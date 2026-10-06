Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Киевском районе Донецка ввели веерные отключения электроэнергии - 06.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261006/donetsk-874006137.html
В Киевском районе Донецка ввели веерные отключения электроэнергии
В Киевском районе Донецка ввели веерные отключения электроэнергии - 06.10.2026, ПРАЙМ
В Киевском районе Донецка ввели веерные отключения электроэнергии
Веерные отключения электроэнергии на время ликвидации последствий обстрела объектов энергетики после атак ВСУ ввели в Киевском районе Донецка, сообщил... | 06.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-06T20:53+0300
2026-10-06T20:53+0300
донецк
всу
мид рф
мид
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/874006137.jpg?1791309229
ДОНЕЦК, 6 окт - ПРАЙМ. Веерные отключения электроэнергии на время ликвидации последствий обстрела объектов энергетики после атак ВСУ ввели в Киевском районе Донецка, сообщил председатель правительства Донецкой Народной Республики Андрей Чертков. "К сожалению, повреждения инфраструктуры достаточно серьезные. Поэтому ликвидация последствий обстрела потребует от одной до двух недель. На этот период в районе будет действовать график веерных отключений", - написал Чертков в своем Telegram-канале. С конца сентября в ДНР сохраняется напряженная ситуация с энергоснабжением из-за атак на объекты инфраструктуры. Согласно оказавшемуся в распоряжении РИА Новости докладу посла по особым поручениям МИД РФ Родиона Мирошника, с 28 сентября по 4 октября повреждения после атак ВСУ и отключение 200 трансформаторных подстанций в Донецке, привели к перебоям со светом примерно у 420 тысяч абонентов республики.
донецк
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
донецк, всу, мид рф, мид
Донецк, ВСУ, МИД РФ, МИД
20:53 06.10.2026
 
В Киевском районе Донецка ввели веерные отключения электроэнергии

Чертков: в Киевском районе Донецка ввели веерные отключения электроэнергии

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ДОНЕЦК, 6 окт - ПРАЙМ. Веерные отключения электроэнергии на время ликвидации последствий обстрела объектов энергетики после атак ВСУ ввели в Киевском районе Донецка, сообщил председатель правительства Донецкой Народной Республики Андрей Чертков.
"К сожалению, повреждения инфраструктуры достаточно серьезные. Поэтому ликвидация последствий обстрела потребует от одной до двух недель. На этот период в районе будет действовать график веерных отключений", - написал Чертков в своем Telegram-канале.
С конца сентября в ДНР сохраняется напряженная ситуация с энергоснабжением из-за атак на объекты инфраструктуры.
Согласно оказавшемуся в распоряжении РИА Новости докладу посла по особым поручениям МИД РФ Родиона Мирошника, с 28 сентября по 4 октября повреждения после атак ВСУ и отключение 200 трансформаторных подстанций в Донецке, привели к перебоям со светом примерно у 420 тысяч абонентов республики.
 
ДонецкВСУМИД РФМИД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала