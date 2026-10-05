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Глава Saudi Aramco предупредил о "пугающе низких" запасах нефти в мире - 05.10.2026, ПРАЙМ
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Глава Saudi Aramco предупредил о "пугающе низких" запасах нефти в мире
Глава Saudi Aramco предупредил о "пугающе низких" запасах нефти в мире - 05.10.2026, ПРАЙМ
Глава Saudi Aramco предупредил о "пугающе низких" запасах нефти в мире
Мировые запасы нефти "пугающе малы", а на их восстановление может уйти до двух лет, пишет газета Financial Times со ссылкой на директора нефтегазовой компании... | 05.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-05T14:23+0300
2026-10-05T14:25+0300
нефть
ближний восток
иран
saudi aramco
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МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Мировые запасы нефти "пугающе малы", а на их восстановление может уйти до двух лет, пишет газета Financial Times со ссылкой на директора нефтегазовой компании Saudi Aramco Амина Нассера. "Мировые запасы нефти в настоящее время "пугающе малы", заявил генеральный директор Saudi Aramco, добавив, что на восстановление запасов, истощенных в ходе конфликта на Ближнем Востоке, может уйти до двух лет", - говорится в статье. "Система уже работает на пределе своих возможностей. И поскольку у мира практически нет других вариантов, запас прочности в плане поставок пугающе мал", - заявил также на конференции Energy Intelligence Forum в Лондоне глава Aramco. Поставки нефти на мировой рынок в связи с эскалацией вокруг Ирана сократились примерно на 3 миллиарда баррелей, и для восполнения дефицита из резервов было высвобождено более 1 миллиарда баррелей, заявил Нассер. Мировые правительства высвободили более 300 миллионов баррелей из стратегических резервов, и Нассер отметил, что большая часть поступила из запасов компаний, которые располагали "последним серьезным инструментом в арсенале", указывается в статье. По оценкам главы компании, на данный момент осталось менее 6 миллиардов баррелей коммерческих запасов, причем подавляющая часть из них практически недоступна, говорится в материале. Вместе с тем даже по окончании конфликта восполнение запасов при одновременном удовлетворении спроса может занять до двух лет, заявил глава Aramco, призвав правительства уделять больше внимания энергетической безопасности и устойчивости, сообщает издание.
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нефть, ближний восток, иран, saudi aramco
Нефть, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, ИРАН, Saudi Aramco
14:23 05.10.2026 (обновлено: 14:25 05.10.2026)
 
Глава Saudi Aramco предупредил о "пугающе низких" запасах нефти в мире

Глава Saudi Aramco Нассер заявил, что мировые запасы нефти пугающе малы

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МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Мировые запасы нефти "пугающе малы", а на их восстановление может уйти до двух лет, пишет газета Financial Times со ссылкой на директора нефтегазовой компании Saudi Aramco Амина Нассера.
"Мировые запасы нефти в настоящее время "пугающе малы", заявил генеральный директор Saudi Aramco, добавив, что на восстановление запасов, истощенных в ходе конфликта на Ближнем Востоке, может уйти до двух лет", - говорится в статье.
"Система уже работает на пределе своих возможностей. И поскольку у мира практически нет других вариантов, запас прочности в плане поставок пугающе мал", - заявил также на конференции Energy Intelligence Forum в Лондоне глава Aramco.
Поставки нефти на мировой рынок в связи с эскалацией вокруг Ирана сократились примерно на 3 миллиарда баррелей, и для восполнения дефицита из резервов было высвобождено более 1 миллиарда баррелей, заявил Нассер.
Мировые правительства высвободили более 300 миллионов баррелей из стратегических резервов, и Нассер отметил, что большая часть поступила из запасов компаний, которые располагали "последним серьезным инструментом в арсенале", указывается в статье.
По оценкам главы компании, на данный момент осталось менее 6 миллиардов баррелей коммерческих запасов, причем подавляющая часть из них практически недоступна, говорится в материале.
Вместе с тем даже по окончании конфликта восполнение запасов при одновременном удовлетворении спроса может занять до двух лет, заявил глава Aramco, призвав правительства уделять больше внимания энергетической безопасности и устойчивости, сообщает издание.
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