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Мальдивы отложили введение туристического налога - 05.10.2026, ПРАЙМ
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Мальдивы отложили введение туристического налога
Мальдивы отложили введение туристического налога - 05.10.2026, ПРАЙМ
Мальдивы отложили введение туристического налога
Власти Мальдив отложили введение туристического налога в размере 17% для иностранных представителей бизнеса до 1 апреля 2027 года, сообщили в Российском союзе... | 05.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-05T15:06+0300
2026-10-05T15:09+0300
туризм
бизнес
российский союз туриндустрии
рст
атор
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МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Власти Мальдив отложили введение туристического налога в размере 17% для иностранных представителей бизнеса до 1 апреля 2027 года, сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ). Ранее в АТОР сообщали, что с 1 октября вступают в силу изменения налогового законодательства Мальдив, которые обяжут иностранных туроператоров, турагентства и системы онлайн-бронирования регистрироваться в налоговой службе республики и платить туристический налог по ставке 17% с продажи услуг на архипелаге. "Власти Мальдив отложили до 1 апреля 2027 года применение 17%-ного туристического налога на товары и услуги (TGST) к иностранным туроператорам, турагентствам и зарубежным платформам бронирования", - сказал министр туризма и гражданской авиации Мальдив Мухаммед Амин, которого цитирует РСТ. По словам члена правления РСТ, генерального директора туроператора Space Travel Артура Мурадяна, решение об отсрочке оценивается российским бизнесом как позитивное. "Особенно важно, что решение принято в начале высокого зимнего сезона, когда значительная часть туров уже законтрактована и продается по сформированным ценам", - пояснил он. Кроме того, теперь у властей Мальдив и участников туристического рынка есть дополнительное время, чтобы выработать понятный и практически реализуемый механизм, который не создавал бы дополнительных барьеров для зарубежных партнеров и не отражался на стоимости отдыха для туристов. В союзе подчеркнули, что Россия остается одним из ключевых въездных рынков для Мальдив. Так, с 1 января по 18 августа 2026 года архипелаг посетили почти 200 тысяч российских туристов. Россия занимала второе место среди зарубежных рынков с долей около 15%.
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40
192
40
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туризм, бизнес, российский союз туриндустрии, рст, атор
Туризм, Бизнес, Российский союз туриндустрии, РСТ, АТОР
15:06 05.10.2026 (обновлено: 15:09 05.10.2026)
 
Мальдивы отложили введение туристического налога

РСТ: власти Мальдив отложили введение туристического налога до 1 апреля 2027 года

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МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Власти Мальдив отложили введение туристического налога в размере 17% для иностранных представителей бизнеса до 1 апреля 2027 года, сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ).
Ранее в АТОР сообщали, что с 1 октября вступают в силу изменения налогового законодательства Мальдив, которые обяжут иностранных туроператоров, турагентства и системы онлайн-бронирования регистрироваться в налоговой службе республики и платить туристический налог по ставке 17% с продажи услуг на архипелаге.
"Власти Мальдив отложили до 1 апреля 2027 года применение 17%-ного туристического налога на товары и услуги (TGST) к иностранным туроператорам, турагентствам и зарубежным платформам бронирования", - сказал министр туризма и гражданской авиации Мальдив Мухаммед Амин, которого цитирует РСТ.
По словам члена правления РСТ, генерального директора туроператора Space Travel Артура Мурадяна, решение об отсрочке оценивается российским бизнесом как позитивное. "Особенно важно, что решение принято в начале высокого зимнего сезона, когда значительная часть туров уже законтрактована и продается по сформированным ценам", - пояснил он.
Кроме того, теперь у властей Мальдив и участников туристического рынка есть дополнительное время, чтобы выработать понятный и практически реализуемый механизм, который не создавал бы дополнительных барьеров для зарубежных партнеров и не отражался на стоимости отдыха для туристов.
В союзе подчеркнули, что Россия остается одним из ключевых въездных рынков для Мальдив. Так, с 1 января по 18 августа 2026 года архипелаг посетили почти 200 тысяч российских туристов. Россия занимала второе место среди зарубежных рынков с долей около 15%.
 
ТуризмБизнесРоссийский союз туриндустрииРСТАТОР
 
 
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