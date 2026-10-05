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Эксперт оценил ситуацию на мировом нефтяном рынке - 05.10.2026, ПРАЙМ
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Эксперт оценил ситуацию на мировом нефтяном рынке
Эксперт оценил ситуацию на мировом нефтяном рынке - 05.10.2026, ПРАЙМ
Эксперт оценил ситуацию на мировом нефтяном рынке
Текущая ситуация на мировом нефтяном рынке располагает к тому, что цена в 100 долларов за баррель не является пределом, заявил главный директор по... | 05.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-05T16:10+0300
2026-10-05T16:10+0300
нефть
ближний восток
сша
израиль
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МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Текущая ситуация на мировом нефтяном рынке располагает к тому, что цена в 100 долларов за баррель не является пределом, заявил главный директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов. "Рынок сегодня такой, что мы не видим, честно говоря, никаких признаков скорого и устойчивого урегулирования на Ближнем Востоке... Геополитическая напряженность никуда не исчезла, скорее даже будет нарастать", - заявил Громов на круглом столе в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". "Мы предполагаем, что мир ждет очень тяжелое завершение 2026 года. И цены на нефть, которые мы видим сегодня, 100 долларов за баррель, это не предел", - добавил он. Эксперт отметил, что на фоне сложной ситуации на Ближнем Востоке мировой нефтяной рынок начинает привыкать жить и функционировать в условиях постоянной геополитической и военной напряженности. Из-за эскалации конфликта между США, Израилем и Ираном практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа. В результате цены на топливо выросли в большинстве стран мира.
ближний восток
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40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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нефть, ближний восток, сша, израиль
Нефть, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, США, ИЗРАИЛЬ
16:10 05.10.2026
 
Эксперт оценил ситуацию на мировом нефтяном рынке

Эксперт Громов: цена на нефть в $100 за баррель не является пределом

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МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Текущая ситуация на мировом нефтяном рынке располагает к тому, что цена в 100 долларов за баррель не является пределом, заявил главный директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов.
"Рынок сегодня такой, что мы не видим, честно говоря, никаких признаков скорого и устойчивого урегулирования на Ближнем Востоке... Геополитическая напряженность никуда не исчезла, скорее даже будет нарастать", - заявил Громов на круглом столе в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
"Мы предполагаем, что мир ждет очень тяжелое завершение 2026 года. И цены на нефть, которые мы видим сегодня, 100 долларов за баррель, это не предел", - добавил он.
Эксперт отметил, что на фоне сложной ситуации на Ближнем Востоке мировой нефтяной рынок начинает привыкать жить и функционировать в условиях постоянной геополитической и военной напряженности.
Из-за эскалации конфликта между США, Израилем и Ираном практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа. В результате цены на топливо выросли в большинстве стран мира.
 
НефтьБЛИЖНИЙ ВОСТОКСШАИЗРАИЛЬ
 
 
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