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Россия и США обсуждают сотрудничество в энергетической сфере, заявил Песков
Россия и США обсуждают сотрудничество в энергетической сфере, заявил Песков - 05.10.2026, ПРАЙМ
Россия и США обсуждают сотрудничество в энергетической сфере, заявил Песков
Представители России и США в ходе контактов поднимают тему возможного взаимодействия в энергетической сфере, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... | 05.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-05T12:59+0300
2026-10-05T12:59+0300
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МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Представители России и США в ходе контактов поднимают тему возможного взаимодействия в энергетической сфере, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее The New York Times сообщила, что обсуждение продажи зарубежных активов "Лукойла" якобы стало частью переговоров между Россией и США по урегулированию конфликта на Украине. "Я не буду комментировать конкретно это сообщение. Я лишь скажу, что действительно в ходе разговоров с американскими визави действительно поднимается тема возможного взаимодействия и сотрудничества в энергетической сфере", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, видели ли в Кремле это сообщение и как могли бы его прокомментировать.
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россия, сша, украина, дмитрий песков, лукойл
РОССИЯ, США, УКРАИНА, Дмитрий Песков, Лукойл
Россия и США обсуждают сотрудничество в энергетической сфере, заявил Песков
Песков: Россия и США в ходе контактов поднимают тему сотрудничества в энергетической сфере