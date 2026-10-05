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Власти Вашингтона планируют поднять тарифы на проезд в метро на 11,1%
Власти Вашингтона планируют поднять тарифы на проезд в метро на 11,1% - 05.10.2026, ПРАЙМ
Власти Вашингтона планируют поднять тарифы на проезд в метро на 11,1%
Транспортное управление столичного округа Вашингтон (WMATA) планирует поднять тарифы на проезд в метро и автобусах на 11,1% из-за растущей инфляции, следует из... | 05.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-05T21:18+0300
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ВАШИНГТОН, 5 окт - ПРАЙМ. Транспортное управление столичного округа Вашингтон (WMATA) планирует поднять тарифы на проезд в метро и автобусах на 11,1% из-за растущей инфляции, следует из внутреннего документа профильного комитета ведомства, с которым ознакомилось РИА Новости.
Согласно материалам, пересмотр тарифов запланирован к 2028 финансовому году. В случае утверждения плана базовый диапазон стоимости разовой поездки на столичном метро подскочит с нынешних 2,25-6,75 долларов до 2,50-7,50 долларов в зависимости от дальности расстояния.
В транспортном управлении рассчитывают, что повышение расценок обеспечит столичной подземке дополнительный приток выручки в размере от 40 до 45 миллионов долларов, согласно документу.
При этом власти открыто признают в документе негативные последствия для горожан: авторы доклада прямо прогнозируют, что из-за роста цен метрополитен потеряет порядка 8 миллионов поездок.
Чтобы сгладить социальное недовольство от резкого взлета тарифов, оператор предлагает сделать проезд полностью бесплатным для детей и подростков в возрасте от пяти до 18 лет, проживающих в округе Колумбия и пригородах Мэриленда и Вирджинии.
Одновременно с этим столичный оператор готовится ужесточить борьбу с безбилетниками. Из-за того, что на автобусных рейсах до 70% пассажиров ездят зайцами, в Вашингтоне рассматривают полный отказ от приема наличных денег водителями, вывод на линии гражданских контролеров и введение мер давления на неплательщиков штрафов вплоть до блокировки водительских прав через департаменты автотранспорта, следует из документа.
Повышение тарифов рискует спровоцировать волну резкого недовольства среди горожан, ведь столичная подземка и без того практически ежедневно подвергается жесткой критике пассажиров из-за регулярных технических сбоев, бесконечных ремонтов путей и задержек поездов. Масла в огонь подливает и нерешенная проблема безопасности на станциях и в вагонах, где уровень инцидентов оставляет желать лучшего.
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бизнес, колумбия, вашингтон
Бизнес, КОЛУМБИЯ, ВАШИНГТОН
Власти Вашингтона планируют поднять тарифы на проезд в метро на 11,1%
WMATA планирует поднять тарифы на проезд в метро и автобусах на 11,1% из-за инфляции
ВАШИНГТОН, 5 окт - ПРАЙМ. Транспортное управление столичного округа Вашингтон (WMATA) планирует поднять тарифы на проезд в метро и автобусах на 11,1% из-за растущей инфляции, следует из внутреннего документа профильного комитета ведомства, с которым ознакомилось РИА Новости.
Согласно материалам, пересмотр тарифов запланирован к 2028 финансовому году. В случае утверждения плана базовый диапазон стоимости разовой поездки на столичном метро подскочит с нынешних 2,25-6,75 долларов до 2,50-7,50 долларов в зависимости от дальности расстояния.
В транспортном управлении рассчитывают, что повышение расценок обеспечит столичной подземке дополнительный приток выручки в размере от 40 до 45 миллионов долларов, согласно документу.
При этом власти открыто признают в документе негативные последствия для горожан: авторы доклада прямо прогнозируют, что из-за роста цен метрополитен потеряет порядка 8 миллионов поездок.
Чтобы сгладить социальное недовольство от резкого взлета тарифов, оператор предлагает сделать проезд полностью бесплатным для детей и подростков в возрасте от пяти до 18 лет, проживающих в округе Колумбия и пригородах Мэриленда и Вирджинии.
Одновременно с этим столичный оператор готовится ужесточить борьбу с безбилетниками. Из-за того, что на автобусных рейсах до 70% пассажиров ездят зайцами, в Вашингтоне рассматривают полный отказ от приема наличных денег водителями, вывод на линии гражданских контролеров и введение мер давления на неплательщиков штрафов вплоть до блокировки водительских прав через департаменты автотранспорта, следует из документа.
Повышение тарифов рискует спровоцировать волну резкого недовольства среди горожан, ведь столичная подземка и без того практически ежедневно подвергается жесткой критике пассажиров из-за регулярных технических сбоев, бесконечных ремонтов путей и задержек поездов. Масла в огонь подливает и нерешенная проблема безопасности на станциях и в вагонах, где уровень инцидентов оставляет желать лучшего.