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Силуанов рассказал о контроле за вывозом наличной валюты - 05.10.2026, ПРАЙМ
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Силуанов рассказал о контроле за вывозом наличной валюты
Силуанов рассказал о контроле за вывозом наличной валюты - 05.10.2026, ПРАЙМ
Силуанов рассказал о контроле за вывозом наличной валюты
Контроль за вывозом наличной валюты с апреля по июль 2026 года позволил предотвратить 291 случай вывоза средств сверх нормы, на сумму почти 180 миллионов... | 05.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-05T14:26+0300
2026-10-05T14:33+0300
финансы
россия
азербайджан
таджикистан
узбекистан
антон силуанов
владимир путин
еаэс
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МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Контроль за вывозом наличной валюты с апреля по июль 2026 года позволил предотвратить 291 случай вывоза средств сверх нормы, на сумму почти 180 миллионов долларов, заявил министр финансов Антон Силуанов на парламентских слушаниях в Совфеде о параметрах проекта федерального бюджета РФ на 2027–2029 годы. "Благодаря контролю за вывозом наличной валюты с апреля по июль текущего года предотвращен 291 случай вывоза наличной валюты в объеме почти 180 миллионов долларов", – сказал он. Здесь тоже налаживается порядок и усиливается дисциплина, указал министр. Запрет на вывоз наличной иностранной валюты сверх нормы, превышающей эквивалент 10 тысяч долларов, был установлен весной 2022 года. С начала 2026 года в России расширен комплекс мер по контролю за вывозом наличной валюты и драгоценных металлов. Среди целей этих шагов – борьба с незаконным выводом капитала, пополнение бюджета и снижение объемов теневого оборота. С 1 апреля действует указ президента России Владимира Путина, согласно которому россияне не могут вывозить в ЕАЭС наличные рубли на сумму свыше 100 тысяч долларов за рядом исключений. В сентябре подписан новый указ, запрещающий россиянам вывозить в страны ЕАЭС, Азербайджан, Таджикистан и Узбекистан наличные рубли на сумму свыше 1 миллиона рублей за рядом исключений.
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финансы, россия, азербайджан, таджикистан, узбекистан, антон силуанов, владимир путин, еаэс
Финансы, РОССИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, ТАДЖИКИСТАН, УЗБЕКИСТАН, Антон Силуанов, Владимир Путин, ЕАЭС
14:26 05.10.2026 (обновлено: 14:33 05.10.2026)
 
Силуанов рассказал о контроле за вывозом наличной валюты

Силуанов: с апреля по июль предотвращен 291 случай незаконного вывоза наличной валюты

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МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Контроль за вывозом наличной валюты с апреля по июль 2026 года позволил предотвратить 291 случай вывоза средств сверх нормы, на сумму почти 180 миллионов долларов, заявил министр финансов Антон Силуанов на парламентских слушаниях в Совфеде о параметрах проекта федерального бюджета РФ на 2027–2029 годы.
"Благодаря контролю за вывозом наличной валюты с апреля по июль текущего года предотвращен 291 случай вывоза наличной валюты в объеме почти 180 миллионов долларов", – сказал он.
Здесь тоже налаживается порядок и усиливается дисциплина, указал министр.
Запрет на вывоз наличной иностранной валюты сверх нормы, превышающей эквивалент 10 тысяч долларов, был установлен весной 2022 года.
С начала 2026 года в России расширен комплекс мер по контролю за вывозом наличной валюты и драгоценных металлов. Среди целей этих шагов – борьба с незаконным выводом капитала, пополнение бюджета и снижение объемов теневого оборота.
С 1 апреля действует указ президента России Владимира Путина, согласно которому россияне не могут вывозить в ЕАЭС наличные рубли на сумму свыше 100 тысяч долларов за рядом исключений. В сентябре подписан новый указ, запрещающий россиянам вывозить в страны ЕАЭС, Азербайджан, Таджикистан и Узбекистан наличные рубли на сумму свыше 1 миллиона рублей за рядом исключений.
 
ФинансыРОССИЯАЗЕРБАЙДЖАНТАДЖИКИСТАНУЗБЕКИСТАНАнтон СилуановВладимир ПутинЕАЭС
 
 
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