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В Приморье устранили аварию, оставившую без света более 14 тысяч человек

В Приморье устранили аварию, оставившую без света более 14 тысяч человек - 05.10.2026, ПРАЙМ

В Приморье устранили аварию, оставившую без света более 14 тысяч человек

Энергетики устранили аварию, которая оставила без света более 14 тысяч жителей Приморского края, сообщила "Дальневосточная распределительная сетевая компания"... | 05.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-05T15:06+0300

2026-10-05T15:06+0300

2026-10-05T15:06+0300

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 5 окт – ПРАЙМ. Энергетики устранили аварию, которая оставила без света более 14 тысяч жителей Приморского края, сообщила "Дальневосточная распределительная сетевая компания" (ДРСК). Ранее региональный главк МЧС России сообщал об аварийном отключении ВЛ 110 кВ "Новицкое - Тайфун", из-за которого без света остались более 14 тысяч человек, а также 18 социально значимых объектов в 18 населенных пунктах Приморья. "Энергетики "Приморских электрических сетей" завершили аварийно-восстановительные работы на линии электропередачи 110 кВ "Тайфун - Новицкое"... Возобновлена подача электроэнергии у всех ранее отключенных потребителей", - говорится в сообщении ДРСК.

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приморский край, приморье, мчс, дрск