https://1prime.ru/20261005/es-873957908.html

ЕС променял дешевую российскую нефть на дорогую из США, заявил Ульянов

ЕС променял дешевую российскую нефть на дорогую из США, заявил Ульянов - 05.10.2026, ПРАЙМ

ЕС променял дешевую российскую нефть на дорогую из США, заявил Ульянов

Евросоюз променял покупку дешевой нефти у России на зависимость от дорогой нефти из США, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил... | 05.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-05T17:47+0300

2026-10-05T17:47+0300

2026-10-05T17:51+0300

россия

сша

михаил ульянов

ес

энергетика

нефть

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873957908.jpg?1791211878

ВЕНА, 5 окт - ПРАЙМ. Евросоюз променял покупку дешевой нефти у России на зависимость от дорогой нефти из США, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Президент Франции Эммануэль Макрон 2 октября сообщил, что страны "Большой семерки" (G7) согласовали выпуск на рынок из стратегических запасов до 100 миллионов баррелей топлива для стабилизации ситуации с дизтопливом. "В прошлом они были "зависимы" от дешевой российской нефти, и теперь они зависимы от дорогих поставок из США", - написал Ульянов в Х. Он напомнил о ситуации с выпуском на рынок нефти из резервов и заявил, что покупка нефти у США - это пример настоящей зависимости.

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, сша, михаил ульянов, ес, нефть