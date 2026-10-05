https://1prime.ru/20261005/siluanov-873943663.html

Доля нефтегазовых доходов бюджета не превысит 17%, заявил Силуанов

Доля нефтегазовых доходов бюджета не превысит 17%, заявил Силуанов - 05.10.2026, ПРАЙМ

Доля нефтегазовых доходов бюджета не превысит 17%, заявил Силуанов

Доля нефтегазовых доходов бюджета России в 2027-2029 годах не превысит 17%, сказал министр финансов Антон Силуанов на парламентских слушаниях в Совфеде о... | 05.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-05T12:58+0300

2026-10-05T12:58+0300

2026-10-05T13:17+0300

нефть

антон силуанов

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МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Доля нефтегазовых доходов бюджета России в 2027-2029 годах не превысит 17%, сказал министр финансов Антон Силуанов на парламентских слушаниях в Совфеде о параметрах проекта федерального бюджета РФ на 2027–2029 годы. "Доля нефтегазовых доходов не превысит в предстоящей трехлетке 17%. То есть мы говорим о том, что зависимость от конъюнктуры бюджета снижается", - сказал он.

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нефть, антон силуанов