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Нефтяные компании в сентябре получили 305,5 миллиарда рублей из бюджета - 05.10.2026, ПРАЙМ
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Нефтяные компании в сентябре получили 305,5 миллиарда рублей из бюджета
Нефтяные компании в сентябре получили 305,5 миллиарда рублей из бюджета - 05.10.2026, ПРАЙМ
Нефтяные компании в сентябре получили 305,5 миллиарда рублей из бюджета
Нефтяные компании в сентябре за август получили выплаты из российского бюджета по механизму топливного демпфера в размере 305,5 миллиарда рублей по сравнению с... | 05.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-05T12:28+0300
2026-10-05T12:45+0300
нефть
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МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Нефтяные компании в сентябре за август получили выплаты из российского бюджета по механизму топливного демпфера в размере 305,5 миллиарда рублей по сравнению с 197,3 миллиарда в августе за июль, свидетельствуют данные Минфина РФ.В январе нефтяники получили из бюджета 16,9 миллиарда рублей. А в феврале и марте - впервые с 2021 года, напротив, направляли в бюджет страны демпферные выплаты в размере 18,8 миллиарда и 15 миллиардов рублей соответственно. В апреле, нефтяники получили из бюджета 207,5 миллиарда рублей, в мае - 204,3 миллиарда рублей, в июне - 210,6 миллиарда рублей, в июле - 197,3 миллиарда рублей.Таким образом, суммарно в этом году нефтяники получили из бюджета 1,255 триллиона рублей, а выплатили в бюджет - 33,8 миллиарда рублей.Соответствующие выплаты за весь прошлый год составили 881,8 миллиарда рублей, сократившись по сравнению с 2024 годом более чем вдвое.Демпфирующий механизм заработал в России в 2019 году для сдерживания внутренних цен на топливо. Государство компенсирует компаниям часть разницы цен в случае, если экспортная стоимость бензина или дизельного топлива выше условной внутрироссийской (индикативной), указанной в Налоговом кодексе. А если российские цены выше экспортных, то нефтяники делятся с государством частью своей прибыли от внутренних продаж.На фоне перебоев с поставками топлива этим летом в России начал действовать демпфер на импортный бензин, а также с 1 июля 2026 года по 30 июня 2027 года предусматривается выплата по механизму по средним дистиллятам, реализуемым на внутреннем рынке. Кроме того, импортный демпфер был распространен на дизельное топливо и действует лишь в случае установления запрета на экспорт дизельного топлива, средних дистиллятов и авиационного керосина.
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нефть, минфин рф
Нефть, Минфин РФ
12:28 05.10.2026 (обновлено: 12:45 05.10.2026)
 
Нефтяные компании в сентябре получили 305,5 миллиарда рублей из бюджета

Минфин: нефтяные компании в сентябре за август получили 305,5 миллиарда рублей

© РИА Новости . Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкБанкноты номиналом 1000 рублей
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© РИА Новости . Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Нефтяные компании в сентябре за август получили выплаты из российского бюджета по механизму топливного демпфера в размере 305,5 миллиарда рублей по сравнению с 197,3 миллиарда в августе за июль, свидетельствуют данные Минфина РФ.
В январе нефтяники получили из бюджета 16,9 миллиарда рублей. А в феврале и марте - впервые с 2021 года, напротив, направляли в бюджет страны демпферные выплаты в размере 18,8 миллиарда и 15 миллиардов рублей соответственно. В апреле, нефтяники получили из бюджета 207,5 миллиарда рублей, в мае - 204,3 миллиарда рублей, в июне - 210,6 миллиарда рублей, в июле - 197,3 миллиарда рублей.
Таким образом, суммарно в этом году нефтяники получили из бюджета 1,255 триллиона рублей, а выплатили в бюджет - 33,8 миллиарда рублей.
Соответствующие выплаты за весь прошлый год составили 881,8 миллиарда рублей, сократившись по сравнению с 2024 годом более чем вдвое.
Демпфирующий механизм заработал в России в 2019 году для сдерживания внутренних цен на топливо. Государство компенсирует компаниям часть разницы цен в случае, если экспортная стоимость бензина или дизельного топлива выше условной внутрироссийской (индикативной), указанной в Налоговом кодексе. А если российские цены выше экспортных, то нефтяники делятся с государством частью своей прибыли от внутренних продаж.
На фоне перебоев с поставками топлива этим летом в России начал действовать демпфер на импортный бензин, а также с 1 июля 2026 года по 30 июня 2027 года предусматривается выплата по механизму по средним дистиллятам, реализуемым на внутреннем рынке. Кроме того, импортный демпфер был распространен на дизельное топливо и действует лишь в случае установления запрета на экспорт дизельного топлива, средних дистиллятов и авиационного керосина.
 
НефтьМинфин РФ
 
 
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