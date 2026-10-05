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Iraqi Airways возобновит прямые рейсы в Иран - 05.10.2026, ПРАЙМ
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Iraqi Airways возобновит прямые рейсы в Иран
Iraqi Airways возобновит прямые рейсы в Иран - 05.10.2026, ПРАЙМ
Iraqi Airways возобновит прямые рейсы в Иран
Национальная авиакомпания Ирака Iraqi Airways возобновит полеты в Иран из Эн-Наджафа с четверга, говорится в сообщении перевозчика в его Telegram-канале. | 05.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-05T17:17+0300
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ДОХА, 5 окт - ПРАЙМ. Национальная авиакомпания Ирака Iraqi Airways возобновит полеты в Иран из Эн-Наджафа с четверга, говорится в сообщении перевозчика в его Telegram-канале. В конце сентября власти Ирака из-за запрета США приостановили полеты в Иран из аэропорта Эн-Наджафа, которым пользуются шиитские паломники для посещения святынь на юге Ирака и полетов в Иран. Это решение вызвало массовые протесты среди населения юга страны. "Авиакомпания Iraqi Airways объявляет о возобновлении прямых рейсов национального перевозчика в Исламскую Республику Иран, начиная с четверга, 8 октября", - отмечается в сообщении. По информации перевозчика, новый план полетов предусматривает ежедневные рейсы из международного аэропорта Эн-Наджафа на юге Ирака в аэропорты Мешхеда, Тегерана и Исфахана, чтобы "наладить регулярное авиасообщение между Ираком и иранскими городами". В воскресенье первый после введения США новых санкций в отношении авиационного сектора Ирана самолет иранских авиалиний приземлился в Эн-Наджафе. Американская администрация согласилась выдать специальное разрешение на полеты между двумя странами для аэропорта Эн-Наджафа, чтобы обеспечить передвижение шиитских паломников. Вылеты в Иран из аэропортов в других городах Ирака, в том числе Багдада, не осуществляются с 23 сентября из-за угрозы введения американских санкций в отношении авиакомпаний и наземных служб аэропортов.
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нефть, бизнес, ирак, иран, сша
Нефть, Бизнес, ИРАК, ИРАН, США
17:17 05.10.2026 (обновлено: 17:19 05.10.2026)
 
Iraqi Airways возобновит прямые рейсы в Иран

Iraqi Airways возобновит полеты в Иран из Эн-Наджафа с четверга

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ДОХА, 5 окт - ПРАЙМ. Национальная авиакомпания Ирака Iraqi Airways возобновит полеты в Иран из Эн-Наджафа с четверга, говорится в сообщении перевозчика в его Telegram-канале.
В конце сентября власти Ирака из-за запрета США приостановили полеты в Иран из аэропорта Эн-Наджафа, которым пользуются шиитские паломники для посещения святынь на юге Ирака и полетов в Иран. Это решение вызвало массовые протесты среди населения юга страны.
"Авиакомпания Iraqi Airways объявляет о возобновлении прямых рейсов национального перевозчика в Исламскую Республику Иран, начиная с четверга, 8 октября", - отмечается в сообщении.
По информации перевозчика, новый план полетов предусматривает ежедневные рейсы из международного аэропорта Эн-Наджафа на юге Ирака в аэропорты Мешхеда, Тегерана и Исфахана, чтобы "наладить регулярное авиасообщение между Ираком и иранскими городами".
В воскресенье первый после введения США новых санкций в отношении авиационного сектора Ирана самолет иранских авиалиний приземлился в Эн-Наджафе. Американская администрация согласилась выдать специальное разрешение на полеты между двумя странами для аэропорта Эн-Наджафа, чтобы обеспечить передвижение шиитских паломников.
Вылеты в Иран из аэропортов в других городах Ирака, в том числе Багдада, не осуществляются с 23 сентября из-за угрозы введения американских санкций в отношении авиакомпаний и наземных служб аэропортов.
 
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