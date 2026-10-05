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Baker Hughes подписала два соглашения по энергоинфраструктуре Венесуэлы - 05.10.2026, ПРАЙМ
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Baker Hughes подписала два соглашения по энергоинфраструктуре Венесуэлы
Baker Hughes подписала два соглашения по энергоинфраструктуре Венесуэлы - 05.10.2026, ПРАЙМ
Baker Hughes подписала два соглашения по энергоинфраструктуре Венесуэлы
Американская нефтесервисная компания Baker Hughes подписала два соглашения, направленные на восстановление энергетической инфраструктуры Венесуэлы, следует из... | 05.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-05T15:30+0300
2026-10-05T15:30+0300
нефть
мировая экономика
венесуэла
сша
канада
baker hughes
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МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Американская нефтесервисная компания Baker Hughes подписала два соглашения, направленные на восстановление энергетической инфраструктуры Венесуэлы, следует из пресс-релиза. "Baker Hughes в понедельник объявила о подписании двух стратегических соглашений, направленных на ускорение восстановления энергетической инфраструктуры Венесуэлы по всей производственно-сбытовой цепочке природного газа и расширения производства энергии в стране", - говорится в сообщении. В Каракасе американская компания подписала соглашение о стратегическом партнерстве с венесуэльской государственной нефтяной компанией Petroleos de Venezuela (PDVSA), компаниями Lindsayca и Fulcrum LNG. Договор подразумевает совместное восстановление и расширение газовой инфраструктуры страны. Также Baker Hughes подписала отдельный меморандум о взаимопонимании с New Stratus Energy Inc. направленный на будущие нефтегазовые разработки в перспективе. Компания Baker Hughes с 1944 года представляет еженедельные данные о динамике числа буровых установок в США и Канаде. С 1975 года сервисная компания каждый месяц публикует количество буровых установок во всем мире.
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нефть, мировая экономика, венесуэла, сша, канада, baker hughes, pdvsa
Нефть, Мировая экономика, ВЕНЕСУЭЛА, США, КАНАДА, Baker Hughes, PDVSA
15:30 05.10.2026
 
Baker Hughes подписала два соглашения по энергоинфраструктуре Венесуэлы

Baker Hughes подписала два соглашения по восстановлению энергоинфраструктуры Венесуэлы

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МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Американская нефтесервисная компания Baker Hughes подписала два соглашения, направленные на восстановление энергетической инфраструктуры Венесуэлы, следует из пресс-релиза.
"Baker Hughes в понедельник объявила о подписании двух стратегических соглашений, направленных на ускорение восстановления энергетической инфраструктуры Венесуэлы по всей производственно-сбытовой цепочке природного газа и расширения производства энергии в стране", - говорится в сообщении.
В Каракасе американская компания подписала соглашение о стратегическом партнерстве с венесуэльской государственной нефтяной компанией Petroleos de Venezuela (PDVSA), компаниями Lindsayca и Fulcrum LNG. Договор подразумевает совместное восстановление и расширение газовой инфраструктуры страны.
Также Baker Hughes подписала отдельный меморандум о взаимопонимании с New Stratus Energy Inc. направленный на будущие нефтегазовые разработки в перспективе.
Компания Baker Hughes с 1944 года представляет еженедельные данные о динамике числа буровых установок в США и Канаде. С 1975 года сервисная компания каждый месяц публикует количество буровых установок во всем мире.
 
НефтьМировая экономикаВЕНЕСУЭЛАСШАКАНАДАBaker HughesPDVSA
 
 
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