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Мировой рынок нефти готовится к длительному периоду неопределенности

Мировой рынок нефти готовится к длительному периоду неопределенности - 05.10.2026, ПРАЙМ

Мировой рынок нефти готовится к длительному периоду неопределенности

Мировой рынок нефти готовится к длительному периоду неопределенности, а текущие цены отражают привычку к конфликту на Ближнем Востоке, заявил директор Центра... | 05.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-05T19:33+0300

2026-10-05T19:33+0300

2026-10-05T19:33+0300

нефть

китай

ближний восток

персидский залив

опек

мэа

ниу вшэ

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МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Мировой рынок нефти готовится к длительному периоду неопределенности, а текущие цены отражают привычку к конфликту на Ближнем Востоке, заявил директор Центра исследований в нефтегазовой сфере Института экономики и регулирования инфраструктурных отраслей НИУ ВШЭ Вячеслав Кулагин. "Ситуация остается напряженной, и то, что мы видим сегодня в ценах, фактически, это... некоторая привычка к тому, что Персидский залив вошел в период нестабильности, что сейчас вроде затишье на линии там США и Ирана, но все понимают, что, скорее всего, это до выборов в США", - сказал он в ходе круглого стола в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". "При этом продолжает разгораться история, связанная с Саудовской Аравией. И мне кажется, рынок сегодня уже готовится не к какому-то краткосрочному провалу, а к такому более длительному периоду неопределенности", - добавил Кулагин. По его словам, оценки будущего спроса расходятся у крупнейших отраслевых организаций - ОПЕК и Международного энергетического агентства (МЭА), что, в том числе, связано со снижением прозрачности данных: все сложнее отслеживать экспортно-импортные потоки и движение судов, из‑за чего картина баланса становится менее ясной. Если МЭА прогнозирует падение спроса на 2,5 миллиона баррелей в сутки в текущем году с последующим восстановлением, то ОПЕК ожидает роста на 400 тысяч баррелей в этом году его продолжения в следующем. Кулагин также обратил внимание на роль Китая как потенциального регулятора рынка. В этом году страна заметно сократила импорт нефти - с 13 миллионов баррелей в сутки в декабре прошлого года почти вдвое к июню текущего. Сейчас закупки постепенно восстанавливаются, однако в Китае отмечается снижение потребления бензина и дизеля на фоне активного развития электротранспорта. На фоне геополитической напряженности существенно выросла стоимость фрахта: в сентябре ставки достигали 30 долларов и выше за перевозку нефти, что напрямую отражается на цене сырья, добавил также эксперт. "Цена 100 сегодня, я бы сказал, такая она достаточно оправданная. И пока мы в ней как бы живем. Через месяц может многое поменяться, и, как говорят специалисты, не в лучшую сторону", - предупредил Кулагин.

китай

ближний восток

персидский залив

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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нефть, китай, ближний восток, персидский залив, опек, мэа, ниу вшэ