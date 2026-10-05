Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Т-Технологии" подали документы для допуска к работе на крипторынке - 05.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261005/kripta-873941834.html
"Т-Технологии" подали документы для допуска к работе на крипторынке
"Т-Технологии" подали документы для допуска к работе на крипторынке - 05.10.2026, ПРАЙМ
"Т-Технологии" подали документы для допуска к работе на крипторынке
Компании группы "Т-Технологии" подали в Банк России документы для допуска к работе на крипторынке, сообщает пресс-служба компании. | 05.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-05T12:28+0300
2026-10-05T12:28+0300
финансы
банки
банк россии
т-банк
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0e/860715631_0:132:3074:1861_1920x0_80_0_0_74194b119272f93a89e6855f099bce46.jpg
МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Компании группы "Т-Технологии" подали в Банк России документы для допуска к работе на крипторынке, сообщает пресс-служба компании. Указывается, что сегодня вступил в силу новый порядок допуска участников рынка, который определяет требования и процедуру подачи документов. "В связи с этим компании группы "Т-Технологии" подали в Банк России документы для допуска к работе на крипторынке. В частности, платформа "Атомайз" подала документы на включение в реестр цифровых депозитариев, а "Т-Инвест Лаб" - в реестр криптообменников", - говорится в сообщении. Уточняется, что после получения разрешения Т-Банк проведет короткое тестирование сервиса, в том числе с точки зрения безопасности, в реальных условиях на ограниченной группе сотрудников. В случае успешного тестирования сервис будет запущен на широкую аудиторию. В сентябре Банк России определил порядок допуска на рынок криптовалют цифровых депозитариев, криптообменников и операторов информсистем, соответствующие нормативные акты вступают в силу с 5 октября. Соответствующее положение ЦБ устанавливает квалификационные требования к членам органов управления и отдельным должностным лицам цифровых депозитариев, криптообменников и операторов информационных систем, определяет перечень документов, которые необходимо представить для допуска, и порядок принятия Банком России решения о внесении сведений в реестры.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0e/860715631_209:0:2865:1992_1920x0_80_0_0_6f61b01a9290fe987d715cbb84e44f41.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, банки, банк россии, т-банк
Финансы, Банки, Банк России, Т-Банк
12:28 05.10.2026
 
"Т-Технологии" подали документы для допуска к работе на крипторынке

Компании Т-Технологии подали в ЦБ документы для допуска к работе на крипторынке

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЦентральный банк России
Центральный банк России - ПРАЙМ, 1920, 05.10.2026
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Компании группы "Т-Технологии" подали в Банк России документы для допуска к работе на крипторынке, сообщает пресс-служба компании.
Указывается, что сегодня вступил в силу новый порядок допуска участников рынка, который определяет требования и процедуру подачи документов.
"В связи с этим компании группы "Т-Технологии" подали в Банк России документы для допуска к работе на крипторынке. В частности, платформа "Атомайз" подала документы на включение в реестр цифровых депозитариев, а "Т-Инвест Лаб" - в реестр криптообменников", - говорится в сообщении.
Уточняется, что после получения разрешения Т-Банк проведет короткое тестирование сервиса, в том числе с точки зрения безопасности, в реальных условиях на ограниченной группе сотрудников. В случае успешного тестирования сервис будет запущен на широкую аудиторию.
В сентябре Банк России определил порядок допуска на рынок криптовалют цифровых депозитариев, криптообменников и операторов информсистем, соответствующие нормативные акты вступают в силу с 5 октября.
Соответствующее положение ЦБ устанавливает квалификационные требования к членам органов управления и отдельным должностным лицам цифровых депозитариев, криптообменников и операторов информационных систем, определяет перечень документов, которые необходимо представить для допуска, и порядок принятия Банком России решения о внесении сведений в реестры.
 
ФинансыБанкиБанк РоссииТ-Банк
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала