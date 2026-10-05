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Алиханов рассказал о механизмах поддержки проектов биоэкономики
Алиханов рассказал о механизмах поддержки проектов биоэкономики - 05.10.2026, ПРАЙМ
Алиханов рассказал о механизмах поддержки проектов биоэкономики
Общесистемные механизмы поддержки со стороны государства действуют в России и для проектов биоэкономики, рассказал журналистам глава Минпромторга России Антон... | 05.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-05T15:37+0300
2026-10-05T15:37+0300
2026-10-05T15:37+0300
финансы
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минпромторг
фрп
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ГЕЛЕНДЖИК, 5 окт - ПРАЙМ. Общесистемные механизмы поддержки со стороны государства действуют в России и для проектов биоэкономики, рассказал журналистам глава Минпромторга России Антон Алиханов.
"Со стороны государства для проектов по биоэкономике работают общесистемные механизмы поддержки, которые доступны инвесторам на всех этапах реализации проектов - льготные займы ФРП на оборудование для инвестиционных проектов, Кластерная инвестиционная платформа, механизм субсидирования части затрат на НИОКР в рамках комплексных инвестиционных проектов. Также сохраняется возможность заключения специальных инвестиционных контрактов для получения налоговых льгот", - сказал министр в кулуарах "Биопрома".
Он добавил, что кроме общесистемных мер поддержки инвесторам проектов биоэкономики доступны меры поддержки в рамках соответствующего национального проекта. К ним относится поддержка центров инженерных разработок и гранты Фонда содействия инновациям.
Нацпроект "Технологическое обеспечение биоэкономики" утвержден в конце 2025 года. Он включает три базовых федеральных проекта: "Организация производства и стимулирование сбыта продуктов биоэкономики", "Научно-технологическая поддержка развития биоэкономики" и "Аналитическое, методическое и кадровое обеспечение биоэкономики".
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финансы, россия, антон алиханов, минпромторг, фрп
Финансы, РОССИЯ, Антон Алиханов, Минпромторг, ФРП
Алиханов рассказал о механизмах поддержки проектов биоэкономики
Алиханов: для проектов биоэкономики действуют общесистемные механизмы поддержки
ГЕЛЕНДЖИК, 5 окт - ПРАЙМ. Общесистемные механизмы поддержки со стороны государства действуют в России и для проектов биоэкономики, рассказал журналистам глава Минпромторга России Антон Алиханов.
"Со стороны государства для проектов по биоэкономике работают общесистемные механизмы поддержки, которые доступны инвесторам на всех этапах реализации проектов - льготные займы ФРП на оборудование для инвестиционных проектов, Кластерная инвестиционная платформа, механизм субсидирования части затрат на НИОКР в рамках комплексных инвестиционных проектов. Также сохраняется возможность заключения специальных инвестиционных контрактов для получения налоговых льгот", - сказал министр в кулуарах "Биопрома".
Он добавил, что кроме общесистемных мер поддержки инвесторам проектов биоэкономики доступны меры поддержки в рамках соответствующего национального проекта. К ним относится поддержка центров инженерных разработок и гранты Фонда содействия инновациям.
Нацпроект "Технологическое обеспечение биоэкономики" утвержден в конце 2025 года. Он включает три базовых федеральных проекта: "Организация производства и стимулирование сбыта продуктов биоэкономики", "Научно-технологическая поддержка развития биоэкономики" и "Аналитическое, методическое и кадровое обеспечение биоэкономики".