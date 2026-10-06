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Американский дизель превратился в инструмент влияния на Европу

Американский дизель превратился в инструмент влияния на Европу - 06.10.2026, ПРАЙМ

Американский дизель превратился в инструмент влияния на Европу

Есть в нынешней истории с американским дизелем что-то символичное. Страна, которая десятилетиями убеждала союзников в необходимости энергетической... | 06.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-06T06:06+0300

2026-10-06T06:06+0300

2026-10-06T06:06+0300

мнения аналитиков

мировая экономика

европа

сша

цены на дизель

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МОСКВА, 6 окт – ПРАЙМ. Есть в нынешней истории с американским дизелем что-то символичное. Страна, которая десятилетиями убеждала союзников в необходимости энергетической независимости, вдруг обнаружила, что ее собственное топливо стало частью чужой системы жизнеобеспечения.Дональд Трамп допустил возможность ограничения экспорта дизеля на фоне роста внутренних цен. Белый дом позже уточнил: речь не о полном запрете, а о поиске способов увеличить предложение топлива внутри США. Но сам факт появления такой идеи — показателен.Сегодня Америка экспортирует около 1,3 миллиона баррелей дизельного топлива в сутки — заметно больше, чем год назад. Европа получает значительную часть этого объема. После сокращения поставок из России и перебоев на Ближнем Востоке американский дизель для европейского рынка превращается из обычного товара в один из элементов энергобезопасности.И здесь возникает парадокс. Вашингтон хочет сделать топливо доступнее для своих граждан, ограничив продажу иностранцам. Но нефтяной рынок устроен сложнее, чем кажется. Если американские НПЗ начнут сокращать поставки на внешние рынки, им может стать выгоднее снизить переработку нефти. А вместе с дизелем уменьшится производство бензина и авиационного топлива.Европа, в свою очередь, получает неприятный урок. Уход от российской энергозависимости автоматически создал зависимость от других поставщиков. И теперь выясняется, что даже главный союзник однажды может сказать: сначала собственный потребитель.Дизель вообще плохо поддается геополитической романтике. Он нужен не политикам, а грузовикам, тракторам, поездам и строительной технике. Его дефицит очень быстро превращается в инфляцию: дорожает не только топливо, но и все, что на нем перевозится.Возможно, главный вопрос этой истории звучит шире. Может ли государство считать себя энергетически независимым, если какой-либо его энергетический элемент зависит от бесперебойной работы мирового рынка?Ответ, судя по всему, очевиден. Энергетическая независимость — это не автаркия. Это устойчивость цепочек поставок, диверсификация и готовность к тому, что даже союзник может поставить свои интересы выше общих. Американский дизель — лишь один из примеров. Но он наглядно показывает: в современном мире топливо — это не только товар, но и инструмент влияния. И тот, кто зависит от чужого экспорта, всегда рискует оказаться в роли просителя.Для инвесторов и бизнеса это сигнал. Энергетические рынки остаются зоной повышенной волатильности. Ставка на одного поставщика — даже самого надежного — сегодня не работает. Диверсификация, запасы и понимание реальных цепочек поставок становятся не теоретической, а практической необходимостью.Автор: Павел Севостьянов, кандидат политических наук, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г.В. Плеханова

европа

сша

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Павел Севостьянов https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/19/850428112_0:155:797:952_100x100_80_0_0_2438b47f9de05ba27ec00ed0ad6b5e03.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Павел Севостьянов https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/19/850428112_0:155:797:952_100x100_80_0_0_2438b47f9de05ba27ec00ed0ad6b5e03.jpg

мнения аналитиков, мировая экономика, европа, сша, цены на дизель