https://1prime.ru/20261005/respublika-873965858.html
В Южно-Африканской Республике с 7 октября подорожают все виды топлива
В Южно-Африканской Республике с 7 октября подорожают все виды топлива - 05.10.2026, ПРАЙМ
В Южно-Африканской Республике с 7 октября подорожают все виды топлива
Цены на все виды топлива будут увеличены в Южно-Африканской Республике со среды, сообщило в понедельник министерство минеральных и нефтяных ресурсов страны. | 05.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-05T22:37+0300
2026-10-05T22:37+0300
2026-10-05T22:37+0300
нефть
сша
иран
ормузский пролив
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873965858.jpg?1791229043
МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Цены на все виды топлива будут увеличены в Южно-Африканской Республике со среды, сообщило в понедельник министерство минеральных и нефтяных ресурсов страны.
"С 7 октября цены на все виды топлива будут повышены. Средняя цена нефти Brent за рассматриваемый период выросла с 87,89 до 101 доллара за баррель", - говорится в заявлении ведомства.
Бензин подорожает на 3,12–3,33 рэнда (0,19–0,20 доллара) за литр, дизельное топливо - на 2,84–3,24 рэнда (0,17–0,19 доллара). Цена осветительного керосина вырастет на 3,58–4,77 рэнда (0,21–0,29 доллара), сжиженного газа - на 42–48 центов (0,03 доллара).
В министерстве объяснили рост цен повышением стоимости нефти и нефтепродуктов на мировом рынке. Среди причин ведомство назвало напряженность между США и Ираном, неопределенность с поставками нефти через Ормузский пролив, рост стоимости перевозок и сокращение мировых запасов.
сша
иран
ормузский пролив
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, сша, иран, ормузский пролив
Нефть, США, ИРАН, Ормузский пролив
В Южно-Африканской Республике с 7 октября подорожают все виды топлива
В Южно-Африканской Республике со среды будут увеличены цены на все виды топлива
МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Цены на все виды топлива будут увеличены в Южно-Африканской Республике со среды, сообщило в понедельник министерство минеральных и нефтяных ресурсов страны.
"С 7 октября цены на все виды топлива будут повышены. Средняя цена нефти Brent за рассматриваемый период выросла с 87,89 до 101 доллара за баррель", - говорится в заявлении ведомства.
Бензин подорожает на 3,12–3,33 рэнда (0,19–0,20 доллара) за литр, дизельное топливо - на 2,84–3,24 рэнда (0,17–0,19 доллара). Цена осветительного керосина вырастет на 3,58–4,77 рэнда (0,21–0,29 доллара), сжиженного газа - на 42–48 центов (0,03 доллара).
В министерстве объяснили рост цен повышением стоимости нефти и нефтепродуктов на мировом рынке. Среди причин ведомство назвало напряженность между США и Ираном, неопределенность с поставками нефти через Ормузский пролив, рост стоимости перевозок и сокращение мировых запасов.