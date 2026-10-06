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АТОР назвала самые бюджетные цены на отдых в санаториях на Кубани

АТОР назвала самые бюджетные цены на отдых в санаториях на Кубани - 06.10.2026, ПРАЙМ

АТОР назвала самые бюджетные цены на отдых в санаториях на Кубани

Стоимость самого бюджетного отдыха российских туристов в санаториях Краснодарского края в октябре начинается от 50-60 тысяч рублей на двоих на 10 дней с... | 06.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-06T14:07+0300

2026-10-06T14:07+0300

2026-10-06T14:13+0300

туризм

бизнес

россия

анапа

геленджик

сочи

атор

интурист

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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Стоимость самого бюджетного отдыха российских туристов в санаториях Краснодарского края в октябре начинается от 50-60 тысяч рублей на двоих на 10 дней с лечением, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР). "В бюджетном сегменте большинство доступных предложений на 10 дней с лечением на двоих укладывается в 80–100 тыс. руб., а самые дешевые варианты начинаются примерно с 50–60 тысяч рублей", - говорится в сообщении ассоциации. Отмечается, что российские туроператоры не наблюдают резкого роста цен в бюджетном сегменте - так, часть здравниц сохранила прошлогодние тарифы, часть повысила их умеренно, примерно до 10%. Минимальные цены можно встретить в Анапе. По данным туроператора Coral Travel, путевки с проживанием, питанием и лечением здесь встречаются примерно от 2,2 тысячи рублей в сутки – в отдельных случаях их стоимость в 1,5–2 раза ниже, чем в Геленджике и Сочи, отметила АТОР. Обычно заметное сезонное снижение цен приходится на октябрь-ноябрь, но в 2026 году оно началось уже в сентябре. Турбизнес связывает это с более слабым спросом: в отдельных санаториях разница между летними и осенними тарифами достигает 15–20%, отмечается в сообщении. Как сообщила ассоциация со ссылкой на компанию "Интурист", дефицита бюджетных санаториев на осень пока нет, однако самые бюджетные номера на школьные каникулы и праздничные даты уже начинают заканчиваться. В Анапе бюджетные категории разбирают особенно быстро, в Сочи доступные стандартные категории тоже могут уходить раньше, тогда как в Геленджике ситуация на октябрь спокойнее, отметила АТОР. "Если нужен конкретный санаторий или самая дешевая категория номера, тянуть до последнего уже не стоит", - добавляется в сообщении.

анапа

геленджик

сочи

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туризм, бизнес, россия, анапа, геленджик, сочи, атор, интурист