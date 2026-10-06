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В Киевском районе Донецка ввели веерные отключения электроэнергии
В Киевском районе Донецка ввели веерные отключения электроэнергии - 06.10.2026, ПРАЙМ
В Киевском районе Донецка ввели веерные отключения электроэнергии
Веерные отключения электроэнергии на время ликвидации последствий обстрела объектов энергетики после атак ВСУ ввели в Киевском районе Донецка, сообщил... | 06.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-06T20:53+0300
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ДОНЕЦК, 6 окт - ПРАЙМ. Веерные отключения электроэнергии на время ликвидации последствий обстрела объектов энергетики после атак ВСУ ввели в Киевском районе Донецка, сообщил председатель правительства Донецкой Народной Республики Андрей Чертков.
"К сожалению, повреждения инфраструктуры достаточно серьезные. Поэтому ликвидация последствий обстрела потребует от одной до двух недель. На этот период в районе будет действовать график веерных отключений", - написал Чертков в своем Telegram-канале.
С конца сентября в ДНР сохраняется напряженная ситуация с энергоснабжением из-за атак на объекты инфраструктуры.
Согласно оказавшемуся в распоряжении РИА Новости докладу посла по особым поручениям МИД РФ Родиона Мирошника, с 28 сентября по 4 октября повреждения после атак ВСУ и отключение 200 трансформаторных подстанций в Донецке, привели к перебоям со светом примерно у 420 тысяч абонентов республики.
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В Киевском районе Донецка ввели веерные отключения электроэнергии
Чертков: в Киевском районе Донецка ввели веерные отключения электроэнергии
ДОНЕЦК, 6 окт - ПРАЙМ. Веерные отключения электроэнергии на время ликвидации последствий обстрела объектов энергетики после атак ВСУ ввели в Киевском районе Донецка, сообщил председатель правительства Донецкой Народной Республики Андрей Чертков.
"К сожалению, повреждения инфраструктуры достаточно серьезные. Поэтому ликвидация последствий обстрела потребует от одной до двух недель. На этот период в районе будет действовать график веерных отключений", - написал Чертков в своем Telegram-канале.
С конца сентября в ДНР сохраняется напряженная ситуация с энергоснабжением из-за атак на объекты инфраструктуры.
Согласно оказавшемуся в распоряжении РИА Новости докладу посла по особым поручениям МИД РФ Родиона Мирошника, с 28 сентября по 4 октября повреждения после атак ВСУ и отключение 200 трансформаторных подстанций в Донецке, привели к перебоям со светом примерно у 420 тысяч абонентов республики.