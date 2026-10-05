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Издательство "Просвещение" снизило цены на ряд учебников по запросу ФАС - 05.10.2026, ПРАЙМ
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Издательство "Просвещение" снизило цены на ряд учебников по запросу ФАС
Издательство "Просвещение" снизило цены на ряд учебников по запросу ФАС - 05.10.2026, ПРАЙМ
Издательство "Просвещение" снизило цены на ряд учебников по запросу ФАС
Издательство "Просвещение" более чем на треть снизило стоимость ряда учебников по истории для старшеклассников по предписанию Федеральной антимонопольной службы | 05.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-05T13:59+0300
2026-10-05T14:02+0300
технологии
бизнес
учебники
фас рф
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МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Издательство "Просвещение" более чем на треть снизило стоимость ряда учебников по истории для старшеклассников по предписанию Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России, сообщили в пресс-службе ведомства. Ранее ФАС России предписала издательству установить на государственные учебники по истории для 10-11 классов "экономически обоснованные" отпускные цены - которые не должны превышать сумму расходов и прибыли, необходимые для производства и реализации этих учебников. "АО "Издательство "Просвещение" сообщило, что, согласно предписанию ведомства, с 21 сентября 2026 года снизило цены на четыре наименования учебников по истории для 10-11 классов на 36,94–44,98%", - говорится в сообщении ведомства. Там напомнили, что издательство уже снизило цены на 94 наименования учебников по русскому языку, истории и биологии по первому предписанию ведомства. По мнению службы, снижение стоимости позволит существенно сэкономить средства региональных бюджетов, которые расходуются на закупку указанных учебников, и обеспечить ценовую доступность учебной литературы для школьников.
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4.7
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192
40
192
40
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1
5
4.7
96
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технологии, бизнес, учебники, фас рф
Технологии, Бизнес, учебники, ФАС РФ
13:59 05.10.2026 (обновлено: 14:02 05.10.2026)
 
Издательство "Просвещение" снизило цены на ряд учебников по запросу ФАС

Издательство "Просвещение" снизило цены на учебники по истории по запросу ФАС

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МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Издательство "Просвещение" более чем на треть снизило стоимость ряда учебников по истории для старшеклассников по предписанию Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России, сообщили в пресс-службе ведомства.
Ранее ФАС России предписала издательству установить на государственные учебники по истории для 10-11 классов "экономически обоснованные" отпускные цены - которые не должны превышать сумму расходов и прибыли, необходимые для производства и реализации этих учебников.
"АО "Издательство "Просвещение" сообщило, что, согласно предписанию ведомства, с 21 сентября 2026 года снизило цены на четыре наименования учебников по истории для 10-11 классов на 36,94–44,98%", - говорится в сообщении ведомства.
Там напомнили, что издательство уже снизило цены на 94 наименования учебников по русскому языку, истории и биологии по первому предписанию ведомства.
По мнению службы, снижение стоимости позволит существенно сэкономить средства региональных бюджетов, которые расходуются на закупку указанных учебников, и обеспечить ценовую доступность учебной литературы для школьников.
 
ТехнологииБизнесучебникиФАС РФ
 
 
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