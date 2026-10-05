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Супероружие Китая LOGINK исчезло, не успев выстрелить, пишут СМИ - 05.10.2026, ПРАЙМ
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Супероружие Китая LOGINK исчезло, не успев выстрелить, пишут СМИ
Супероружие Китая LOGINK исчезло, не успев выстрелить, пишут СМИ - 05.10.2026, ПРАЙМ
Супероружие Китая LOGINK исчезло, не успев выстрелить, пишут СМИ
Четыре года назад Вашингтон предупреждал, что Китай готов применить торговое супероружие — цифровую сеть при поддержке государства, которая даст Пекину... | 05.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-05T18:34+0300
2026-10-05T18:37+0300
экономика
технологии
мировая экономика
китай
вашингтон
пекин
джо байден
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reuters
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МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Четыре года назад Вашингтон предупреждал, что Китай готов применить торговое супероружие — цифровую сеть при поддержке государства, которая даст Пекину беспрецедентное понимание международных грузопотоков. Речь шла о платформе LOGINK, обещавшей оптимизировать глобальные перевозки за счет цифрового обмена логистическими данными. Об этом пишет Reuters.Однако вместо триумфального расширения проект потерпел сокрушительный провал. Флагманские глобальные партнерства застопорились, компания вышла из международной морской ассоциации и оказалась втянута в судебные разбирательства из-за неоплаченных счетов. Когда в сентябре репортер посетил операционный центр LOGINK в Вэньчжоу, офисы выглядели заброшенными: свет выключен, приемная пуста, кабели сняты. Звонки и письма остались без ответа, а министерство транспорта Китая отказалось отвечать на вопросы.Международное отступление LOGINK стало ударом для Пекина, который борется с Вашингтоном за контроль над инфраструктурой и технологиями, лежащими в основе глобального судоходства — сектора, обеспечивающего 80% мировой торговли. Падение платформы будет приветствоваться США, которые способствовали такому повороту, "называя и позоря" тех, кто использовал систему, сказал Рэндалл Шрайвер, председатель комиссии Конгресса США, опубликовавшей доклад по LOGINK в 2022 году.Американские чиновники опасались, что Пекин может использовать систему для сбора непубличной информации о товарах, объемах и ценах, чтобы помочь китайским компаниям подорвать западных конкурентов. Некоторые также боялись, что LOGINK может отслеживать чувствительные военные поставки, включая американское оружие для Украины и Тайваня.Представитель Госдепартамента США заявил, что Вашингтон не позволит платформе, контролируемой Пекином, "захватить глобальные морские данные". "Мы запретили его использование на территории нашего правительства и критически важной портовой инфраструктуры, и призываем союзников и промышленность относиться к этой угрозе с такой же серьезностью", — добавил он.LOGINK официально известна как Национальная платформа общественной информации в области транспорта и логистики. Она началась два десятилетия назад как проект местного самоуправления в Чжэцзяне, а затем перешла под контроль министерства транспорта Китая. В 2010 году Китай заключил соглашение об обмене данными с Японией и Южной Кореей. Позже LOGINK подписала соглашение с логистической платформой из Гонконга, которое, как заявляла компания, предоставит доступ к "более чем 90% глобальных данных об отслеживании судов".К концу 2010-х LOGINK изучала сотрудничество с европейскими портами. Но в 2022 году американские политики начали публично выступать против платформы. Поворотным моментом стал апрель, когда LOGINK подписалась на международный проект обмена данными. Несколько месяцев спустя группа республиканских законодателей призвала президента Джо Байдена принять меры. Среди них был Марко Рубио, ныне госсекретарь Трампа. Они заявили, что расширение LOGINK может позволить Коммунистической партии Китая "захватить артерии мировой торговли".Конгресс также принял закон, запрещающий Пентагону заключать контракты с организациями, связанными с LOGINK. Однако представители Сеула и Токио сообщили Reuters, что объем обмена данными был более ограничен, чем опасались в Вашингтоне: доступны только время прибытия и отправления судов и информация о погрузке, а не содержимое груза.
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технологии, мировая экономика, китай, вашингтон, пекин, джо байден, марко рубио, reuters
Экономика, Технологии, Мировая экономика, КИТАЙ, ВАШИНГТОН, Пекин, Джо Байден, Марко Рубио, Reuters
18:34 05.10.2026 (обновлено: 18:37 05.10.2026)
 
