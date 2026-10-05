https://1prime.ru/20261005/kovalchuk-873948275.html
В Счетной палате назвали основной фактор экономического роста в России
В Счетной палате назвали основной фактор экономического роста в России - 05.10.2026, ПРАЙМ
В Счетной палате назвали основной фактор экономического роста в России
Внутренний спрос остается по-прежнему основным фактором экономического роста в России, так, оборот розничной торговли за предстоящий трехлетний период по... | 05.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-05T14:20+0300
2026-10-05T14:20+0300
2026-10-05T14:26+0300
россия
сша
борис ковальчук
счетная палата
совет федерации
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873948275.jpg?1791199597
МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Внутренний спрос остается по-прежнему основным фактором экономического роста в России, так, оборот розничной торговли за предстоящий трехлетний период по прогнозам вырастет на 8,8%, заявил глава Счетной палаты РФ Борис Ковальчук. "Основным фактором экономического роста по-прежнему остается внутренний спрос. Оборот розничной торговли за период 2027-2029 годов увеличится на 8,8%", - сказал он на парламентских слушаниях в Совете Федерации о параметрах проекта федерального бюджета на этот период. Рост инвестиций в основной капитал в следующем году составит 0,2% вследствие более жесткой, чем ожидалось в начале года, монетарной политики Центробанка, но по мере ее смягчения рост инвестиций ускорится до 2,5% и 3% на 2028 и 2029 годы соответственно, отметил также Ковальчук. "Цена на нефть марки Urals снизится до 53 долларов США и будет находиться вблизи базового уровня, который также будет скорректирован до 50 долларов США за баррель с 2027 года. Близость прогнозной цены к цене отсечения повышает чувствительность параметров бюджета к влиянию внешних факторов", - заключил он.
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, борис ковальчук, счетная палата, совет федерации
РОССИЯ, США, Борис Ковальчук, Счетная палата, Совет Федерации
В Счетной палате назвали основной фактор экономического роста в России
Ковальчук: основным фактором экономического роста в России остается внутренний спрос
МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Внутренний спрос остается по-прежнему основным фактором экономического роста в России, так, оборот розничной торговли за предстоящий трехлетний период по прогнозам вырастет на 8,8%, заявил глава Счетной палаты РФ Борис Ковальчук.
"Основным фактором экономического роста по-прежнему остается внутренний спрос. Оборот розничной торговли за период 2027-2029 годов увеличится на 8,8%", - сказал он на парламентских слушаниях в Совете Федерации о параметрах проекта федерального бюджета на этот период.
Рост инвестиций в основной капитал в следующем году составит 0,2% вследствие более жесткой, чем ожидалось в начале года, монетарной политики Центробанка, но по мере ее смягчения рост инвестиций ускорится до 2,5% и 3% на 2028 и 2029 годы соответственно, отметил также Ковальчук.
"Цена на нефть марки Urals снизится до 53 долларов США и будет находиться вблизи базового уровня, который также будет скорректирован до 50 долларов США за баррель с 2027 года. Близость прогнозной цены к цене отсечения повышает чувствительность параметров бюджета к влиянию внешних факторов", - заключил он.