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Moody's повысило суверенный рейтинг Киргизии до "В2" с "В3" - 05.10.2026, ПРАЙМ
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Moody's повысило суверенный рейтинг Киргизии до "В2" с "В3"
Moody's повысило суверенный рейтинг Киргизии до "В2" с "В3" - 05.10.2026, ПРАЙМ
Moody's повысило суверенный рейтинг Киргизии до "В2" с "В3"
Международное рейтинговое агентство Moody's Ratings повысило суверенный кредитный рейтинг Киргизии до "В2" с "В3", говорится в пресс-релизе агентства. | 05.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-05T15:52+0300
2026-10-05T16:01+0300
киргизия
moody's
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МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Moody's Ratings повысило суверенный кредитный рейтинг Киргизии до "В2" с "В3", говорится в пресс-релизе агентства. "Moody's Ratings сегодня повысило рейтинги эмитента и приоритетных необеспеченных облигаций правительства Киргизии с "В3" до "В2" и изменило прогноз с позитивного на стабильный", - говорится в сообщении. Повышение рейтинга отражает мнение Moody's о том, что продолжающиеся усилия Киргизии в направлении диверсификации экономики, а также увеличение роста доходов на душу населения будут способствовать укреплению экономической устойчивости. Повышение рейтинга страны также отражает устойчивые показатели бюджета Киргизии, достигнутые после периода консолидации долга, что обеспечивает значительный бюджетный запас по сравнению со странами с аналогичным рейтингом. Стабильный прогноз в то же время учитывает как факторы, способные улучшить среднесрочные перспективы роста экономики страны, так и риски снижения, связанные с возможным ее перегревом, внешней уязвимостью и по-прежнему слабой институциональной базой. Отмечается, что в период между 2022 и 2025 годами рост ВВП страны в среднем превышал 10%, и в первой половине текущего года экономическая активность в Киргизии оставалась высокой. Moody's ожидает, что темпы роста экономики страны замедлятся и приблизятся к 5,5-6%. Агентство в дальнейшем может еще повысить рейтинг Киргизии при появлении очевидных результатов экономических и структурных реформ. К понижению рейтинга может привести появление рисков для финансовой стабильности и внешнего финансирования.
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киргизия, moody's, moody's
КИРГИЗИЯ, Moody's, Moody's
15:52 05.10.2026 (обновлено: 16:01 05.10.2026)
 
Moody's повысило суверенный рейтинг Киргизии до "В2" с "В3"

Рейтинговое агентство Moody's повысило суверенный рейтинг Киргизии до "В2" с "В3"

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МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Moody's Ratings повысило суверенный кредитный рейтинг Киргизии до "В2" с "В3", говорится в пресс-релизе агентства.
"Moody's Ratings сегодня повысило рейтинги эмитента и приоритетных необеспеченных облигаций правительства Киргизии с "В3" до "В2" и изменило прогноз с позитивного на стабильный", - говорится в сообщении.
Повышение рейтинга отражает мнение Moody's о том, что продолжающиеся усилия Киргизии в направлении диверсификации экономики, а также увеличение роста доходов на душу населения будут способствовать укреплению экономической устойчивости.
Повышение рейтинга страны также отражает устойчивые показатели бюджета Киргизии, достигнутые после периода консолидации долга, что обеспечивает значительный бюджетный запас по сравнению со странами с аналогичным рейтингом.
Стабильный прогноз в то же время учитывает как факторы, способные улучшить среднесрочные перспективы роста экономики страны, так и риски снижения, связанные с возможным ее перегревом, внешней уязвимостью и по-прежнему слабой институциональной базой.
Отмечается, что в период между 2022 и 2025 годами рост ВВП страны в среднем превышал 10%, и в первой половине текущего года экономическая активность в Киргизии оставалась высокой.
Moody's ожидает, что темпы роста экономики страны замедлятся и приблизятся к 5,5-6%.
Агентство в дальнейшем может еще повысить рейтинг Киргизии при появлении очевидных результатов экономических и структурных реформ. К понижению рейтинга может привести появление рисков для финансовой стабильности и внешнего финансирования.
 
КИРГИЗИЯMoody'sMoody's
 
 
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