https://1prime.ru/20261005/venesuela-873952209.html

Baker Hughes подписала два соглашения по энергоинфраструктуре Венесуэлы

Baker Hughes подписала два соглашения по энергоинфраструктуре Венесуэлы - 05.10.2026, ПРАЙМ

Baker Hughes подписала два соглашения по энергоинфраструктуре Венесуэлы

Американская нефтесервисная компания Baker Hughes подписала два соглашения, направленные на восстановление энергетической инфраструктуры Венесуэлы, следует из... | 05.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-05T15:30+0300

2026-10-05T15:30+0300

2026-10-05T15:30+0300

нефть

мировая экономика

венесуэла

сша

канада

baker hughes

pdvsa

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873952209.jpg?1791203449

МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Американская нефтесервисная компания Baker Hughes подписала два соглашения, направленные на восстановление энергетической инфраструктуры Венесуэлы, следует из пресс-релиза. "Baker Hughes в понедельник объявила о подписании двух стратегических соглашений, направленных на ускорение восстановления энергетической инфраструктуры Венесуэлы по всей производственно-сбытовой цепочке природного газа и расширения производства энергии в стране", - говорится в сообщении. В Каракасе американская компания подписала соглашение о стратегическом партнерстве с венесуэльской государственной нефтяной компанией Petroleos de Venezuela (PDVSA), компаниями Lindsayca и Fulcrum LNG. Договор подразумевает совместное восстановление и расширение газовой инфраструктуры страны. Также Baker Hughes подписала отдельный меморандум о взаимопонимании с New Stratus Energy Inc. направленный на будущие нефтегазовые разработки в перспективе. Компания Baker Hughes с 1944 года представляет еженедельные данные о динамике числа буровых установок в США и Канаде. С 1975 года сервисная компания каждый месяц публикует количество буровых установок во всем мире.

венесуэла

сша

канада

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, мировая экономика, венесуэла, сша, канада, baker hughes, pdvsa