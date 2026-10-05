https://1prime.ru/20261005/regiony-873929905.html

Названы регионы, лидирующие по уровню материального благополучия населения

Названы регионы, лидирующие по уровню материального благополучия населения - 05.10.2026, ПРАЙМ

Названы регионы, лидирующие по уровню материального благополучия населения

Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа лидируют в рейтинге регионов России по уровню материального благополучия населения по итогам 2025 года,... | 05.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-05T00:37+0300

2026-10-05T00:37+0300

2026-10-05T00:37+0300

россия

санкт-петербург

магаданская область

московская область

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873929905.jpg?1791149876

МОСКВА, 5 окт – ПРАЙМ. Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа лидируют в рейтинге регионов России по уровню материального благополучия населения по итогам 2025 года, замыкают список Ингушетия и Карачаево-Черкесия, свидетельствует исследование РИА Новости. УРОВЕНЬ БЛАГОСОСТОЯНИЯ Результаты проведенного экспертами РИА Новости исследования по материальному благополучию населения за 2025 год свидетельствуют о том, что уровень благосостояния жителей в разных регионах Российской Федерации существенно отличается, что определяется целым рядом факторов, в числе которых уровень экономического развития, природно-климатические факторы, отраслевая специализация и др. При этом эксперты отмечают, что в 2025 году позитивная динамика наблюдалась в большинстве субъектов РФ, что в значительной степени обусловлено продолжившимся ростом доходов населения. В частности, выросли медианные среднедушевые доходы населения, снизилась доля населения за чертой бедности, выросла доля населения с высокими доходами, а также объем депозитов на душу населения. Но несмотря на это, высокие банковские ставки по ипотечным кредитам и ограниченный выбор льготных программ жилищного кредитования вместе с продолжившимся ростом цен на недвижимость выступили в качестве фактора, снижающего доступность ипотеки для российских семей почти во всех российских регионах, что оказало негативное влияние на общую оценку материального благополучия, отмечают эксперты. ЛИДЕРЫ И АУТСАЙДЕРЫ РЕЙТИНГА Первые места в рейтинге занимают Ямало-Ненецкий, Ханты-Мансийский и Чукотский автономные округа. В первую десятку также вошли Мурманская, Магаданская области, Ненецкий автономный округ, Сахалинская, Московская области, Москва и Камчатский край. Санкт-Петербург в этом рейтинге занял 11-е место, покинув первую десятку. Таким образом, лидерами рейтинга стали регионы Крайнего Севера и столицы, что обусловлено высоким уровнем доходов населения, который позволяет компенсировать даже довольно высокий уровень цен и в большинстве из них обеспечивает высокий уровень доступности жилья. Регионы первой десятки занимают лидирующие позиции практически по всем показателям, учитываемым при составлении рейтинга. Исключением является только доступность жилья в Санкт-Петербурге, Московской области и Москве, которая из-за высоких цен на недвижимость в столицах находится на относительно невысоком уровне. Нижняя часть рейтинга представлена регионами, где уровень доходов населения находится на низком уровне. Последние десять мест в рейтинге занимают: Ставропольский край, Кабардино-Балкария, Крым, Дагестан, Республика Алтай, Калмыкия, Чечня, Тува, Карачаево-Черкесия и Ингушетия. ДИНАМИКА УРОВНЯ БЛАГОСОСТОЯНИЯ Сопоставив результаты 2025 года с 2024 годом, аналитики отметили, что в большинстве регионов РФ наблюдалась позитивная динамика. Итоговый рейтинговый балл вырос в 64 субъектах РФ, что свидетельствует об улучшении показателей, учитываемых при составлении рейтинга, а снизился в 21 регионе РФ, что связано с заметным снижением уровня доступности приобретения жилья в ипотеку. Среднее значение рейтингового балла снизилось на 0,2 пункта. Эксперты добавили, что во всех регионах лидирующей группы рейтинговый балл снизился и потери превышают четыре балла. Наиболее существенное снижение наблюдается: у Сахалинской, Магаданской областей, Ненецкого автономного округа, Санкт-Петербурга и Республики Саха (Якутия). Причиной снижения во всех регионах лидирующей группы стало значительное сокращение доли семей, которым доступна покупка квартиры в ипотеку в 2025 году. Наиболее существенно рейтинговый балл вырос у Крыма, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Севастополя, Дагестана и Краснодарского края. Рост доходов населения, увеличение объема вкладов населения в банках и сокращение доли малообеспеченного населения положительно отразилось на оценке данных регионов. Также эксперты отметили, что все перечисленные регионы, кроме Краснодарского края, незначительно пострадали от снижения доли семей, которым доступна ипотека, так как и с более низкими банковскими ставками она не получила широкого распространения в данных регионах, соответственно, их позиции остались примерно на том же уровне по этому показателю. Во всех перечисленных регионах итоговый результат вырос более чем на 5,5 пунктов. КАК СЧИТАЛИ РЕЙТИНГ Методика расчета рейтинга основана на агрегировании показателей, характеризующих материальное положение людей в регионах РФ по итогам 2025 года. При составлении рейтинга учитывались следующие показатели: отношение медианных доходов населения к стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг; среднемесячный объем вкладов (депозитов) и других привлеченных средств физических лиц в банках на одного жителя; доля населения с доходами ниже границы бедности; доля семей, которые могли позволить себе купить квартиру в ипотеку; доля населения с доходами свыше 60 тысяч рублей в месяц. При расчете учитывались показатели по итогам 2025 года.

санкт-петербург

магаданская область

московская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, санкт-петербург, магаданская область, московская область