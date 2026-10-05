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ЕС променял дешевую российскую нефть на дорогую из США, заявил Ульянов - 05.10.2026, ПРАЙМ
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ЕС променял дешевую российскую нефть на дорогую из США, заявил Ульянов
ЕС променял дешевую российскую нефть на дорогую из США, заявил Ульянов - 05.10.2026, ПРАЙМ
ЕС променял дешевую российскую нефть на дорогую из США, заявил Ульянов
Евросоюз променял покупку дешевой нефти у России на зависимость от дорогой нефти из США, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил... | 05.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-05T17:47+0300
2026-10-05T17:51+0300
россия
сша
михаил ульянов
ес
энергетика
нефть
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ВЕНА, 5 окт - ПРАЙМ. Евросоюз променял покупку дешевой нефти у России на зависимость от дорогой нефти из США, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Президент Франции Эммануэль Макрон 2 октября сообщил, что страны "Большой семерки" (G7) согласовали выпуск на рынок из стратегических запасов до 100 миллионов баррелей топлива для стабилизации ситуации с дизтопливом. "В прошлом они были "зависимы" от дешевой российской нефти, и теперь они зависимы от дорогих поставок из США", - написал Ульянов в Х. Он напомнил о ситуации с выпуском на рынок нефти из резервов и заявил, что покупка нефти у США - это пример настоящей зависимости.
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россия, сша, михаил ульянов, ес, нефть
РОССИЯ, США, Михаил Ульянов, ЕС, Энергетика, Нефть
17:47 05.10.2026 (обновлено: 17:51 05.10.2026)
 
ЕС променял дешевую российскую нефть на дорогую из США, заявил Ульянов

Ульянов: ЕС сменил покупку дешевой нефти у России на зависимость от дорогой нефти из США

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ВЕНА, 5 окт - ПРАЙМ. Евросоюз променял покупку дешевой нефти у России на зависимость от дорогой нефти из США, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Президент Франции Эммануэль Макрон 2 октября сообщил, что страны "Большой семерки" (G7) согласовали выпуск на рынок из стратегических запасов до 100 миллионов баррелей топлива для стабилизации ситуации с дизтопливом.
"В прошлом они были "зависимы" от дешевой российской нефти, и теперь они зависимы от дорогих поставок из США", - написал Ульянов в Х.
Он напомнил о ситуации с выпуском на рынок нефти из резервов и заявил, что покупка нефти у США - это пример настоящей зависимости.
 
ЭнергетикаРОССИЯСШАМихаил УльяновЕСНефть
 
 
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