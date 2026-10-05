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Стратегический резерв нефти США обновил минимум с октября 1982 года

Стратегический резерв нефти США обновил минимум с октября 1982 года - 05.10.2026, ПРАЙМ

Стратегический резерв нефти США обновил минимум с октября 1982 года

Стратегический резерв нефти США обновил минимальный уровень с октября 1982 года, опустившись до 283 миллионов баррелей на конец недели, завершившейся 2 октября, | 05.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-05T17:21+0300

2026-10-05T17:21+0300

2026-10-05T17:21+0300

энергетика

нефть

сша

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МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Стратегический резерв нефти США обновил минимальный уровень с октября 1982 года, опустившись до 283 миллионов баррелей на конец недели, завершившейся 2 октября, следует из данных минэнерго страны. Ниже уровень стратегических запасов был на конец недели по 15 октября 1982 года, когда показатель составлял 280,802 миллиона баррелей.

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нефть, сша