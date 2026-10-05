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Вывоз наличных за границу: новые лимиты и правила для граждан и бизнеса

Вывоз наличных за границу: новые лимиты и правила для граждан и бизнеса - 05.10.2026, ПРАЙМ

Вывоз наличных за границу: новые лимиты и правила для граждан и бизнеса

С 29 сентября физическим лицам запрещено вывозить из России в страны ЕАЭС, а также в Азербайджан, Таджикистан и Узбекистан более 1 млн рублей наличными. Для... | 05.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-05T05:05+0300

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МОСКВА, 5 окт – ПРАЙМ. С 29 сентября физическим лицам запрещено вывозить из России в страны ЕАЭС, а также в Азербайджан, Таджикистан и Узбекистан более 1 млн рублей наличными. Для компаний и ИП особый порядок действует независимо от суммы. На новые правила целесообразнее смотреть не как на очередное ограничение, а как на часть системного процесса, направленного на "обеление" экономики.Что изменилосьОграничения на вывоз наличных рублей в ЕАЭС появились еще весной. С 1 апреля физлица могли вывезти без особого порядка сумму до эквивалента 100 тысяч долларов — это около 8 миллионов рублей. Для компаний и ИП тогда же ввели особый порядок на любую сумму: вывезти наличные рубли в ЕАЭС они могли только через определенные аэропорты и с документами о происхождении денег. Сентябрьский указ снизил порог для граждан примерно в восемь раз, добавил в список три страны вне ЕАЭС.Официальная логика была озвучена еще весной: в Минфине объясняли, что особый порядок вывоза нужен для "обеления" отдельных секторов экономики. Если коротко — крупные суммы должны либо проходить через банки с понятным происхождением, либо не пересекать границу наличными вообще.Что это значит для туристовДля компаний и ИП, которые работают с ЕАЭС, принципиально ничего не поменялось: с апреля вывозить туда наличные рубли они могут только в особом порядке — через аэропорты из утвержденного перечня и с документами о происхождении денег. Новое — то, что этот режим распространили на Азербайджан, Таджикистан и Узбекистан. Если вывезти наличные в обход этого порядка, деньги изымут целиком.Тем, кому нужно вывезти больше, — например, для покупки жилья, — закон оставляет возможность. Большую сумму можно вывезти через аэропорт из утвержденного правительством перечня, если есть документ о происхождении денег: выписка о снятии со счета, подтверждение обмена валюты, кредитный договор. Таких аэропортов 17, среди них три московских, Новосибирск, Калининград, Мурманск, Челябинск. Петербургского Пулкова в списке нет. Перечень утверждали весной под страны ЕАЭС, и как он будет работать для Азербайджана, Таджикистана и Узбекистана, стоит уточнять перед поездкой.При нарушении у физического лица могут изъять сумму, превышающую разрешенный миллион. Правила для иностранной валюты указ не меняет.Что это значит для бизнесаДля компаний и ИП, которые работают с ЕАЭС, принципиально ничего не поменялось: наличные рубли туда им нельзя вывозить с апреля. Новое — то, что теперь это касается и Азербайджана, Таджикистана и Узбекистана. При нарушении деньги могут изъять целиком.Важно понимать: указ не регулирует торговлю с соседними странами и не запрещает импорт. Он ограничивает один конкретный способ перемещения денег — наличными через границу. Для бизнеса это означает, что расчеты нужно выстраивать через банки и другие легальные безналичные механизмы.Один из таких механизмов появился совсем недавно. С 1 сентября заработало новое регулирование цифровых валют. Внутри страны криптовалюта по-прежнему не может быть средством платежа, но расчеты по внешнеторговым договорам между российскими компаниями и иностранными партнерами остаются разрешенным исключением и включены в систему валютного контроля.По времени эти решения оказались почти синхронными: в сентябре заработал легальный цифровой канал для внешнеторговых расчетов, через месяц сузили наличный. Документы прямой связи между ними не устанавливают, но направление, общее: государство сокращает неконтролируемое движение денег через границу и одновременно развивает регулируемую инфраструктуру для безналичных и цифровых расчетов.Автор: Альфред Хамзин, CEO Web3Capital Academy

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Альфред Хамзин https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/0a/01/873850403_0:27:433:460_100x100_80_0_0_630e2b746c37035e5777156f4ba099b4.jpg

мнения аналитиков, финансы, азербайджан, таджикистан, узбекистан, еаэс, наличные деньги