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Цена нефти марки Brent превысила 103,3 доллара за баррель

Цена нефти марки Brent превысила 103,3 доллара за баррель - 05.10.2026, ПРАЙМ

Цена нефти марки Brent превысила 103,3 доллара за баррель

Цена нефти марки Brent превысила 103,3 доллара за баррель на фоне ударов правящего на севере Йемена движения "Ансар Аллах" (хуситы) по объектам саудовской... | 05.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-05T02:08+0300

2026-10-05T02:08+0300

2026-10-05T02:08+0300

нефть

йемен

красное море

saudi aramco

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МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Цена нефти марки Brent превысила 103,3 доллара за баррель на фоне ударов правящего на севере Йемена движения "Ансар Аллах" (хуситы) по объектам саудовской нефтяной компании Aramco в Эр-Рияде и районе Хурайс, следует из данных торгов. По состоянию на 01.01 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,55% относительно предыдущего закрытия - до 103,28 долларов за баррель, при этом максимальная цена с момента открытия торгов составила 103,39 долларов за баррель. Хуситы, как говорилось в заявлении вооруженных сил движения в воскресенье днем, нанесли комбинированные удары по объектам саудовской нефтяной компании Aramco в Эр-Рияде и районе Хурайс. Военная эскалация в Йемене усилилась после того, как движение "Ансар Алла" 10 сентября установило контроль над стратегическим островом Майюн у входа в Баб-эль-Мандебский пролив, а также архипелагом Ханиш в Красном море. Ранее движение также взяло под контроль район и порт Моха и ряд других территорий на западе провинции Таиз.

йемен

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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нефть, йемен, красное море, saudi aramco