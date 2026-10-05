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Мишустин оценил интеграцию в рамках Союзного государства и ЕАЭС
Мишустин оценил интеграцию в рамках Союзного государства и ЕАЭС - 05.10.2026, ПРАЙМ
Мишустин оценил интеграцию в рамках Союзного государства и ЕАЭС
Интеграция в рамках Союзного государства и ЕАЭС приносит очевидную пользу всем участникам, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. | 05.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-05T15:03+0300
2026-10-05T15:03+0300
2026-10-05T15:03+0300
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МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Интеграция в рамках Союзного государства и ЕАЭС приносит очевидную пользу всем участникам, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Глава российского кабмина 1-2 октября посетил Белоруссию с рабочим визитом. Он принял участие в заседании Совета министров Союзного государства, а также в заседании Евразийского межправительственного совета.
"Интеграция в рамках Союзного государства и Евразийского экономического союза приносит очевидную пользу всем участникам и, конечно, надо использовать все преимущества и возможности, которые дает такой формат сотрудничества", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.
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РОССИЯ, Общество , БЕЛОРУССИЯ, Михаил Мишустин, ЕАЭС, совет министров
Мишустин оценил интеграцию в рамках Союзного государства и ЕАЭС
Мишустин: интеграция в рамках СГ и ЕАЭС приносит очевидную пользу всем участникам
МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Интеграция в рамках Союзного государства и ЕАЭС приносит очевидную пользу всем участникам, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Глава российского кабмина 1-2 октября посетил Белоруссию с рабочим визитом. Он принял участие в заседании Совета министров Союзного государства, а также в заседании Евразийского межправительственного совета.
"Интеграция в рамках Союзного государства и Евразийского экономического союза приносит очевидную пользу всем участникам и, конечно, надо использовать все преимущества и возможности, которые дает такой формат сотрудничества", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.