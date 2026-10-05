https://1prime.ru/20261005/ekspert-873953874.html

Эксперт оценил ситуацию на мировом нефтяном рынке

Эксперт оценил ситуацию на мировом нефтяном рынке - 05.10.2026, ПРАЙМ

Эксперт оценил ситуацию на мировом нефтяном рынке

Текущая ситуация на мировом нефтяном рынке располагает к тому, что цена в 100 долларов за баррель не является пределом, заявил главный директор по... | 05.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-05T16:10+0300

2026-10-05T16:10+0300

2026-10-05T16:10+0300

нефть

ближний восток

сша

израиль

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МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Текущая ситуация на мировом нефтяном рынке располагает к тому, что цена в 100 долларов за баррель не является пределом, заявил главный директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов. "Рынок сегодня такой, что мы не видим, честно говоря, никаких признаков скорого и устойчивого урегулирования на Ближнем Востоке... Геополитическая напряженность никуда не исчезла, скорее даже будет нарастать", - заявил Громов на круглом столе в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". "Мы предполагаем, что мир ждет очень тяжелое завершение 2026 года. И цены на нефть, которые мы видим сегодня, 100 долларов за баррель, это не предел", - добавил он. Эксперт отметил, что на фоне сложной ситуации на Ближнем Востоке мировой нефтяной рынок начинает привыкать жить и функционировать в условиях постоянной геополитической и военной напряженности. Из-за эскалации конфликта между США, Израилем и Ираном практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа. В результате цены на топливо выросли в большинстве стран мира.

ближний восток

сша

израиль

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, ближний восток, сша, израиль