Супероружие Китая LOGINK исчезло, не успев выстрелить, пишут СМИ

Reuters: китайская платформа LOGINK отступила, столкнувшись с давлением Вашингтона

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкФлаг Китая на пешеходной на улице Хэфан в городе Ханчжоу в КНР
Флаг Китая на пешеходной на улице Хэфан в городе Ханчжоу в КНР - ПРАЙМ, 1920, 05.10.2026
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Четыре года назад Вашингтон предупреждал, что Китай готов применить торговое супероружие — цифровую сеть при поддержке государства, которая даст Пекину беспрецедентное понимание международных грузопотоков. Речь шла о платформе LOGINK, обещавшей оптимизировать глобальные перевозки за счет цифрового обмена логистическими данными. Об этом пишет Reuters.
Однако вместо триумфального расширения проект потерпел сокрушительный провал. Флагманские глобальные партнерства застопорились, компания вышла из международной морской ассоциации и оказалась втянута в судебные разбирательства из-за неоплаченных счетов. Когда в сентябре репортер посетил операционный центр LOGINK в Вэньчжоу, офисы выглядели заброшенными: свет выключен, приемная пуста, кабели сняты. Звонки и письма остались без ответа, а министерство транспорта Китая отказалось отвечать на вопросы.
Международное отступление LOGINK стало ударом для Пекина, который борется с Вашингтоном за контроль над инфраструктурой и технологиями, лежащими в основе глобального судоходства — сектора, обеспечивающего 80% мировой торговли. Падение платформы будет приветствоваться США, которые способствовали такому повороту, "называя и позоря" тех, кто использовал систему, сказал Рэндалл Шрайвер, председатель комиссии Конгресса США, опубликовавшей доклад по LOGINK в 2022 году.
Американские чиновники опасались, что Пекин может использовать систему для сбора непубличной информации о товарах, объемах и ценах, чтобы помочь китайским компаниям подорвать западных конкурентов. Некоторые также боялись, что LOGINK может отслеживать чувствительные военные поставки, включая американское оружие для Украины и Тайваня.
Представитель Госдепартамента США заявил, что Вашингтон не позволит платформе, контролируемой Пекином, "захватить глобальные морские данные". "Мы запретили его использование на территории нашего правительства и критически важной портовой инфраструктуры, и призываем союзников и промышленность относиться к этой угрозе с такой же серьезностью", — добавил он.
LOGINK официально известна как Национальная платформа общественной информации в области транспорта и логистики. Она началась два десятилетия назад как проект местного самоуправления в Чжэцзяне, а затем перешла под контроль министерства транспорта Китая. В 2010 году Китай заключил соглашение об обмене данными с Японией и Южной Кореей. Позже LOGINK подписала соглашение с логистической платформой из Гонконга, которое, как заявляла компания, предоставит доступ к "более чем 90% глобальных данных об отслеживании судов".
К концу 2010-х LOGINK изучала сотрудничество с европейскими портами. Но в 2022 году американские политики начали публично выступать против платформы. Поворотным моментом стал апрель, когда LOGINK подписалась на международный проект обмена данными. Несколько месяцев спустя группа республиканских законодателей призвала президента Джо Байдена принять меры. Среди них был Марко Рубио, ныне госсекретарь Трампа. Они заявили, что расширение LOGINK может позволить Коммунистической партии Китая "захватить артерии мировой торговли".
Конгресс также принял закон, запрещающий Пентагону заключать контракты с организациями, связанными с LOGINK. Однако представители Сеула и Токио сообщили Reuters, что объем обмена данными был более ограничен, чем опасались в Вашингтоне: доступны только время прибытия и отправления судов и информация о погрузке, а не содержимое груза.
 
ЭкономикаТехнологииМировая экономикаКИТАЙВАШИНГТОНПекинДжо БайденМарко РубиоReuters
 
 
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