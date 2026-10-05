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В Южно-Африканской Республике с 7 октября подорожают все виды топлива

В Южно-Африканской Республике с 7 октября подорожают все виды топлива - 05.10.2026, ПРАЙМ

В Южно-Африканской Республике с 7 октября подорожают все виды топлива

Цены на все виды топлива будут увеличены в Южно-Африканской Республике со среды, сообщило в понедельник министерство минеральных и нефтяных ресурсов страны. | 05.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-05T22:37+0300

2026-10-05T22:37+0300

2026-10-05T22:37+0300

нефть

сша

иран

ормузский пролив

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МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Цены на все виды топлива будут увеличены в Южно-Африканской Республике со среды, сообщило в понедельник министерство минеральных и нефтяных ресурсов страны. "С 7 октября цены на все виды топлива будут повышены. Средняя цена нефти Brent за рассматриваемый период выросла с 87,89 до 101 доллара за баррель", - говорится в заявлении ведомства. Бензин подорожает на 3,12–3,33 рэнда (0,19–0,20 доллара) за литр, дизельное топливо - на 2,84–3,24 рэнда (0,17–0,19 доллара). Цена осветительного керосина вырастет на 3,58–4,77 рэнда (0,21–0,29 доллара), сжиженного газа - на 42–48 центов (0,03 доллара). В министерстве объяснили рост цен повышением стоимости нефти и нефтепродуктов на мировом рынке. Среди причин ведомство назвало напряженность между США и Ираном, неопределенность с поставками нефти через Ормузский пролив, рост стоимости перевозок и сокращение мировых запасов.

сша

иран

ормузский пролив

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нефть, сша, иран, ормузский пролив