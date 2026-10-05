Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Власти Вашингтона планируют поднять тарифы на проезд в метро на 11,1% - 05.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261005/vlasti-873964256.html
Власти Вашингтона планируют поднять тарифы на проезд в метро на 11,1%
Власти Вашингтона планируют поднять тарифы на проезд в метро на 11,1% - 05.10.2026, ПРАЙМ
Власти Вашингтона планируют поднять тарифы на проезд в метро на 11,1%
Транспортное управление столичного округа Вашингтон (WMATA) планирует поднять тарифы на проезд в метро и автобусах на 11,1% из-за растущей инфляции, следует из... | 05.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-05T21:18+0300
2026-10-05T21:18+0300
бизнес
колумбия
вашингтон
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873964256.jpg?1791224336
ВАШИНГТОН, 5 окт - ПРАЙМ. Транспортное управление столичного округа Вашингтон (WMATA) планирует поднять тарифы на проезд в метро и автобусах на 11,1% из-за растущей инфляции, следует из внутреннего документа профильного комитета ведомства, с которым ознакомилось РИА Новости. Согласно материалам, пересмотр тарифов запланирован к 2028 финансовому году. В случае утверждения плана базовый диапазон стоимости разовой поездки на столичном метро подскочит с нынешних 2,25-6,75 долларов до 2,50-7,50 долларов в зависимости от дальности расстояния. В транспортном управлении рассчитывают, что повышение расценок обеспечит столичной подземке дополнительный приток выручки в размере от 40 до 45 миллионов долларов, согласно документу. При этом власти открыто признают в документе негативные последствия для горожан: авторы доклада прямо прогнозируют, что из-за роста цен метрополитен потеряет порядка 8 миллионов поездок. Чтобы сгладить социальное недовольство от резкого взлета тарифов, оператор предлагает сделать проезд полностью бесплатным для детей и подростков в возрасте от пяти до 18 лет, проживающих в округе Колумбия и пригородах Мэриленда и Вирджинии. Одновременно с этим столичный оператор готовится ужесточить борьбу с безбилетниками. Из-за того, что на автобусных рейсах до 70% пассажиров ездят зайцами, в Вашингтоне рассматривают полный отказ от приема наличных денег водителями, вывод на линии гражданских контролеров и введение мер давления на неплательщиков штрафов вплоть до блокировки водительских прав через департаменты автотранспорта, следует из документа. Повышение тарифов рискует спровоцировать волну резкого недовольства среди горожан, ведь столичная подземка и без того практически ежедневно подвергается жесткой критике пассажиров из-за регулярных технических сбоев, бесконечных ремонтов путей и задержек поездов. Масла в огонь подливает и нерешенная проблема безопасности на станциях и в вагонах, где уровень инцидентов оставляет желать лучшего.
колумбия
вашингтон
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, колумбия, вашингтон
Бизнес, КОЛУМБИЯ, ВАШИНГТОН
21:18 05.10.2026
 
Власти Вашингтона планируют поднять тарифы на проезд в метро на 11,1%

WMATA планирует поднять тарифы на проезд в метро и автобусах на 11,1% из-за инфляции

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 5 окт - ПРАЙМ. Транспортное управление столичного округа Вашингтон (WMATA) планирует поднять тарифы на проезд в метро и автобусах на 11,1% из-за растущей инфляции, следует из внутреннего документа профильного комитета ведомства, с которым ознакомилось РИА Новости.
Согласно материалам, пересмотр тарифов запланирован к 2028 финансовому году. В случае утверждения плана базовый диапазон стоимости разовой поездки на столичном метро подскочит с нынешних 2,25-6,75 долларов до 2,50-7,50 долларов в зависимости от дальности расстояния.
В транспортном управлении рассчитывают, что повышение расценок обеспечит столичной подземке дополнительный приток выручки в размере от 40 до 45 миллионов долларов, согласно документу.
При этом власти открыто признают в документе негативные последствия для горожан: авторы доклада прямо прогнозируют, что из-за роста цен метрополитен потеряет порядка 8 миллионов поездок.
Чтобы сгладить социальное недовольство от резкого взлета тарифов, оператор предлагает сделать проезд полностью бесплатным для детей и подростков в возрасте от пяти до 18 лет, проживающих в округе Колумбия и пригородах Мэриленда и Вирджинии.
Одновременно с этим столичный оператор готовится ужесточить борьбу с безбилетниками. Из-за того, что на автобусных рейсах до 70% пассажиров ездят зайцами, в Вашингтоне рассматривают полный отказ от приема наличных денег водителями, вывод на линии гражданских контролеров и введение мер давления на неплательщиков штрафов вплоть до блокировки водительских прав через департаменты автотранспорта, следует из документа.
Повышение тарифов рискует спровоцировать волну резкого недовольства среди горожан, ведь столичная подземка и без того практически ежедневно подвергается жесткой критике пассажиров из-за регулярных технических сбоев, бесконечных ремонтов путей и задержек поездов. Масла в огонь подливает и нерешенная проблема безопасности на станциях и в вагонах, где уровень инцидентов оставляет желать лучшего.
 
БизнесКОЛУМБИЯВАШИНГТОН
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала