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"Слабое звено": в Британии обнаружили критическую уязвимость перед Россией - 06.10.2026, ПРАЙМ
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"Слабое звено": в Британии обнаружили критическую уязвимость перед Россией
"Слабое звено": в Британии обнаружили критическую уязвимость перед Россией - 06.10.2026, ПРАЙМ
"Слабое звено": в Британии обнаружили критическую уязвимость перед Россией
Британия не готова к возможной воздушной атаке из-за нехватки наземных систем ПВО, пишет газета i Paper. | 06.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-06T11:21+0300
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МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Британия не готова к возможной воздушной атаке из-за нехватки наземных систем ПВО, пишет газета i Paper.По словам автора публикации, российские самолеты уже не раз приближались к воздушному пространству Британии, и Королевские ВВС поднимались на перехват. Однако, как отмечают эксперты, в случае реального конфликта удары будут наноситься с больших расстояний."Самое слабое звено — это наземные системы противовоздушной обороны, а именно зенитные ракетные комплексы. Нам их попросту не хватает", — считает старший научный сотрудник лондонского Международного института стратегических исследований Дуглас Барри.Издание подчеркивает, что средств противовоздушной обороны не хватает даже союзникам Британии по НАТО. По словам эксперта, если раньше ожидалось, что поставка ракет займет 36 месяцев, то теперь на это уйдет пять лет."Угрозы в европейском небе только растут, а у наших противников гораздо больше свежего опыта ведения и отражения боевых действий такого типа", — заключает издание.
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нато, великобритания, пво, оружие
Вооружения, НАТО, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ПВО, оружие
11:21 06.10.2026 (обновлено: 11:22 06.10.2026)
 
"Слабое звено": в Британии обнаружили критическую уязвимость перед Россией

i Paper: Британия не готова к возможной воздушной атаке из-за нехватки наземных систем ПВО

© РИА Новости . Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкГорода мира. Лондон
Города мира. Лондон - ПРАЙМ, 1920, 06.10.2026
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Британия не готова к возможной воздушной атаке из-за нехватки наземных систем ПВО, пишет газета i Paper.
По словам автора публикации, российские самолеты уже не раз приближались к воздушному пространству Британии, и Королевские ВВС поднимались на перехват. Однако, как отмечают эксперты, в случае реального конфликта удары будут наноситься с больших расстояний.
"Самое слабое звено — это наземные системы противовоздушной обороны, а именно зенитные ракетные комплексы. Нам их попросту не хватает", — считает старший научный сотрудник лондонского Международного института стратегических исследований Дуглас Барри.
Издание подчеркивает, что средств противовоздушной обороны не хватает даже союзникам Британии по НАТО. По словам эксперта, если раньше ожидалось, что поставка ракет займет 36 месяцев, то теперь на это уйдет пять лет.
"Угрозы в европейском небе только растут, а у наших противников гораздо больше свежего опыта ведения и отражения боевых действий такого типа", — заключает издание.
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