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"Т-Технологии" подали документы для допуска к работе на крипторынке

"Т-Технологии" подали документы для допуска к работе на крипторынке - 05.10.2026, ПРАЙМ

"Т-Технологии" подали документы для допуска к работе на крипторынке

Компании группы "Т-Технологии" подали в Банк России документы для допуска к работе на крипторынке, сообщает пресс-служба компании. | 05.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-05T12:28+0300

2026-10-05T12:28+0300

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МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Компании группы "Т-Технологии" подали в Банк России документы для допуска к работе на крипторынке, сообщает пресс-служба компании. Указывается, что сегодня вступил в силу новый порядок допуска участников рынка, который определяет требования и процедуру подачи документов. "В связи с этим компании группы "Т-Технологии" подали в Банк России документы для допуска к работе на крипторынке. В частности, платформа "Атомайз" подала документы на включение в реестр цифровых депозитариев, а "Т-Инвест Лаб" - в реестр криптообменников", - говорится в сообщении. Уточняется, что после получения разрешения Т-Банк проведет короткое тестирование сервиса, в том числе с точки зрения безопасности, в реальных условиях на ограниченной группе сотрудников. В случае успешного тестирования сервис будет запущен на широкую аудиторию. В сентябре Банк России определил порядок допуска на рынок криптовалют цифровых депозитариев, криптообменников и операторов информсистем, соответствующие нормативные акты вступают в силу с 5 октября. Соответствующее положение ЦБ устанавливает квалификационные требования к членам органов управления и отдельным должностным лицам цифровых депозитариев, криптообменников и операторов информационных систем, определяет перечень документов, которые необходимо представить для допуска, и порядок принятия Банком России решения о внесении сведений в реестры.

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финансы, банки, банк россии, т-банк