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Более 75% россиян активно пользуются приложениями банков, показал опрос - 05.10.2026, ПРАЙМ
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Более 75% россиян активно пользуются приложениями банков, показал опрос
Более 75% россиян активно пользуются приложениями банков, показал опрос - 05.10.2026, ПРАЙМ
Более 75% россиян активно пользуются приложениями банков, показал опрос
Более 75% россиян рассказали, что активно используют мобильное приложение банка и/или интернет-банкинг, а практически не пользуются банковским приложением... | 05.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-05T13:47+0300
2026-10-05T13:53+0300
банки
финансы
россия
сбербанк
вциом
т-банк
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МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Более 75% россиян рассказали, что активно используют мобильное приложение банка и/или интернет-банкинг, а практически не пользуются банковским приложением только 2%, следует из результатов опроса аналитического центра ВЦИОМ, опубликованных на его сайте. По данным опроса, 76% россиян рассказали, что активно используют мобильное приложение банка и/или интернет-банкинг, 63% обычно оформляют и настраивают банковские услуги в мобильном приложении, а 62% предпочитают решать банковские вопросы дистанционно (онлайн или по телефону), без визита в отделение. При этом практически не пользуются мобильным приложением и интернет-банкингом лишь 2% опрошенных. Большая часть респондентов отметили, что пользуются услугами сразу двух банков (28%), 26% пользуются тремя банками, 17% - четырьмя. Пять банков и более используют 15% опрошенных, одним банком пользуются только 14%. Большинство (94%) респондентов работающим в России банком, о котором они знают, назвали Сбербанк. ВТБ упомянули 84% опрошенных, "Т-Банк" - 76%. На четвертом месте оказался "Альфа-банк" (73%), на пятом - "Россельхозбанк" (30%). При этом большинство россиян (87%) рассказали, что пользуются Сбербанком, следующим в этом списке идет "Ozon Банк" (банковские услуги), его указали 46% опрошенных, на третьем месте - ВТБ (41%). "Т-Банк" и "Альфа-банк" заняли четвертое и пятое места (40% и 33% соответственно). Любимым банком большая часть россиян из почти всех опрошенных возрастных групп (всего от 1948 до 2001 годов рождения и позднее) назвали Сбербанк, исключение составило поколение 2001 года рождения и позднее, основная доля представителей которого (35%) выбрали фаворитом "Т-Банк", а среди поколения 1982-1991 годов рождения Сбербанк набрал равное число голосов с вариантом "Нет любимого банка" (26%). Всероссийский интернет-опрос "ВЦИОМ-Онлайн" проведен в два этапа: установочный – с 3 по 5 августа; основной – с 31 августа по 2 сентября. Объем выборки установочного этапа оставил 1611 респондентов, объем выборки основного этапа проекта – 2410 респондентов. Метод опроса — интернет-опрос по формализованной анкете на базе вероятностной панели "ВЦИОМ-онлайн". Предельная погрешность не превышает 2%.
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40
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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192
40
192
40
банки, финансы, россия, сбербанк, вциом, т-банк
Банки, Финансы, РОССИЯ, Сбербанк, ВЦИОМ, Т-Банк
13:47 05.10.2026 (обновлено: 13:53 05.10.2026)
 
Более 75% россиян активно пользуются приложениями банков, показал опрос

ВЦИОМ: 76% россиян активно пользуются банковскими приложениями

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МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Более 75% россиян рассказали, что активно используют мобильное приложение банка и/или интернет-банкинг, а практически не пользуются банковским приложением только 2%, следует из результатов опроса аналитического центра ВЦИОМ, опубликованных на его сайте.
По данным опроса, 76% россиян рассказали, что активно используют мобильное приложение банка и/или интернет-банкинг, 63% обычно оформляют и настраивают банковские услуги в мобильном приложении, а 62% предпочитают решать банковские вопросы дистанционно (онлайн или по телефону), без визита в отделение. При этом практически не пользуются мобильным приложением и интернет-банкингом лишь 2% опрошенных.
Большая часть респондентов отметили, что пользуются услугами сразу двух банков (28%), 26% пользуются тремя банками, 17% - четырьмя. Пять банков и более используют 15% опрошенных, одним банком пользуются только 14%.
Большинство (94%) респондентов работающим в России банком, о котором они знают, назвали Сбербанк. ВТБ упомянули 84% опрошенных, "Т-Банк" - 76%. На четвертом месте оказался "Альфа-банк" (73%), на пятом - "Россельхозбанк" (30%). При этом большинство россиян (87%) рассказали, что пользуются Сбербанком, следующим в этом списке идет "Ozon Банк" (банковские услуги), его указали 46% опрошенных, на третьем месте - ВТБ (41%). "Т-Банк" и "Альфа-банк" заняли четвертое и пятое места (40% и 33% соответственно).
Любимым банком большая часть россиян из почти всех опрошенных возрастных групп (всего от 1948 до 2001 годов рождения и позднее) назвали Сбербанк, исключение составило поколение 2001 года рождения и позднее, основная доля представителей которого (35%) выбрали фаворитом "Т-Банк", а среди поколения 1982-1991 годов рождения Сбербанк набрал равное число голосов с вариантом "Нет любимого банка" (26%).
Всероссийский интернет-опрос "ВЦИОМ-Онлайн" проведен в два этапа: установочный – с 3 по 5 августа; основной – с 31 августа по 2 сентября. Объем выборки установочного этапа оставил 1611 респондентов, объем выборки основного этапа проекта – 2410 респондентов. Метод опроса — интернет-опрос по формализованной анкете на базе вероятностной панели "ВЦИОМ-онлайн". Предельная погрешность не превышает 2%.
 
БанкиФинансыРОССИЯСбербанкВЦИОМТ-Банк
 
 
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