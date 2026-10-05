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В Счетной палате назвали основной фактор экономического роста в России

В Счетной палате назвали основной фактор экономического роста в России - 05.10.2026, ПРАЙМ

В Счетной палате назвали основной фактор экономического роста в России

Внутренний спрос остается по-прежнему основным фактором экономического роста в России, так, оборот розничной торговли за предстоящий трехлетний период по... | 05.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-05T14:20+0300

2026-10-05T14:20+0300

2026-10-05T14:26+0300

россия

сша

борис ковальчук

счетная палата

совет федерации

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МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Внутренний спрос остается по-прежнему основным фактором экономического роста в России, так, оборот розничной торговли за предстоящий трехлетний период по прогнозам вырастет на 8,8%, заявил глава Счетной палаты РФ Борис Ковальчук. "Основным фактором экономического роста по-прежнему остается внутренний спрос. Оборот розничной торговли за период 2027-2029 годов увеличится на 8,8%", - сказал он на парламентских слушаниях в Совете Федерации о параметрах проекта федерального бюджета на этот период. Рост инвестиций в основной капитал в следующем году составит 0,2% вследствие более жесткой, чем ожидалось в начале года, монетарной политики Центробанка, но по мере ее смягчения рост инвестиций ускорится до 2,5% и 3% на 2028 и 2029 годы соответственно, отметил также Ковальчук. "Цена на нефть марки Urals снизится до 53 долларов США и будет находиться вблизи базового уровня, который также будет скорректирован до 50 долларов США за баррель с 2027 года. Близость прогнозной цены к цене отсечения повышает чувствительность параметров бюджета к влиянию внешних факторов", - заключил он.

сша

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, сша, борис ковальчук, счетная палата, совет федерации