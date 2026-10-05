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Baker Hughes подписала два соглашения по энергоинфраструктуре Венесуэлы
Baker Hughes подписала два соглашения по энергоинфраструктуре Венесуэлы - 05.10.2026, ПРАЙМ
Baker Hughes подписала два соглашения по энергоинфраструктуре Венесуэлы
Американская нефтесервисная компания Baker Hughes подписала два соглашения, направленные на восстановление энергетической инфраструктуры Венесуэлы, следует из... | 05.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-05T15:30+0300
2026-10-05T15:30+0300
2026-10-05T15:30+0300
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МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Американская нефтесервисная компания Baker Hughes подписала два соглашения, направленные на восстановление энергетической инфраструктуры Венесуэлы, следует из пресс-релиза.
"Baker Hughes в понедельник объявила о подписании двух стратегических соглашений, направленных на ускорение восстановления энергетической инфраструктуры Венесуэлы по всей производственно-сбытовой цепочке природного газа и расширения производства энергии в стране", - говорится в сообщении.
В Каракасе американская компания подписала соглашение о стратегическом партнерстве с венесуэльской государственной нефтяной компанией Petroleos de Venezuela (PDVSA), компаниями Lindsayca и Fulcrum LNG. Договор подразумевает совместное восстановление и расширение газовой инфраструктуры страны.
Также Baker Hughes подписала отдельный меморандум о взаимопонимании с New Stratus Energy Inc. направленный на будущие нефтегазовые разработки в перспективе.
Компания Baker Hughes с 1944 года представляет еженедельные данные о динамике числа буровых установок в США и Канаде. С 1975 года сервисная компания каждый месяц публикует количество буровых установок во всем мире.
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нефть, мировая экономика, венесуэла, сша, канада, baker hughes, pdvsa
Нефть, Мировая экономика, ВЕНЕСУЭЛА, США, КАНАДА, Baker Hughes, PDVSA
Baker Hughes подписала два соглашения по энергоинфраструктуре Венесуэлы
Baker Hughes подписала два соглашения по восстановлению энергоинфраструктуры Венесуэлы
МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Американская нефтесервисная компания Baker Hughes подписала два соглашения, направленные на восстановление энергетической инфраструктуры Венесуэлы, следует из пресс-релиза.
"Baker Hughes в понедельник объявила о подписании двух стратегических соглашений, направленных на ускорение восстановления энергетической инфраструктуры Венесуэлы по всей производственно-сбытовой цепочке природного газа и расширения производства энергии в стране", - говорится в сообщении.
В Каракасе американская компания подписала соглашение о стратегическом партнерстве с венесуэльской государственной нефтяной компанией Petroleos de Venezuela (PDVSA), компаниями Lindsayca и Fulcrum LNG. Договор подразумевает совместное восстановление и расширение газовой инфраструктуры страны.
Также Baker Hughes подписала отдельный меморандум о взаимопонимании с New Stratus Energy Inc. направленный на будущие нефтегазовые разработки в перспективе.
Компания Baker Hughes с 1944 года представляет еженедельные данные о динамике числа буровых установок в США и Канаде. С 1975 года сервисная компания каждый месяц публикует количество буровых установок во всем мире.