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Трамп: рост цен на бензин вызван ударами ВСУ по НПЗ и закрытием заводов - 05.10.2026, ПРАЙМ
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Трамп: рост цен на бензин вызван ударами ВСУ по НПЗ и закрытием заводов
Трамп: рост цен на бензин вызван ударами ВСУ по НПЗ и закрытием заводов - 05.10.2026, ПРАЙМ
Трамп: рост цен на бензин вызван ударами ВСУ по НПЗ и закрытием заводов
Президент США Дональд Трамп утверждает, что рост цен на топливо вызван не ситуацией в Ормузском проливе, а ударами Киева по российским нефтеперерабатывающим... | 05.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-05T21:06+0300
2026-10-05T21:26+0300
нефть
киев
украина
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владимир зеленский
дмитрий песков
нпз
politico
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ВАШИНГТОН, 5 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп утверждает, что рост цен на топливо вызван не ситуацией в Ормузском проливе, а ударами Киева по российским нефтеперерабатывающим заводам и закрытием НПЗ в ряде американских штатов. "Теперь цены на бензин растут уже не из-за Ормузского пролива, потому что оттуда сейчас практически ежедневно поступают рекордные объемы нефти, а из-за ситуации с нефтеперерабатывающими заводами, поскольку Украина наносит удары по российским НПЗ, а наши НПЗ закрывают тупократы в "синих" штатах, таких как Калифорния", - написал Трамп в соцсети Truth Social. Как сообщала газета Politico, губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом занимает жесткую позицию в отношении нефтегазовой отрасли. При нем Калифорния взяла курс на запрет продажи новых бензиновых автомобилей с 2035 года и ограничение размещения новых нефтяных скважин, а также ужесточение регулирования НПЗ. В конце 2025 года прекратил работу нефтеперерабатывающий завод в калифорнийском Уилмингтоне. К концу апреля 2026 года в Калифорнии ожидается закрытие еще одного НПЗ. В Минобороны России ранее сообщили, что услышали заявление Владимира Зеленского о планах Киева усилить удары по российским НПЗ. В ведомстве подчеркнули, что после этого заявления удары по военным объектам и объектам ВПК Украины, а также связанной с ними инфраструктуре будут усилены. Как добавили в МО РФ, массированные удары по Киеву и другим украинским регионам наносятся именно в ответ на действия главаря киевского режима. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Украина должна заплатить за удары по объектам мирной экономики России, ВС РФ сейчас занимаются возмездием за действия киевского режима.
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нефть, киев, украина, калифорния, дональд трамп, владимир зеленский, дмитрий песков, нпз, politico, минобороны рф
Нефть, Киев, УКРАИНА, Калифорния, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, НПЗ, Politico, Минобороны РФ
21:06 05.10.2026 (обновлено: 21:26 05.10.2026)
 
Трамп: рост цен на бензин вызван ударами ВСУ по НПЗ и закрытием заводов

Трамп связал рост цен с ударами ВСУ и закрытием НПЗ, Песков пригрозил Киеву расплатой

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ВАШИНГТОН, 5 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп утверждает, что рост цен на топливо вызван не ситуацией в Ормузском проливе, а ударами Киева по российским нефтеперерабатывающим заводам и закрытием НПЗ в ряде американских штатов.
"Теперь цены на бензин растут уже не из-за Ормузского пролива, потому что оттуда сейчас практически ежедневно поступают рекордные объемы нефти, а из-за ситуации с нефтеперерабатывающими заводами, поскольку Украина наносит удары по российским НПЗ, а наши НПЗ закрывают тупократы в "синих" штатах, таких как Калифорния", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
Как сообщала газета Politico, губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом занимает жесткую позицию в отношении нефтегазовой отрасли. При нем Калифорния взяла курс на запрет продажи новых бензиновых автомобилей с 2035 года и ограничение размещения новых нефтяных скважин, а также ужесточение регулирования НПЗ.
В конце 2025 года прекратил работу нефтеперерабатывающий завод в калифорнийском Уилмингтоне. К концу апреля 2026 года в Калифорнии ожидается закрытие еще одного НПЗ.
В Минобороны России ранее сообщили, что услышали заявление Владимира Зеленского о планах Киева усилить удары по российским НПЗ.
В ведомстве подчеркнули, что после этого заявления удары по военным объектам и объектам ВПК Украины, а также связанной с ними инфраструктуре будут усилены. Как добавили в МО РФ, массированные удары по Киеву и другим украинским регионам наносятся именно в ответ на действия главаря киевского режима.
Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Украина должна заплатить за удары по объектам мирной экономики России, ВС РФ сейчас занимаются возмездием за действия киевского режима.
 
НефтьКиевУКРАИНАКалифорнияДональд ТрампВладимир ЗеленскийДмитрий ПесковНПЗPoliticoМинобороны РФ
 
 
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