https://1prime.ru/20261005/britanija-873942477.html
В Британии более 160 сотрудников Apache объявили забастовку
В Британии более 160 сотрудников Apache объявили забастовку - 05.10.2026, ПРАЙМ
В Британии более 160 сотрудников Apache объявили забастовку
Более 160 британских сотрудников американской нефтяной компании Apache, которые работают на месторождениях Северного моря, объявили забастовку из-за... | 05.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-05T12:37+0300
2026-10-05T12:37+0300
2026-10-05T15:14+0300
нефть
северное море
великобритания
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ЛОНДОН, 5 окт - ПРАЙМ. Более 160 британских сотрудников американской нефтяной компании Apache, которые работают на месторождениях Северного моря, объявили забастовку из-за неудовлетворительной зарплаты, сообщил ведущий британский профсоюз Unite.Ранее Apache предложила повысить зарплаты сотрудников на 4%, однако профсоюз отверг предложение и заявил, что это не перекроет инфляцию и приведет к снижению реальной зарплаты."Предстоящая забастовка более 160 сотрудников нефтяной компании Apache может серьезно нарушить поставки топлива в Великобританию. Работники Apache решительно поддержали забастовку, отвергнув предложение, которое фактически означает снижение заработной платы для многих сотрудников", – говорится в заявлении.Дата проведения забастовки пока не назначена, однако она может начаться в октябре. Ожидается, что стачка затронет семь объектов Apache на нефтяных месторождениях Forties и Beryl в Северном море.Отмечается, что остановка объектов может привести к снижению давления в трубах, что чревато выходом из строя всей трубопроводной системы на месторождении Forties. Система, которой управляет компания Ineos, обеспечивает транспортировку примерно 29 % нефти и 30 % газа Великобритании.В понедельник забастовку также объявили сотрудники британской инженерной компании Wood Group, работающие на нефтяных проектах в Северном море. Как утверждает Unite, компания приняла решение сократить зарплаты и ухудшить условия труда десятков сотрудников, в том числе под угрозой увольнения. Стачка пройдет 6-7 октября и затронет пять нефтедобывающих платформ в Северном море.Забастовка пройдет на фоне резкого подорожания бензина и дизельного топлива в Британии. В конце сентября цена дизтоплива достигла рекордных двух фунтов (2,65 долларов) за литр, цена бензина достигла рекордных 1,73 фунта за литр.
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нефть, северное море, великобритания
Нефть, Северное море, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
В Британии более 160 сотрудников Apache объявили забастовку
Более 160 британских сотрудников Apache объявили забастовку из-за низкой зарплаты
ЛОНДОН, 5 окт - ПРАЙМ. Более 160 британских сотрудников американской нефтяной компании Apache, которые работают на месторождениях Северного моря, объявили забастовку из-за неудовлетворительной зарплаты, сообщил ведущий британский профсоюз Unite.
Ранее Apache предложила повысить зарплаты сотрудников на 4%, однако профсоюз отверг предложение и заявил, что это не перекроет инфляцию и приведет к снижению реальной зарплаты.
"Предстоящая забастовка более 160 сотрудников нефтяной компании Apache может серьезно нарушить поставки топлива в Великобританию. Работники Apache решительно поддержали забастовку, отвергнув предложение, которое фактически означает снижение заработной платы для многих сотрудников", – говорится в заявлении.
Дата проведения забастовки пока не назначена, однако она может начаться в октябре. Ожидается, что стачка затронет семь объектов Apache на нефтяных месторождениях Forties и Beryl в Северном море.
Отмечается, что остановка объектов может привести к снижению давления в трубах, что чревато выходом из строя всей трубопроводной системы на месторождении Forties. Система, которой управляет компания Ineos, обеспечивает транспортировку примерно 29 % нефти и 30 % газа Великобритании.
В понедельник забастовку также объявили сотрудники британской инженерной компании Wood Group, работающие на нефтяных проектах в Северном море. Как утверждает Unite, компания приняла решение сократить зарплаты и ухудшить условия труда десятков сотрудников, в том числе под угрозой увольнения. Стачка пройдет 6-7 октября и затронет пять нефтедобывающих платформ в Северном море.
Забастовка пройдет на фоне резкого подорожания бензина и дизельного топлива в Британии. В конце сентября цена дизтоплива достигла рекордных двух фунтов (2,65 долларов) за литр, цена бензина достигла рекордных 1,73 фунта за литр.