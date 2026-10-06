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Эксперт призвал интегрировать производство нефтехимии в развитие НПЗ - 06.10.2026, ПРАЙМ
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Эксперт призвал интегрировать производство нефтехимии в развитие НПЗ
Эксперт призвал интегрировать производство нефтехимии в развитие НПЗ - 06.10.2026, ПРАЙМ
Эксперт призвал интегрировать производство нефтехимии в развитие НПЗ
Нужно интегрировать производство средне- и малотоннажной нефтехимии в развитие нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), заявил старший консультант департамента... | 06.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-06T13:51+0300
2026-10-06T13:55+0300
нефть
нпз
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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Нужно интегрировать производство средне- и малотоннажной нефтехимии в развитие нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), заявил старший консультант департамента консалтинга в химической отрасли "Аналитического центра ТЭК" Александр Николаев. "Нужно искать перспективы для интеграции нефтехимии с нефтегазовым сектором и анализировать спрос продуктовой линейки и пытаться добавлять перечень перспективных опций для развития НПЗ для того, чтобы наш нефтехимический сектор развивался", - сказал он, выступая на научно-производственном форуме "Полимерум". Согласно презентации Николаева, речь идет о возможности производства на НПЗ средне- и малотоннажной нефтехимии. Он отметил, что такие продукты стоят дороже и приносят большую добавленную стоимость, при этом они необходимы как самостоятельные материалы и как компоненты для производства крупнотоннажных полимеров. Сейчас часть такой продукции Россия импортирует, хотя базовые полимеры производит в больших объемах. По словам Николаева, некоторые ключевые компоненты импортируются на 100%: например, изоцианаты для полиуретанов. Дефицитна и терефталевая кислота, из‑за чего сохраняется дефицит полиэтилентерефталата (ПЭТФ) на уровне 34%, и простые полиэфиры. Для средне- и малотоннажной нефтехимии характерны поставки малыми партиями, более высокие цены, меньшие объемы и сильная зависимость от логистики и гибкости производства. Поэтому здесь нужен комплекс мер поддержки, который отличается от тех, что работают для крупных производств, подчеркнул Николаев. "Я говорю не только про господдержку, а про в целом различные меры. Это могут быть как налоговые льготы, так и субсидии, но все это должно быть в комплексе", - добавил он. Николаев привел в пример страны, где основная поддержка направлена на развитие НИОКР и усложнение продуктового портфеля.
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нефть, нпз
Нефть, НПЗ
13:51 06.10.2026 (обновлено: 13:55 06.10.2026)
 
Эксперт призвал интегрировать производство нефтехимии в развитие НПЗ

Николаев: нужно внедрять производство средне- и малотоннажной нефтехимии в развитие НПЗ

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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Нужно интегрировать производство средне- и малотоннажной нефтехимии в развитие нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), заявил старший консультант департамента консалтинга в химической отрасли "Аналитического центра ТЭК" Александр Николаев.
"Нужно искать перспективы для интеграции нефтехимии с нефтегазовым сектором и анализировать спрос продуктовой линейки и пытаться добавлять перечень перспективных опций для развития НПЗ для того, чтобы наш нефтехимический сектор развивался", - сказал он, выступая на научно-производственном форуме "Полимерум".
Согласно презентации Николаева, речь идет о возможности производства на НПЗ средне- и малотоннажной нефтехимии.
Он отметил, что такие продукты стоят дороже и приносят большую добавленную стоимость, при этом они необходимы как самостоятельные материалы и как компоненты для производства крупнотоннажных полимеров. Сейчас часть такой продукции Россия импортирует, хотя базовые полимеры производит в больших объемах.
По словам Николаева, некоторые ключевые компоненты импортируются на 100%: например, изоцианаты для полиуретанов. Дефицитна и терефталевая кислота, из‑за чего сохраняется дефицит полиэтилентерефталата (ПЭТФ) на уровне 34%, и простые полиэфиры.
Для средне- и малотоннажной нефтехимии характерны поставки малыми партиями, более высокие цены, меньшие объемы и сильная зависимость от логистики и гибкости производства. Поэтому здесь нужен комплекс мер поддержки, который отличается от тех, что работают для крупных производств, подчеркнул Николаев.
"Я говорю не только про господдержку, а про в целом различные меры. Это могут быть как налоговые льготы, так и субсидии, но все это должно быть в комплексе", - добавил он. Николаев привел в пример страны, где основная поддержка направлена на развитие НИОКР и усложнение продуктового портфеля.
 
НефтьНПЗ
 
 
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