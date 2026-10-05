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Продажи новых легковых автомобилей в России за девять месяцев выросли на 5% - 05.10.2026, ПРАЙМ
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Продажи новых легковых автомобилей в России за девять месяцев выросли на 5%
Продажи новых легковых автомобилей в России за девять месяцев выросли на 5% - 05.10.2026, ПРАЙМ
Продажи новых легковых автомобилей в России за девять месяцев выросли на 5%
Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) в России по итогам января-сентября 2026 года выросли практически на 5% в годовом выражении и... | 05.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-05T14:01+0300
2026-10-05T14:50+0300
бизнес
россия
финансы
авто
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МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) в России по итогам января-сентября 2026 года выросли практически на 5% в годовом выражении и составили 968 тысяч штук, сообщила пресс-служба Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) со ссылкой на данные аналитической компании ППК.Эта компания опирается на данные системы электронных паспортов транспортных средств."За 9 месяцев 2026 года продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России увеличились на 4,98% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года и составили 967 996 штук", - говорится в сообщении.Отмечается, что в сентябре продажи новых автомобилей в этих двух сегментах составили 126,5 тысячи единиц, что на 0,01% больше в годовом выражении.В ассоциации также обратили внимание на почти двукратный рост продаж электромобилей за девять месяцев - до 10,6 тысячи единиц. При этом доля таких машин на российском рынке за год выросла с 0,6% до 1,1%."В ближайшие месяцы на динамику рынка будет влиять совокупность факторов. В частности, ожидания, связанные с очередной индексацией утилизационного сбора, могут стимулировать часть покупателей к более оперативному принятию решения о покупке автомобиля", - прокомментировал глава комитета автопроизводителей АЕБ Алексей Калицев.Он также отметил, что параллельно вышеописанными факторами приостановка программ льготного автокредитования и лизинга, а также волатильность валютного курса и сохраняющийся уровень ключевой ставки могут сдерживать спрос со стороны отдельных категорий покупателей."В этих условиях развитие рынка в четвертом квартале будет во многом зависеть от баланса между стремлением покупателей приобрести автомобиль до пересмотра цен и сохраняющимися ограничениями со стороны доступности финансирования", - резюмировал Калицев.
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бизнес, россия, финансы, авто
Бизнес, РОССИЯ, Финансы, Авто
14:01 05.10.2026 (обновлено: 14:50 05.10.2026)
 
Продажи новых легковых автомобилей в России за девять месяцев выросли на 5%

АЕБ: продажи новых легковых автомобилей и LCV в России за девять месяцев выросли на 5%

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МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) в России по итогам января-сентября 2026 года выросли практически на 5% в годовом выражении и составили 968 тысяч штук, сообщила пресс-служба Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) со ссылкой на данные аналитической компании ППК.
Эта компания опирается на данные системы электронных паспортов транспортных средств.
"За 9 месяцев 2026 года продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России увеличились на 4,98% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года и составили 967 996 штук", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в сентябре продажи новых автомобилей в этих двух сегментах составили 126,5 тысячи единиц, что на 0,01% больше в годовом выражении.
В ассоциации также обратили внимание на почти двукратный рост продаж электромобилей за девять месяцев - до 10,6 тысячи единиц. При этом доля таких машин на российском рынке за год выросла с 0,6% до 1,1%.
"В ближайшие месяцы на динамику рынка будет влиять совокупность факторов. В частности, ожидания, связанные с очередной индексацией утилизационного сбора, могут стимулировать часть покупателей к более оперативному принятию решения о покупке автомобиля", - прокомментировал глава комитета автопроизводителей АЕБ Алексей Калицев.
Он также отметил, что параллельно вышеописанными факторами приостановка программ льготного автокредитования и лизинга, а также волатильность валютного курса и сохраняющийся уровень ключевой ставки могут сдерживать спрос со стороны отдельных категорий покупателей.
"В этих условиях развитие рынка в четвертом квартале будет во многом зависеть от баланса между стремлением покупателей приобрести автомобиль до пересмотра цен и сохраняющимися ограничениями со стороны доступности финансирования", - резюмировал Калицев.
 
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