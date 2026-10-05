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Мишустин оценил интеграцию в рамках Союзного государства и ЕАЭС

Мишустин оценил интеграцию в рамках Союзного государства и ЕАЭС - 05.10.2026, ПРАЙМ

Мишустин оценил интеграцию в рамках Союзного государства и ЕАЭС

Интеграция в рамках Союзного государства и ЕАЭС приносит очевидную пользу всем участникам, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. | 05.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-05T15:03+0300

2026-10-05T15:03+0300

2026-10-05T15:03+0300

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МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Интеграция в рамках Союзного государства и ЕАЭС приносит очевидную пользу всем участникам, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Глава российского кабмина 1-2 октября посетил Белоруссию с рабочим визитом. Он принял участие в заседании Совета министров Союзного государства, а также в заседании Евразийского межправительственного совета. "Интеграция в рамках Союзного государства и Евразийского экономического союза приносит очевидную пользу всем участникам и, конечно, надо использовать все преимущества и возможности, которые дает такой формат сотрудничества", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.

белоруссия

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россия, общество , белоруссия, михаил мишустин, еаэс, совет министров