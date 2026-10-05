https://1prime.ru/20261005/turoperatory-873962168.html
Туроператоры не знают о массовой вспышке вируса Коксаки во Вьетнаме
Туроператоры не знают о массовой вспышке вируса Коксаки во Вьетнаме - 05.10.2026, ПРАЙМ
Туроператоры не знают о массовой вспышке вируса Коксаки во Вьетнаме
Российские туроператоры и страховые компании не располагают информацией о массовой вспышке вируса Коксаки во Вьетнаме, сообщили РИА Новости в Ассоциации... | 05.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-05T19:42+0300
2026-10-05T19:42+0300
2026-10-05T19:42+0300
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МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Российские туроператоры и страховые компании не располагают информацией о массовой вспышке вируса Коксаки во Вьетнаме, сообщили РИА Новости в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Ранее Роспотребнадзор сообщил о том, что официальный запрос был направлен в Минздрав Вьетнама и АТОР из-за сообщений в СМИ о вирусе Коксаки у россиян.
"В АТОР на данный момент не получали официального запроса из Роспотребнадзора. Опрошенные туроператоры и страховые компании не располагают данными о каких-либо признаках "массового заболевания" вирусом Коксаки на курортах Вьетнама в целом, и в Камрани, в частности", - сказали в АТОР.
По словам директора филиала "Евроинс туристическое страхование" Юлии Алчеевой, в последние месяцы случаи заболевания вирусом во Вьетнаме не фиксировались. Если бы речь шла о массовом явлении, то мы, как крупная компания, заметили бы это на своей базе обращений", - заключила Алчеева.
Вирус Коксаки относится к группе энтеровирусов и чаще всего передается контактно-бытовым путем, а также через загрязненную воду и пищу. Заболевание обычно сопровождается повышением температуры, сыпью и поражением слизистых оболочек. Наиболее уязвимы к инфекции дети, при этом в большинстве случаев болезнь протекает в легкой форме.
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бизнес, туризм, вьетнам, атор, роспотребнадзор, минздрав
Бизнес, Туризм, ВЬЕТНАМ, АТОР, Роспотребнадзор, Минздрав
Туроператоры не знают о массовой вспышке вируса Коксаки во Вьетнаме
АТОР: туроператоры не знают о массовой вспышке вируса Коксаки во Вьетнаме
МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Российские туроператоры и страховые компании не располагают информацией о массовой вспышке вируса Коксаки во Вьетнаме, сообщили РИА Новости в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Ранее Роспотребнадзор сообщил о том, что официальный запрос был направлен в Минздрав Вьетнама и АТОР из-за сообщений в СМИ о вирусе Коксаки у россиян.
"В АТОР на данный момент не получали официального запроса из Роспотребнадзора. Опрошенные туроператоры и страховые компании не располагают данными о каких-либо признаках "массового заболевания" вирусом Коксаки на курортах Вьетнама в целом, и в Камрани, в частности", - сказали в АТОР.
По словам директора филиала "Евроинс туристическое страхование" Юлии Алчеевой, в последние месяцы случаи заболевания вирусом во Вьетнаме не фиксировались. Если бы речь шла о массовом явлении, то мы, как крупная компания, заметили бы это на своей базе обращений", - заключила Алчеева.
Вирус Коксаки относится к группе энтеровирусов и чаще всего передается контактно-бытовым путем, а также через загрязненную воду и пищу. Заболевание обычно сопровождается повышением температуры, сыпью и поражением слизистых оболочек. Наиболее уязвимы к инфекции дети, при этом в большинстве случаев болезнь протекает в легкой форме.