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Бейрут и Латакия подписали декларацию о запуске клуба портов
Бейрут и Латакия подписали декларацию о запуске клуба портов - 06.10.2026, ПРАЙМ
Бейрут и Латакия подписали декларацию о запуске клуба портов
Морские гавани Бейрута и Латакии подписали в Нью-Дели совместную декларацию о запуске клуба портов экономического коридора Индия — Ближний Восток — Европа (IMEC | 06.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-06T20:38+0300
2026-10-06T20:38+0300
2026-10-06T20:38+0300
бизнес
нефть
индия
ближний восток
европа
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БЕЙРУТ, 6 окт — ПРАЙМ. Морские гавани Бейрута и Латакии подписали в Нью-Дели совместную декларацию о запуске клуба портов экономического коридора Индия — Ближний Восток — Европа (IMEC Ports Club), говорится в заявлении администрации порта, опубликованном во вторник.
"Администрация и управление порта Бейрута в лице главы совета директоров и генерального директора Марвана ан-Нафи, а также порт Триполи в лице главы его совета директоров Искандера Бандали подписали во вторник в Нью-Дели совместную декларацию о запуске клуба портов экономического коридора Индия — Ближний Восток — Европа", — говорится в заявлении.
В администрации отметили, что новый формат должен расширить сотрудничество между портами, расположенными на маршруте коридора, укрепить торговые и логистические связи между Индией, Ближним Востоком, Средиземноморьем и Европой и привлечь к развитию маршрута экономических партнеров.
Согласно декларации, IMEC Ports Club станет открытой площадкой для диалога и взаимодействия между портами без создания новой институциональной структуры. Сотрудничество будет охватывать цепочки поставок, упрощение торговых процедур, энергетику и декарбонизацию, а также цифровизацию и совместимость данных.
Как отметили в администрации Бейрутского порта, клуб должен способствовать созданию более надежного, устойчивого и бесперебойного торгового маршрута и расширению возможностей для торговли, инвестиций и логистических услуг между регионами, которые соединяет коридор.
Порт Бейрута является одним из крупнейших торговых портов Ливана. В августе 2020 года мощный взрыв нанес ему значительный ущерб, после чего продолжаются работы по восстановлению и модернизации инфраструктуры морской гавани.
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бизнес, нефть, индия, ближний восток, европа
Бизнес, Нефть, ИНДИЯ, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, ЕВРОПА
Бейрут и Латакия подписали декларацию о запуске клуба портов
Бейрут и Латакия подписали декларацию о запуске клуба портов экономического коридора
БЕЙРУТ, 6 окт — ПРАЙМ. Морские гавани Бейрута и Латакии подписали в Нью-Дели совместную декларацию о запуске клуба портов экономического коридора Индия — Ближний Восток — Европа (IMEC Ports Club), говорится в заявлении администрации порта, опубликованном во вторник.
"Администрация и управление порта Бейрута в лице главы совета директоров и генерального директора Марвана ан-Нафи, а также порт Триполи в лице главы его совета директоров Искандера Бандали подписали во вторник в Нью-Дели совместную декларацию о запуске клуба портов экономического коридора Индия — Ближний Восток — Европа", — говорится в заявлении.
В администрации отметили, что новый формат должен расширить сотрудничество между портами, расположенными на маршруте коридора, укрепить торговые и логистические связи между Индией, Ближним Востоком, Средиземноморьем и Европой и привлечь к развитию маршрута экономических партнеров.
Согласно декларации, IMEC Ports Club станет открытой площадкой для диалога и взаимодействия между портами без создания новой институциональной структуры. Сотрудничество будет охватывать цепочки поставок, упрощение торговых процедур, энергетику и декарбонизацию, а также цифровизацию и совместимость данных.
Как отметили в администрации Бейрутского порта, клуб должен способствовать созданию более надежного, устойчивого и бесперебойного торгового маршрута и расширению возможностей для торговли, инвестиций и логистических услуг между регионами, которые соединяет коридор.
Порт Бейрута является одним из крупнейших торговых портов Ливана. В августе 2020 года мощный взрыв нанес ему значительный ущерб, после чего продолжаются работы по восстановлению и модернизации инфраструктуры морской гавани.