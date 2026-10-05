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Издательство "Просвещение" снизило цены на ряд учебников по запросу ФАС

Издательство "Просвещение" снизило цены на ряд учебников по запросу ФАС - 05.10.2026, ПРАЙМ

Издательство "Просвещение" снизило цены на ряд учебников по запросу ФАС

Издательство "Просвещение" более чем на треть снизило стоимость ряда учебников по истории для старшеклассников по предписанию Федеральной антимонопольной службы | 05.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-05T13:59+0300

2026-10-05T13:59+0300

2026-10-05T14:02+0300

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МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Издательство "Просвещение" более чем на треть снизило стоимость ряда учебников по истории для старшеклассников по предписанию Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России, сообщили в пресс-службе ведомства. Ранее ФАС России предписала издательству установить на государственные учебники по истории для 10-11 классов "экономически обоснованные" отпускные цены - которые не должны превышать сумму расходов и прибыли, необходимые для производства и реализации этих учебников. "АО "Издательство "Просвещение" сообщило, что, согласно предписанию ведомства, с 21 сентября 2026 года снизило цены на четыре наименования учебников по истории для 10-11 классов на 36,94–44,98%", - говорится в сообщении ведомства. Там напомнили, что издательство уже снизило цены на 94 наименования учебников по русскому языку, истории и биологии по первому предписанию ведомства. По мнению службы, снижение стоимости позволит существенно сэкономить средства региональных бюджетов, которые расходуются на закупку указанных учебников, и обеспечить ценовую доступность учебной литературы для школьников.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, бизнес, учебники, фас рф