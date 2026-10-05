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Путин разрешил сделки с акциями "Юникредит банка"

Путин разрешил сделки с акциями "Юникредит банка" - 05.10.2026, ПРАЙМ

Путин разрешил сделки с акциями "Юникредит банка"

Президент России Владимир Путин разрешил провести реорганизацию "Юникредит банка" с выделением отдельной компании, которая останется в собственности итальянской | 05.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-05T18:50+0300

2026-10-05T18:50+0300

2026-10-05T18:50+0300

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МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин разрешил провести реорганизацию "Юникредит банка" с выделением отдельной компании, которая останется в собственности итальянской группы UniCredit, а также продажу акций кредитной организации, следует из распоряжения на портале официального опубликования правовых актов. "Разрешить реорганизацию акционерного общества "ЮниКредит Банк" в форме выделения хозяйственного общества с получением его акций (долей в уставном капитале) единственным акционером указанного акционерного общества; совершение сделок по приобретению 100 процентов акций акционерного общества "ЮниКредит Банк", принадлежащих ЮниКредит С.п.А", - говорится в документе. Итальянская банковская группа Unicredit в 2022 году заявила, что рассматривает возможность ухода из России. С тех пор группа предпринимала ряд попыток продать свой российский бизнес, но безуспешно. Unicredit в мае сообщила, что планирует продать российский бизнес инвестору из ОАЭ. Отмечается, что сделка предусматривает выделение части российского бизнеса в новое отдельное юридическое лицо. Оно займется в основном предоставлением услуг в сфере международных платежей в евро и долларах для западных и российских корпоративных клиентов, не находящихся под санкциями. Другую часть бизнеса российской "дочки" продадут инвестору из ОАЭ. Группа Unicredit функционирует в 18 странах. В России с 1989 года работает "Юникредит банк", входящий в число 30 крупнейших банков страны.

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