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Трамп заявил, что обсуждает ситуацию с атаками ВСУ на российские НПЗ - 05.10.2026, ПРАЙМ
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Трамп заявил, что обсуждает ситуацию с атаками ВСУ на российские НПЗ
Трамп заявил, что обсуждает ситуацию с атаками ВСУ на российские НПЗ - 05.10.2026, ПРАЙМ
Трамп заявил, что обсуждает ситуацию с атаками ВСУ на российские НПЗ
Президент США Дональд Трамп заявил, что обсуждает ситуацию с атаками ВСУ на нефтяные объекты РФ, которые, по его словам, создают большие проблемы. | 05.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-05T23:07+0300
2026-10-05T23:07+0300
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ВАШИНГТОН, 5 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что обсуждает ситуацию с атаками ВСУ на нефтяные объекты РФ, которые, по его словам, создают большие проблемы. "Мы говорим об этом. Я думаю, они замедляются. Они причиняют много проблем", - сказал Трамп журналистам. Так он ответил на просьбу о комментарии в развитие своей публикации в соцсети Truth Social. Президент США не уточнил, с кем и какие обсуждения ведет. Ранее Трамп написал в соцсети Truth Social, что рост цен на топливо в США вызван не ситуацией в Ормузском проливе, а ударами Киева по российским нефтеперерабатывающим заводам и закрытием НПЗ в ряде американских штатов. Вице-премьер РФ Александр Новак 2 октября сообщил, что ситуация с атаками вражеских БПЛА на российские нефтеперерабатывающие заводы остается достаточно напряженной, однако ущерб от налетов беспилотников ВСУ на заводы стал ниже благодаря проведению большой работы по усилению их защиты. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник заявил, что Украина должна заплатить за удары по объектам мирной экономики России, и ВС РФ сейчас занимаются возмездием за действия киевского режима. В Минобороны России ранее сообщили, что услышали заявление Владимира Зеленского о планах Киева усилить удары по российским НПЗ. В ведомстве подчеркнули, что после этого заявления удары по военным объектам и объектам ВПК Украины, а также связанной с ними инфраструктуре будут усилены.
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нефть, сша, киев, украина, дональд трамп, александр новак, дмитрий песков, всу, нпз, вс рф
Нефть, США, Киев, УКРАИНА, Дональд Трамп, Александр Новак, Дмитрий Песков, ВСУ, НПЗ, ВС РФ
23:07 05.10.2026
 
Трамп заявил, что обсуждает ситуацию с атаками ВСУ на российские НПЗ

Трамп заявил, что обсуждает ситуацию с атаками ВСУ на нефтяные объекты России

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ВАШИНГТОН, 5 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что обсуждает ситуацию с атаками ВСУ на нефтяные объекты РФ, которые, по его словам, создают большие проблемы.
"Мы говорим об этом. Я думаю, они замедляются. Они причиняют много проблем", - сказал Трамп журналистам.
Так он ответил на просьбу о комментарии в развитие своей публикации в соцсети Truth Social. Президент США не уточнил, с кем и какие обсуждения ведет.
Ранее Трамп написал в соцсети Truth Social, что рост цен на топливо в США вызван не ситуацией в Ормузском проливе, а ударами Киева по российским нефтеперерабатывающим заводам и закрытием НПЗ в ряде американских штатов.
Вице-премьер РФ Александр Новак 2 октября сообщил, что ситуация с атаками вражеских БПЛА на российские нефтеперерабатывающие заводы остается достаточно напряженной, однако ущерб от налетов беспилотников ВСУ на заводы стал ниже благодаря проведению большой работы по усилению их защиты.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник заявил, что Украина должна заплатить за удары по объектам мирной экономики России, и ВС РФ сейчас занимаются возмездием за действия киевского режима.
В Минобороны России ранее сообщили, что услышали заявление Владимира Зеленского о планах Киева усилить удары по российским НПЗ. В ведомстве подчеркнули, что после этого заявления удары по военным объектам и объектам ВПК Украины, а также связанной с ними инфраструктуре будут усилены.
 
НефтьСШАКиевУКРАИНАДональд ТрампАлександр НовакДмитрий ПесковВСУНПЗВС РФ
 
 
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