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Курс юаня на Мосбирже снизился на 26 копеек
Курс юаня на Мосбирже снизился на 26 копеек - 05.10.2026, ПРАЙМ
Курс юаня на Мосбирже снизился на 26 копеек
Рубль по итогам торговой сессии упал по отношению к юаню, китайская валюта "закрыла торги" на отметке 12,75 рубля, следует из данных Московской биржи. | 05.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-05T19:07+0300
2026-10-05T19:07+0300
2026-10-05T19:07+0300
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МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Рубль по итогам торговой сессии упал по отношению к юаню, китайская валюта "закрыла торги" на отметке 12,75 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 26 копеек и составил 12,75 рубля.
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Курс юаня на Мосбирже снизился на 26 копеек
Курс юаня на Мосбирже снизился на 26 копеек к доллару и составил 12,75 рубля