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Мировой рынок нефти готовится к длительному периоду неопределенности - 05.10.2026, ПРАЙМ
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Мировой рынок нефти готовится к длительному периоду неопределенности
Мировой рынок нефти готовится к длительному периоду неопределенности - 05.10.2026, ПРАЙМ
Мировой рынок нефти готовится к длительному периоду неопределенности
Мировой рынок нефти готовится к длительному периоду неопределенности, а текущие цены отражают привычку к конфликту на Ближнем Востоке, заявил директор Центра... | 05.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-05T19:33+0300
2026-10-05T19:33+0300
нефть
китай
ближний восток
персидский залив
опек
мэа
ниу вшэ
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МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Мировой рынок нефти готовится к длительному периоду неопределенности, а текущие цены отражают привычку к конфликту на Ближнем Востоке, заявил директор Центра исследований в нефтегазовой сфере Института экономики и регулирования инфраструктурных отраслей НИУ ВШЭ Вячеслав Кулагин. "Ситуация остается напряженной, и то, что мы видим сегодня в ценах, фактически, это... некоторая привычка к тому, что Персидский залив вошел в период нестабильности, что сейчас вроде затишье на линии там США и Ирана, но все понимают, что, скорее всего, это до выборов в США", - сказал он в ходе круглого стола в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". "При этом продолжает разгораться история, связанная с Саудовской Аравией. И мне кажется, рынок сегодня уже готовится не к какому-то краткосрочному провалу, а к такому более длительному периоду неопределенности", - добавил Кулагин. По его словам, оценки будущего спроса расходятся у крупнейших отраслевых организаций - ОПЕК и Международного энергетического агентства (МЭА), что, в том числе, связано со снижением прозрачности данных: все сложнее отслеживать экспортно-импортные потоки и движение судов, из‑за чего картина баланса становится менее ясной. Если МЭА прогнозирует падение спроса на 2,5 миллиона баррелей в сутки в текущем году с последующим восстановлением, то ОПЕК ожидает роста на 400 тысяч баррелей в этом году его продолжения в следующем. Кулагин также обратил внимание на роль Китая как потенциального регулятора рынка. В этом году страна заметно сократила импорт нефти - с 13 миллионов баррелей в сутки в декабре прошлого года почти вдвое к июню текущего. Сейчас закупки постепенно восстанавливаются, однако в Китае отмечается снижение потребления бензина и дизеля на фоне активного развития электротранспорта. На фоне геополитической напряженности существенно выросла стоимость фрахта: в сентябре ставки достигали 30 долларов и выше за перевозку нефти, что напрямую отражается на цене сырья, добавил также эксперт. "Цена 100 сегодня, я бы сказал, такая она достаточно оправданная. И пока мы в ней как бы живем. Через месяц может многое поменяться, и, как говорят специалисты, не в лучшую сторону", - предупредил Кулагин.
китай
ближний восток
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, китай, ближний восток, персидский залив, опек, мэа, ниу вшэ
Нефть, КИТАЙ, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, ПЕРСИДСКИЙ ЗАЛИВ, ОПЕК, МЭА, НИУ ВШЭ
19:33 05.10.2026
 
Мировой рынок нефти готовится к длительному периоду неопределенности

Эксперт Кулагин: цены на нефть отражают привычку к конфликту на Ближнем Востоке

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МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Мировой рынок нефти готовится к длительному периоду неопределенности, а текущие цены отражают привычку к конфликту на Ближнем Востоке, заявил директор Центра исследований в нефтегазовой сфере Института экономики и регулирования инфраструктурных отраслей НИУ ВШЭ Вячеслав Кулагин.
"Ситуация остается напряженной, и то, что мы видим сегодня в ценах, фактически, это... некоторая привычка к тому, что Персидский залив вошел в период нестабильности, что сейчас вроде затишье на линии там США и Ирана, но все понимают, что, скорее всего, это до выборов в США", - сказал он в ходе круглого стола в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
"При этом продолжает разгораться история, связанная с Саудовской Аравией. И мне кажется, рынок сегодня уже готовится не к какому-то краткосрочному провалу, а к такому более длительному периоду неопределенности", - добавил Кулагин.
По его словам, оценки будущего спроса расходятся у крупнейших отраслевых организаций - ОПЕК и Международного энергетического агентства (МЭА), что, в том числе, связано со снижением прозрачности данных: все сложнее отслеживать экспортно-импортные потоки и движение судов, из‑за чего картина баланса становится менее ясной.
Если МЭА прогнозирует падение спроса на 2,5 миллиона баррелей в сутки в текущем году с последующим восстановлением, то ОПЕК ожидает роста на 400 тысяч баррелей в этом году его продолжения в следующем.
Кулагин также обратил внимание на роль Китая как потенциального регулятора рынка. В этом году страна заметно сократила импорт нефти - с 13 миллионов баррелей в сутки в декабре прошлого года почти вдвое к июню текущего. Сейчас закупки постепенно восстанавливаются, однако в Китае отмечается снижение потребления бензина и дизеля на фоне активного развития электротранспорта.
На фоне геополитической напряженности существенно выросла стоимость фрахта: в сентябре ставки достигали 30 долларов и выше за перевозку нефти, что напрямую отражается на цене сырья, добавил также эксперт.
"Цена 100 сегодня, я бы сказал, такая она достаточно оправданная. И пока мы в ней как бы живем. Через месяц может многое поменяться, и, как говорят специалисты, не в лучшую сторону", - предупредил Кулагин.
 
НефтьКИТАЙБЛИЖНИЙ ВОСТОКПЕРСИДСКИЙ ЗАЛИВОПЕКМЭАНИУ ВШЭ
 
 
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