, а цены рекордно высоки. Среди причин он называл запрет России на экспорт дизтоплива, санкции, атаки на НПЗ и перекрытие логистических маршрутов, включая Ормузский пролив.