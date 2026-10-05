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Доля нефтегазовых доходов бюджета не превысит 17%, заявил Силуанов - 05.10.2026, ПРАЙМ
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Доля нефтегазовых доходов бюджета не превысит 17%, заявил Силуанов
Доля нефтегазовых доходов бюджета не превысит 17%, заявил Силуанов - 05.10.2026, ПРАЙМ
Доля нефтегазовых доходов бюджета не превысит 17%, заявил Силуанов
Доля нефтегазовых доходов бюджета России в 2027-2029 годах не превысит 17%, сказал министр финансов Антон Силуанов на парламентских слушаниях в Совфеде о... | 05.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-05T12:58+0300
2026-10-05T13:17+0300
нефть
антон силуанов
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873943663.jpg?1791195442
МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Доля нефтегазовых доходов бюджета России в 2027-2029 годах не превысит 17%, сказал министр финансов Антон Силуанов на парламентских слушаниях в Совфеде о параметрах проекта федерального бюджета РФ на 2027–2029 годы. "Доля нефтегазовых доходов не превысит в предстоящей трехлетке 17%. То есть мы говорим о том, что зависимость от конъюнктуры бюджета снижается", - сказал он.
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нефть, антон силуанов
Нефть, Антон Силуанов
12:58 05.10.2026 (обновлено: 13:17 05.10.2026)
 
Доля нефтегазовых доходов бюджета не превысит 17%, заявил Силуанов

Силуанов: доля нефтегазовых доходов бюджета РФ в 2027-2029 годах не превысит 17%

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МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Доля нефтегазовых доходов бюджета России в 2027-2029 годах не превысит 17%, сказал министр финансов Антон Силуанов на парламентских слушаниях в Совфеде о параметрах проекта федерального бюджета РФ на 2027–2029 годы.
"Доля нефтегазовых доходов не превысит в предстоящей трехлетке 17%. То есть мы говорим о том, что зависимость от конъюнктуры бюджета снижается", - сказал он.
 
НефтьАнтон Силуанов
 
 
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