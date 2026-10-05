https://1prime.ru/20261005/energetika-873930525.html
Энергетики устраняют аварии на электросетях в трех районах Приморья
Энергетики устраняют аварии на электросетях в трех районах Приморья - 05.10.2026, ПРАЙМ
Энергетики устраняют аварии на электросетях в трех районах Приморья
Энергетики устраняют аварии на сетях в населенных пунктах в трех районах Приморья, сообщает Дальневосточная распределительная сетевая компания. | 05.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-05T02:53+0300
2026-10-05T02:53+0300
2026-10-05T02:53+0300
приморье
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ВЛАДИВОСТОК, 5 окт – ПРАЙМ. Энергетики устраняют аварии на сетях в населенных пунктах в трех районах Приморья, сообщает Дальневосточная распределительная сетевая компания.
В Приморье на 5-6 октября действует штормовое предупреждение из-за сильных и очень сильных дождей, риска подъема уровня рек и подтоплений. Самые сильные осадки прогнозируются в понедельник в Хасанском муниципальном округе на юге Приморья, где может выпасть от одной до полутора месячных норм осадков.
"Утром 5 октября в Хасанском округе зафиксировано повторное отключение линии электропередачи 110 кВ с погашением части потребителей района. Бригады занимаются восстановлением электроснабжения. Энергетики также фиксируют локальные отключения электроэнергии. Бригады восстанавливают электроснабжение в селе Лукьяновка Шкотовского округа", - говорится в сообщении.
Обнаружено повреждение на линии, обеспечивающей электроснабжение села Раздольное Надеждинского округа. Там свет дадут в ближайшее время.
В связи с непогодой в филиале Приморские электрические сети с утра понедельника введен режим повышенной готовности.
Как уточняет администрация Хасанского округа, в зону отключения в этом муниципалитете попали села Рязановка, Андреевка, Рисовая Падь, Витязь, Зарубино, Краскино, Посьет, Гвоздево, Цуканово, Хасан.
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приморье
Энергетики устраняют аварии на электросетях в трех районах Приморья
Энергетики устраняют аварии на сетях в трех районах Приморья
ВЛАДИВОСТОК, 5 окт – ПРАЙМ. Энергетики устраняют аварии на сетях в населенных пунктах в трех районах Приморья, сообщает Дальневосточная распределительная сетевая компания.
В Приморье на 5-6 октября действует штормовое предупреждение из-за сильных и очень сильных дождей, риска подъема уровня рек и подтоплений. Самые сильные осадки прогнозируются в понедельник в Хасанском муниципальном округе на юге Приморья, где может выпасть от одной до полутора месячных норм осадков.
"Утром 5 октября в Хасанском округе зафиксировано повторное отключение линии электропередачи 110 кВ с погашением части потребителей района. Бригады занимаются восстановлением электроснабжения. Энергетики также фиксируют локальные отключения электроэнергии. Бригады восстанавливают электроснабжение в селе Лукьяновка Шкотовского округа", - говорится в сообщении.
Обнаружено повреждение на линии, обеспечивающей электроснабжение села Раздольное Надеждинского округа. Там свет дадут в ближайшее время.
В связи с непогодой в филиале Приморские электрические сети с утра понедельника введен режим повышенной готовности.
Как уточняет администрация Хасанского округа, в зону отключения в этом муниципалитете попали села Рязановка, Андреевка, Рисовая Падь, Витязь, Зарубино, Краскино, Посьет, Гвоздево, Цуканово, Хасан.